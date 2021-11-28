Боєць 14-ї ОМБр Луговий успішно завершив ультрамарафон: пробіг 270 км за 27 годин

Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Микола Луговий успішно завершив свій ультрамарафон на честь сьомої річниці створення військової частини, яку відзначатимуть 10 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"27 листопада о 19:30 Микола Луговий фінішував біля парку Слов'янський у Володимирі-Волинському, звідки стартував напередодні. Відстань у 270 км, з Володимира-Волинського до Львова і в зворотному напрямку, воїн-спортсмен здолав за 27 годин, хоча попередньо планував значно більший час", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопець біг безперервно, тому що так йому легше.

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Супроводжували спортсмена військові медики. Вони констатують, що жодних проблем зі здоров’ям у нього не виникало.

"Я це зробив! Щасливий, що вдалося втілити свій задум! – наголосив чоловік. - Дякую всім, хто в мене вірив, і хто підтримував мене! Попереду чимало планів і кілометрів, тож ще побігаємо".