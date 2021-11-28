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Знайдено тіло третього загиблого у п'ятиповерхівці в Новій Одесі, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Знайдено тіло третього загиблого у п'ятиповерхівці в Новій Одесі, - ДСНС

28 листопада о 16:10 у м. Нова Одеса рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі ДСНС.

Підкреслюється, що тіло чоловіка було вилучено з-під завалів о 16:10. Таким чином, на даний час, внаслідок вибуху загинули троє людей.

Відзначається, що даний час підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (2 крани ДСНС) продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливої заблокованої особи. Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно та організовані позмінно (oсобовий склад міняється через кожні півгодини). На місці розгорнуто два намети ДСНС (намет пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації) та намет Червоного Хреста (забезпечують харчування). Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

Дивіться також: Вибух у багатоповерхівці Нової Одеси. Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, зранку 27 листопада у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Частково зруйновано 4 та 5 поверхи. Виявлено п’ятьох постраждалих, троє з них померли.
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Пичина взрыва?
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28.11.2021 17:23 Відповісти
Да виновен какой-то дядя Ваня,не смотря на стояк газопровода на уровне первого подезда дома где нарушены на все 10000% нормы газовыми поставщиками.И это только то что видимо по фото,а то что творилось в самом доме только одному Богу известно.
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28.11.2021 17:37 Відповісти
А всё потому что срок эксплуатации панельных домов был 25 лет, потом продлили на 50 лет, кто ж будет выгонять людей и куда их всех девать, пенелек то ого сколько при совке настроили. Вот они и рушатся как карточный домик
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28.11.2021 17:53 Відповісти
Специалист. Дом кирпичный, построен в 1989 году.
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28.11.2021 18:12 Відповісти
Сорян, я спутал с другой ситуацией которая была недавно с панелькой
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28.11.2021 18:43 Відповісти
Дом кирпичный с прекрасной планировкой, по две квартиры на этаже: двух- и трехкомнатные квартиры. Этот дом сдан в эксплуатацию в 1986 году.
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28.11.2021 19:50 Відповісти
 
 