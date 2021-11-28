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Велика Британія скликає міністрів охорони здоров’я G7, щоб обговорити кроки щодо нового штаму COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Велика Британія скликає міністрів охорони здоров’я G7, щоб обговорити кроки щодо нового штаму COVID-19

Розповсюдження штаму коронавірусу omicron має стати предметом розгляду очільників МОЗ країн G7 на засіданні, яке скликає влада Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Уряд Великої Британії скликає 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн Великої сімки (G7) для обговорення розповсюдження нового Omicron-варіанту коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Лондон уже оголосив про заходи протидії поширенню штаму omicron. Зокрема кожен, хто прибуває до Великої Британії, зобов'язаний зробити ПЛР-тест і перебувати в ізоляції до отримання результатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Великій Британії через новий штам коронавірусу посилюють карантинні обмеження

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
Бред в чистом виде. Даже для того чтобы установить что имеет место быть новый штамм, а не необычная симптоматика у некоторых заболевших, нужно до полутора месяцев на секвенирование генома. Далее, нужно полученные данные распространить всем правительствам в мире. Они должны провести подготовку своих лабораторий для тестирования на новый штамм.
Сказочники.
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29.11.2021 00:36
+6
Вирус опасен или не очень, люди болеют или не болеют, НО на всякий случай нужно еще всех проколоть "хуже не будет" ! Где то это уже звучало.
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29.11.2021 01:47
+5
> "Он "хакнул" часть мРНК человека и встроил ее в свою последовательность !!! "

Мб2$#@%!!! Ну пойди попытайся хоть что-то почитать про то, что такое мРНК, какова её роль и почему фраза "встроить последовательность в мРНК человека" показывает уровень образования бабки на лавке. Видосы на ютубе посмотри, если с чтением и пониманием туго.
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29.11.2021 01:14
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Британия проводит сборище евро-ляшков ?
Или в Европе нормальные министры ?
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29.11.2021 06:37 Відповісти
судя по тому, что происходит, это "эффективные менеджеры", не имеющие к медицине в целом и к вирусологии в частности, никакого отношения.
в принципе все уже решено, опасность определена - ревакцинировать! в действительности на исследования и какие-либо выводы нужно несколько недель, но...а поговорить?
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29.11.2021 09:00 Відповісти
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