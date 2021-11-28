З початку доби порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
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Від початку доби 28 листопада вогневої активності російських терористів на Донбасі не зафіксовано.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
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