Велика Британія скликає міністрів охорони здоров’я G7, щоб обговорити кроки щодо нового штаму COVID-19

Розповсюдження штаму коронавірусу omicron має стати предметом розгляду очільників МОЗ країн G7 на засіданні, яке скликає влада Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Уряд Великої Британії скликає 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн Великої сімки (G7) для обговорення розповсюдження нового Omicron-варіанту коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Лондон уже оголосив про заходи протидії поширенню штаму omicron. Зокрема кожен, хто прибуває до Великої Британії, зобов'язаний зробити ПЛР-тест і перебувати в ізоляції до отримання результатів.

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