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З початку доби порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

З початку доби порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби 28 листопада вогневої активності російських терористів на Донбасі не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Також читайте: Минулої доби війська РФ 5 разів відкривали вогонь. Ворог стріляв із 120-мм мінометів і дистанційно мінував місцевість біля Золотого-4, - ООС
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отак от - а Бутусов по окупантах х"ярить ...
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28.11.2021 18:00 Відповісти
По ним і потрібно фігачити вдень і вночі поки не заберуться звідси.
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29.11.2021 08:38 Відповісти
Чекають конвой з БК.
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29.11.2021 08:36 Відповісти
 
 