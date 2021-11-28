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Боєць 14-ї ОМБр Луговий успішно завершив ультрамарафон: пробіг 270 км за 27 годин

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Боєць 14-ї ОМБр Луговий успішно завершив ультрамарафон: пробіг 270 км за 27 годин

Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Микола Луговий успішно завершив свій ультрамарафон на честь сьомої річниці створення військової частини, яку відзначатимуть 10 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"27 листопада о 19:30 Микола Луговий фінішував біля парку Слов'янський у Володимирі-Волинському, звідки стартував напередодні. Відстань у 270 км, з Володимира-Волинського до Львова і в зворотному напрямку, воїн-спортсмен здолав за 27 годин, хоча попередньо планував значно більший час", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопець біг безперервно, тому що так йому легше.

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Супроводжували спортсмена військові медики. Вони констатують, що жодних проблем зі здоров’ям у нього не виникало.

"Я це зробив! Щасливий, що вдалося втілити свій задум! – наголосив чоловік. - Дякую всім, хто в мене вірив, і хто підтримував мене! Попереду чимало планів і кілометрів, тож ще побігаємо".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+28
Вітаємо воїна!
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28.11.2021 22:29
+27
неймовірно.. респект, козак!
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28.11.2021 22:30
+24
Луговий - Красава !
Респект та Слава !!!
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28.11.2021 22:35
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Вітаємо воїна!
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28.11.2021 22:29 Відповісти
неймовірно.. респект, козак!
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28.11.2021 22:30 Відповісти
Луговий - Красава !
Респект та Слава !!!
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28.11.2021 22:35 Відповісти
Тому що наші воїни найкращі, з духом козаків!!!!!!!!!
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28.11.2021 22:41 Відповісти
КРУТО!
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28.11.2021 22:41 Відповісти
Хрінасобі. Молодчага. Тут більшість і напівмарафон не пробіжать.
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28.11.2021 22:52 Відповісти
Да это круто и парень зверь , ну а здесь на форуме большинство пенсионеры 50-80 лет и своё отбегали так сказать , некоторые в молодости тоже что то умели особенное
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28.11.2021 23:03 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
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28.11.2021 22:55 Відповісти
Супер!
Пару-тройку недель назад, ветеран-доброволец из Одессы, финишировал в туре гигантов во франции. Там около 300+ км, но в горах с набором высоты больше 20 тыс метров.
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28.11.2021 22:58 Відповісти
с набором высоты больше 20 тыс метров. = 20 км

перевірте дані
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28.11.2021 23:18 Відповісти
Уважуха!
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28.11.2021 22:59 Відповісти
Со всем уважением, но это не нормально. Или все изменилось, вероятней всего. Не имею ничего негативного. Просто удивляюсь.
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28.11.2021 23:03 Відповісти
Ты про что, когда про ненормально говорил?
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28.11.2021 23:19 Відповісти
Я про то, для человека это не нормально, я не осуждаю, я приветствую, но. Как это сказать, это фантастика, нормальный человек не пробежит, ты, Инокентий, попробуй, Думаю ты нормальный, а я не нормальный. Мы с тобой издохнем, уверен. Не-е, это не нормально, это феномен или как то по другому.
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28.11.2021 23:34 Відповісти
Почитайте про ультрамарафоны. Люди бегут по несколько сотен километров. Бывает по горам. Так в Швейцарии бегут около 600 км... неделю! Изнашивают пару пар кроссовок. Спят по пару часов в сутки. Можно, конечно, спать больше. Но при этом пока ты спишь, твой соперник имеет полное право бежать. Это реальная борьба на выживание, реальный спорт. Почет и уважение!
И да, как и любой другой профессиональный спорт, пользы здоровью это не приносит.
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28.11.2021 23:48 Відповісти
У меня спросили, что я имел под ненормально, я ответил. Но есть , а может надо их пожалеть, ну, не нормально это, для чего это? Было бы нормально, все бегали бы по 600, но почему то не получается.
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29.11.2021 00:07 Відповісти
Респект!Ну он сделал - то что хотел!
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28.11.2021 23:07 Відповісти
Дякую Воїне! Живи довго й щасливо!
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28.11.2021 23:11 Відповісти
Оце то так !!!!!

марафонський спартанець (слава йому також !) - отдихает !

щось неймовірне!
бігти більше доби і подолати біля 300 км!
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28.11.2021 23:15 Відповісти
Хоч одна гарна новина. Слава Україні!!!
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28.11.2021 23:22 Відповісти
Героям слава!!
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29.11.2021 01:40 Відповісти
Конечно молодец, так можно и до избранных добраться, до настоящего ультрамарафона 600км.
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29.11.2021 00:25 Відповісти
А надо ли? Чтоб потом после 40-45 мучиться от ожирения. Такие люди обречены на ожирение и плохое здороовье когда остановятся. Можно конечно всю жизнь бегать и прожить гораздо меньше чем пухлый еврейчик, который всю жизнь на диване пролежал. От кого бежим?
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29.11.2021 03:55 Відповісти
 
 