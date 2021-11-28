Знайдено тіло третього загиблого у п'ятиповерхівці в Новій Одесі, - ДСНС

28 листопада о 16:10 у м. Нова Одеса рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі ДСНС.

Підкреслюється, що тіло чоловіка було вилучено з-під завалів о 16:10. Таким чином, на даний час, внаслідок вибуху загинули троє людей.

Відзначається, що даний час підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (2 крани ДСНС) продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливої заблокованої особи. Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно та організовані позмінно (oсобовий склад міняється через кожні півгодини). На місці розгорнуто два намети ДСНС (намет пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації) та намет Червоного Хреста (забезпечують харчування). Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

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Нагадаємо, зранку 27 листопада у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Частково зруйновано 4 та 5 поверхи. Виявлено п’ятьох постраждалих, троє з них померли.