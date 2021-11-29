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Бутусов Юрій (3123) ДБР (2551)

Провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, - ДБР

Кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом.

На цьому наголошується у публікації пресслужби Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаємо увагу журналістів та лідерів громадської думки, що кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом.

У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття, як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не може бути проти будь-кого взагалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тепер координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною, - Бутусов про відкриття провадження проти нього

У разі потреби ДБР може надати журналісту безплатну юридичну консультацію.

Зокрема, предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Ще раз наголошуємо: ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення.

ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

Також читайте: ДБР розпочало кримінальне провадження проти головреда Цензор.НЕТ Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+44
На якій підставі це підпорядковано ДБР???? Бутусов депутат, міністр чи хоча б державний службовець??? До чого тут ДБР??? Ви свої посадові хочаб читали? Чи вказівка д'Єрмака та всяких "узеленських" важливіша?
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28.11.2021 19:47
+43
хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї

а хто допустив цивільну особу до покаатушок на рятувальному вертольоті? Вияснили?
А офісного дерьмака до командування розвідниками?
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28.11.2021 19:49
+38
Уклоніст почав війну з захисниками держави.
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28.11.2021 19:47
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За фактом наруги над Зебілом
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28.11.2021 20:44 Відповісти
Как говорится - смерть причину найдет. В ДБР тот же принцип. Будет не удивительно, если в ближайшее время, будет подозрение Ткачу, что это он сам запустил картонные вертолетики и дергал их за веревочки.))
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28.11.2021 20:46 Відповісти
Вы бы лучше с коррупцией боролись, клоуны
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28.11.2021 20:47 Відповісти
Голобородько сбежал в Карпаты от Путчиста Ахметова за миллиард долларов на вертолете ... 3 дня пробухал и остался жив...
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28.11.2021 20:50 Відповісти
та шо вони там виправдовуються - вові підказали дати команду ФАС-відгавкування на Бутусова БАР"ЯКТАРНОЮ історією , а тепер вже какая разніца які 200-відсоткові правоохоронні органи почнуть Юрія перетравлювати - ПОДАВЛЯТЬСЯ!!!

ПРЕСМАРАФОН ІСТОТИ ІСТОТНО ВИКЛИКАВ ТАКЕ НЕЗВАРЮВАННЯ СУСПІЛЬСТВОМ , що вже пізно відкривати справи - ПІАРТЕ ЮРУ!!! ЗЕІДІОТИ! ВПЄРЬОД!
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28.11.2021 20:50 Відповісти
Для ГБР: пи...деть - не мешки ворочать ) Кто ж вам, придуркам, теперь поверит?
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28.11.2021 20:51 Відповісти
Кучмисты Голобородьки вы настольке тупое быдло,что Индюковичу до вас что до Луны...
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28.11.2021 20:56 Відповісти
Якась дурня повна !!!!
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28.11.2021 20:58 Відповісти
Пан Зеленський !!! Порада Вам візьміть до себе мудрих людей бо ці доведуть Вас до біди. Порада.
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28.11.2021 21:00 Відповісти
Война Ахметова и Голобородьки закончится ничем...73% баранов сами выбрали свою судьбу...
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28.11.2021 21:01 Відповісти
Дбр, разберитесь с подонком трухиным и не трогайте честных и порядочных людей
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28.11.2021 21:02 Відповісти
У Голобородьки все чесные подонки... особенно Коломойский...
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28.11.2021 21:07 Відповісти
За фактом порушено проти особи.
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28.11.2021 21:11 Відповісти
Дебільне Бюро Розслідувань, відкрийте діло проти клована за його відео, де він каже, що треба "проста сайтісь пасєрєдінє" - це ж явно зазіхання на територіальну цілісність держави! Хіба не так??
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28.11.2021 21:13 Відповісти
Ну не против агентов ФСБшных же порушуваты в самом же деле!😁😁😁
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28.11.2021 21:20 Відповісти
Ага. Не против Бутусова. А против фактов. Бдть. Вы можете хоть раз не обосраться?
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28.11.2021 21:23 Відповісти
Закон, что дышло, как повернул, так и вышло - росийская народная мудрость.
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28.11.2021 21:30 Відповісти
навіть пародії не потрібно........просто лише поглянь на владу
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28.11.2021 21:47 Відповісти
Все таки у Бубочки талант обгадювати президентів,а так як він обісрав сам себе,то це взагалі шедевр.Талант не проп'єш,в даному випадку,не пронюхаєш.
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28.11.2021 21:49 Відповісти
Вони вже задовбали,путають берега,нахрен такое ДБР...
ДБР - на мыло!
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28.11.2021 22:50 Відповісти
Зедебіли обісрались в черговий раз, пан дав команду , а не сказав як її виконати. Довбодятли.
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29.11.2021 01:04 Відповісти
Тобто кримінальне впровадження за статтею статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) порушено за фактом проти посадових осіб? Тобтто, нарешті порушили справу проти Путіна, атв фейсбуці порадували Бутусова, що нарешті задовільнили його вимоги щодо справи проти Путіна? Геніальний хід?
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29.11.2021 01:17 Відповісти
я плякаль(с)

а "по факту" після пресеху найвеличнішого справи вже порушені
"по факту" ірмака
"по факту" дємчінка
"по факту" татаркава

?!

*якщо шо всі збіги прізвищ випадкові...а то мало лі....
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29.11.2021 08:29 Відповісти
Фиксирую - уже жидко обгадились.
Подвозите памперсы.
Патроны - не нужны
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29.11.2021 09:09 Відповісти
Главный вопрос - КТО ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТ?
Если состава преступления нет, затраты на расследования вычтут из доходов президентской семьи?
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29.11.2021 10:51 Відповісти
це фокус придумав і виконав дует Татарідзе ( татаров плюс цускерідзе). Його (дует) потягнуло на глобальне. Мало справи Антоненка то знайшли свого Путіна. Зараз в ДБР будуть шукати юриста з ознаками "тяжелого психического расстройства"

У В.Шаламова есть рассказ о лагерях на Колыме, где главный герой (директор шахты) арестовал на 10 суток за невыполнение плана перевозок лошадь. В итоге сами з/к спеленали директора и отвезли в дурку.
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29.11.2021 11:46 Відповісти
Пропоную поміняти назву: Державне Бюро Переслідувань.
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29.11.2021 12:09 Відповісти
Вопрос к директору ДБР Сухачеву: Почему вы не возбуждаете уголовное производство в отношении установленных и о которых вам достоверно известно оборотней в полиции Днепра, вы их крышуете? Ведь всем очевидно, что вопрос останется без ответа.
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29.11.2021 12:37 Відповісти
А вот зельц слил врагам операцию с вагнеровцами и поэтому по его вине в лугандоне уже который год сидят в тюрьме наши солдаты. Где дело против него? Я бы на месте директора этого ГБРа крепко подумал прежде чем что то предпринимать. Или он думает что зельц как Путин будет 20 лет править? С тебя же потом спросят парень и отмыться будет невозможно. Тем более Бутусов не бабло воровал и не в коррупции учавствовать, а всего лишьс неадекватом словесно поцапался …..
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29.11.2021 12:49 Відповісти
ГБР, такое же брехло, как зе_Никчемность!
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29.11.2021 13:48 Відповісти
Країну захопили НЕЛЯКАНІ ІДІОТИ.
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29.11.2021 14:11 Відповісти
Я так зрозумів судитимуть "опублікований факт".

Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
Заміс[т]ь пива праведную
Кров із ребер точать.
Просвітити, кажуть, хочуть
Материні очі
Современними огнями.
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29.11.2021 14:10 Відповісти
За фактом державної зради в офісі оманського нарика,ДБР,САП,ВАКС,ОГПУ,ВСУ,і т.п.,справу відкривати не збираються.
Дарма Малюська тюрми розпродує,ой,дарма...
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29.11.2021 15:06 Відповісти
Зеля - позор Украины. Чмо собрало вокруг ********* типо Люси. Это не мой президент. ****** клоу
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29.11.2021 15:55 Відповісти
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