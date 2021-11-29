ДБР розпочало кримінальне провадження проти головреда Цензор.НЕТ Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку

Слідчі ДБР вивчають відео, викладене головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим на його сторінці у соцмережі "Фейсбук", у межах розпочатого кримінального провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.

"28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "По окупантах вогонь". Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну, - йдеться у повыдомленні.

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В ДБР підкреслили, що усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені.

"В тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння. За попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки", - підкреслили в ДБР.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.