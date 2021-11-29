Росія вже рік блокує обговорення у ТКГ плану дій щодо реалізації Мінських угод, - "слуга народу" Костін

Представники Російської Федерації блокують роботу політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з кількох напрямів.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів "слуга народу", представник України у політичній підгрупі ТКГ, в. о. першого заступника української делегації у ТКГ Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"У підгрупі з політичних питань, у якій я представляю українську делегацію у ТКГ, відбувається дуже складна дискусія", - зазначив він.

Так, рік тому на рівні ТКГ було ухвалено рішення, щоб політична підгрупа розробила так званий план дій щодо реалізації Мінських угод.

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"Але оскільки підходи дуже різні до того, як реалізовувати Мінські домовленості, наша делегація внесла свій проєкт плану ще рік тому. Він не підтримується, на жаль, нашими візаві з переговорів. До того ж, російська делегація відмовляється брати активну участь в обговоренні цього доручення Тристоронньої контактної групи, що, на мій погляд, свідчить про те, що вона не хоче брати на себе відповідальність, яку має нести як учасник ТКГ", - сказав Костін.

Він додав, що протягом останніх місяців у політичній підгрупі українська делегація порушувала питання щодо необхідності розглядати зокрема традиційні для політичної підгрупи питання порядку денного.

"Зокрема адаптацію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування…" у зв'язку з включенням до цього закону так званої формули Штайнмаєра. І тут ми також не можемо досягти взаєморозуміння - наші візаві щодо консультацій не хочуть продовжувати розгляд цього законопроєкту", - продовжив в. о. першого заступника української делегації у ТКГ.

Костін наголосив, що саме ухвалення законів є основним елементом політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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"Це ж не лише закон про особливий порядок місцевого самоврядування, але й закон про амністію, закон про особливості проведення місцевих виборів", - додав він.

"Ось у зв'язку з чим робота в політичній підгрупі зараз має характер таких дискусій - і щодо того, що робити з планом дій, і щодо нашої пропозиції повернутися до роботи над законопроєктами… На наш погляд, цю роботу заблоковано у зв'язку з тим, що Російська Федерація не готова і не збирається наразі сприяти цьому політичному врегулюванню", - вважає Костін.