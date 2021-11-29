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Столтенберг вважає нарощування військової сили РФ поблизу кордону з Україною "незрозумілим та невиправданим"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Столтенберг вважає нарощування військової сили РФ поблизу кордону з Україною

НАТО та ЄС демонструють єдність та високий рівень співробітництва у протидії викликам в Україні та навколо неї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО, у Ризі відбулася зустріч Єнса Столтенберга, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та прем'єрміністра Латвії Кріш'яніса Каріньша.

"Ми також обговорили незрозуміле та невиправдане нарощування російської військової сили поблизу України. Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації", - зауважив, серед іншого, Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО та ЄС демонструють єдність та високий рівень співробітництва у протидії викликам на кордоні з Білоруссю, а також в Україні та навколо неї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Ми не впевнені, що це просто блеф", - Столтенберг

"НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників. І ми продовжимо надавати нашому партнеру Україні політичну та практичну підтримку. І ми зустрінемося з міністрами закордонних справ України та Грузії тут, у Ризі, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО цього тижня", - додав генсек НАТО.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
Зато нам все зрозуміло і давно. Знищення нашої держави та знищення українців як нації - це головна мета божевільного ху#ла.
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29.11.2021 00:41
+4
Зате нам все зрозуміло. Більше у путіна і московії такої можливості - як знищити Україну з українцями не буде. Підсунули нашому прорадянському у своїй масі наріду промосковського клоуна, обставили його своїми фсб-шниками і з усіх сил готуються та чекають найвигіднішого для себе моменту.
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29.11.2021 01:02
+3
Не нужно в действиях Мордора искать логику, рузьке мир - бессмысленный и беспощадный
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29.11.2021 00:39
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Не нужно в действиях Мордора искать логику, рузьке мир - бессмысленный и беспощадный
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29.11.2021 00:39 Відповісти
Духовность и культура кацапского обсчества и в целом "рузьге мир" находятся в крайне зачаточном дремуче-первобытном состоянии. И поэтому как и в любой первобытной культуре, у кацапов огромное значение имеет фаллос, фаллические символы и священный культовый процесс ****. *** для них - главное орудие, а **** - метод в бесконечном скотском процессе выживания, в построении общественной иерархии и в передвижении между социальными левелами. Если графически изобразить эгрегор России, получится картина, на которой гигантский елдак аки ядерный гриб упирается мудями в землю, а головкой в тучи, а все кацапы: и мэртви и жыви и нэнароджэни, нанизаны на нём как шашлык на шампуре, тока вертикально (вход - через пятую точку, выход - через шестую чакру). На самом верху, там, где у анатомического полового члена находится выход из отверстия уретры, восседает царь-***ло, время от времени извергающий «божью росу» в глаза и души всех кто ниже, отчего, кацапы входят в глубокий экстаз. При этом иногда массово экзальтирующие кацапы создают резонанс, который приводит к перевозбуждению всей Гигантской ****** и этот грёбаный передроченый фалло-вулкан начинает извергаться огнем, говном и семенем, из которого произрастают новые кацапские души. Ну это на ментальном плане, канешна. На физическом же - происходят войны, революции и руззкий бунт, бессмыссленный и беспощадный…
Но я отвлёкся… так вот, кацапы, будучи, как говорил Л.Подеревянский, тварюками закомплексоваными, в процессе общения с вами, первым делом, пытаются застолбить своё и обозначить ваше место в отой ****** пирамиде, наивно полагая, что чем больше они натолкают вам вербальных **** и словесных коитусов, тем вы окажетесь ниже, а они соответственно выше на ***-Древе и ближе к источнику «божей росы». При этом они искренне не понимают, почему украинцы при любой попытке вписать нас в их фаллическую картину мира, яростно посылают ***** усьо ихнее козломордое племя ******* со своими тараканами в своё болото…
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29.11.2021 01:15 Відповісти
Ну,кацапы уже эволюционировали...до швабры и бутылки.
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29.11.2021 07:57 Відповісти
Зато нам все зрозуміло і давно. Знищення нашої держави та знищення українців як нації - це головна мета божевільного ху#ла.
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29.11.2021 00:41 Відповісти
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29.11.2021 00:51 Відповісти
Зате нам все зрозуміло. Більше у путіна і московії такої можливості - як знищити Україну з українцями не буде. Підсунули нашому прорадянському у своїй масі наріду промосковського клоуна, обставили його своїми фсб-шниками і з усіх сил готуються та чекають найвигіднішого для себе моменту.
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29.11.2021 01:02 Відповісти
Давай по пунктах, в чому промосковськість Зеленського. Перше, друге, третє, четверте і т.д. Бо я бачу, наскільки різко за нього збільшилась демократична підтримка України, наскільки виросло військове співробітництво, як змінилась армія, як швидко Україна просувається до стандартів НАТО, і як Зеленський діє в цьому напрямку. Але ти бачиш промосковськість. Тому перелічи, де вона.
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29.11.2021 07:59 Відповісти
Всім зрозуміло, крім нього. Він здатний лише на стурбованість, занепркоєння, схвильованість та подібний словесний мотлох. Після Криму та Донбасу на Україні, після Грузії, Молдови, Сирії, Центрально-Африканської Республіки - якщо після всіх агресій Росії її поведінка незрозуміла - це або договорняк, або клінічний випадок.
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29.11.2021 01:24 Відповісти
Ну що, зебіли, коли на порозі війна, клован вже не по-приколу?
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29.11.2021 02:27 Відповісти
Коли роздавали розум та логіку-лапатнікі взували лапті...
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29.11.2021 05:45 Відповісти
В настоящее время международная поддержка Украиньі является самой мощной и консолидированной за весь период , начиная с 2014г. Ведущие зарубежньіе аналитики отмечают єффективность и наступательньій характер сегодняшней украинской внешней политики . И все єто сделали "предатели" и "агентьі РФ" !?
Не смешите наши тапки , зрадофильі !!!
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29.11.2021 05:54 Відповісти
Мистер Столтенберг,их позвал Голобородько....
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29.11.2021 07:45 Відповісти
Аннексирован Крым и части областей Украины, а им не понятно ничё! Ни не могут они понять и всё! В глаза долбятся наверное!
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29.11.2021 07:47 Відповісти
Идет тихий захват Украины кремлевскими гнидами внутри,а снаружи те 100 000 крыс Путлера вдоль границ и ждут сигнал в день "Х"...как то так план ФСБ наметили...Мавзолейные гниды...
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29.11.2021 07:50 Відповісти
Вот если бы не Столтенберг и такие как он, никакой бы войны не было. Надо было в 2014 году провести референдум куда и как жить дальше Украине и украинцам, ничего бы этого не было. А в нас как всегда. Несколько тысяч человек решили судьбу много миллионного государства. И пока НАТО и США будут курировать Украину, никакая война не закончится. Потому что им, как впрочем и Путину, нужна украинская территория, что бы там разместить свои военные базы. Но им плевать на самих украинцев. Чем больше нас перебьют, тем легче будет нами управлять, простите за сравнение, как стадом.
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29.11.2021 08:00 Відповісти
Крысеныш ФСБный свали отсюда...
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29.11.2021 08:03 Відповісти
Я с гнидами не общаюсь, я их давлю.
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05.12.2021 13:34 Відповісти
День создания дохлого Сссра за которым так страдает кремлевская Моль-Путлер называя это говно геополитической катастрофой...30 декабрря 1922 года....Возможный день "Х" и есть 30 декабря....Крыса Мавзолейная любит на советские даты что и чем посрать в Мире...,типа застрелить Политковскую в свой день рождения...
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29.11.2021 08:00 Відповісти
После наезда на Бутусова,начнется наезд на сайт Цензор... ботами и прочими крысами мавзолейного ГУЛАГа....
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29.11.2021 08:12 Відповісти
 
 