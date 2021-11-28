Боєць 14-ї ОМБр Луговий успішно завершив ультрамарафон: пробіг 270 км за 27 годин
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Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Микола Луговий успішно завершив свій ультрамарафон на честь сьомої річниці створення військової частини, яку відзначатимуть 10 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"27 листопада о 19:30 Микола Луговий фінішував біля парку Слов'янський у Володимирі-Волинському, звідки стартував напередодні. Відстань у 270 км, з Володимира-Волинського до Львова і в зворотному напрямку, воїн-спортсмен здолав за 27 годин, хоча попередньо планував значно більший час", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що хлопець біг безперервно, тому що так йому легше.
Супроводжували спортсмена військові медики. Вони констатують, що жодних проблем зі здоров’ям у нього не виникало.
"Я це зробив! Щасливий, що вдалося втілити свій задум! – наголосив чоловік. - Дякую всім, хто в мене вірив, і хто підтримував мене! Попереду чимало планів і кілометрів, тож ще побігаємо".
Будь ласка, зачекайте...
Респект та Слава !!!
Пару-тройку недель назад, ветеран-доброволец из Одессы, финишировал в туре гигантов во франции. Там около 300+ км, но в горах с набором высоты больше 20 тыс метров.
перевірте дані
И да, как и любой другой профессиональный спорт, пользы здоровью это не приносит.
марафонський спартанець (слава йому також !) - отдихает !
щось неймовірне!
бігти більше доби і подолати біля 300 км!