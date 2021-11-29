ДБР розпочало кримінальне провадження проти головреда Цензор.НЕТ Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку
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Слідчі ДБР вивчають відео, викладене головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим на його сторінці у соцмережі "Фейсбук", у межах розпочатого кримінального провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.
"28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "По окупантах вогонь". Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну, - йдеться у повыдомленні.
В ДБР підкреслили, що усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені.
"В тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння. За попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки", - підкреслили в ДБР.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Вже час, щоб за Бутусова заступилися військові. Бо це вже беспрєдєл з боку ЗЕ-лупи.
А те кто не умеют стрелять (типа Крюкова и прочие гниды) нужно научить стрелять или быть санитарками на фронте. Пока их не уличили в предательстве и не расстреляли. На худой конец их нужно отправить к свинособакам. Пусть там поживут. Операцию по выдворению пособников путина к нему назвать "Геть курв на роверах в дупу"
Вопрос к ДБР: уже начата проверка за фото Арестовича с оружием и его признания ?
То мы хотим, чтобы Закон работал, а теперь получается не хотим? Есть Закон, есть правонарушение... Кива стрелял с автомата? Стрелял. Подозрение вынесли? Вынесли.
Что не так?
Избирательность ДБР и других силовых ведомств ....
Очень похоже на принцип :
" Друзьям Президента --все, а недругам-- закон"
Ну а то, что это происходит сразу после публичного спора журналиста с Президентом Зеленским, вносит в это дело дополнительные психоэмоционапльные краски....
Это должны делать все граждане. Продумать, что они будут делать в случае чего.
Государство тоже не должно играть под чужую дудку чужих кукловодов. Эти вопросы вполне решаемы, когда минует угроза.
Віктор Трегубов: Нещодавно на якомусь з ефірів мене спитали, що я прогнозую на 1 грудня.
Я чесно відповів, що я не можу прогнозувати нічого. Бо влада зайшла на той рівень деградації та відриву від реальності, на якому не діяти вона вже не може, а діє собі на шкоду. Так і сказав - ну звідки я знаю, який обсяг тупизни вони за цей тиждень утнуть?
Окей.
За тиждень з чимось люди збираються на мітинг, щоб сказати фе твоїй політиці, зокрема тому факту, що країною фактично керує твій дружбан. Що ти робитимеш?
Спочатку використаєш для святкування дня народження цього дружбана гелікоптери ДСНС.
Спалишся на цьому.
Скличеш термінову прес-конференцію, на якій п'ять годин хамитимеш журналістам. Оголосиш, що в країні три менти та олігарх готують переворот. Здивуєш весь світ, особливо трьох ментів та олігарха.
Ще за день змусиш ДБР зареєструвати провадження проти того журналіста, з яким лаявся найбільше. А Міноборони - наїхати на нього з офіційного акаунта.
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Я, курча, уявлення зеленого не маю, що буде в наступні кілька діб.
СБУ арештує Ткача за згвалтування Лещенка? Єрмак накаже ГУР взяти Гудименка за напад на пам'ятник Дзержинському? Подоляк покаже скріни з вайбер-чату ОСББ, де людина на прізвище Пінчук бажає президенту зла в особливо збоченій формі?
Що ще зроблять наші шановані можновладці, щоб переконати усіх, хто в них ще не на зарплаті, що вони неадекватні не тільки як політики, але й в чисто медичному сенсі?
Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения
Статья 171. Уголовного кодекса Украины. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов