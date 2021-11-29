Столтенберг вважає нарощування військової сили РФ поблизу кордону з Україною "незрозумілим та невиправданим"
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НАТО та ЄС демонструють єдність та високий рівень співробітництва у протидії викликам в Україні та навколо неї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО, у Ризі відбулася зустріч Єнса Столтенберга, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та прем'єрміністра Латвії Кріш'яніса Каріньша.
"Ми також обговорили незрозуміле та невиправдане нарощування російської військової сили поблизу України. Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації", - зауважив, серед іншого, Столтенберг.
Він підкреслив, що НАТО та ЄС демонструють єдність та високий рівень співробітництва у протидії викликам на кордоні з Білоруссю, а також в Україні та навколо неї.
"НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників. І ми продовжимо надавати нашому партнеру Україні політичну та практичну підтримку. І ми зустрінемося з міністрами закордонних справ України та Грузії тут, у Ризі, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО цього тижня", - додав генсек НАТО.
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Но я отвлёкся… так вот, кацапы, будучи, как говорил Л.Подеревянский, тварюками закомплексоваными, в процессе общения с вами, первым делом, пытаются застолбить своё и обозначить ваше место в отой ****** пирамиде, наивно полагая, что чем больше они натолкают вам вербальных **** и словесных коитусов, тем вы окажетесь ниже, а они соответственно выше на ***-Древе и ближе к источнику «божей росы». При этом они искренне не понимают, почему украинцы при любой попытке вписать нас в их фаллическую картину мира, яростно посылают ***** усьо ихнее козломордое племя ******* со своими тараканами в своё болото…
Не смешите наши тапки , зрадофильі !!!