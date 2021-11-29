Євросоюз і НАТО мають подавати РФ сигнал, що в разі ескалації будуть "дуже чіткі наслідки", - прем'єр Латвії Каріньш
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Важливо, щоб ЄС і НАТО стежили за ситуацією поблизу кордонів України та посилали Росії чіткий сигнал про те, що ескалація матиме наслідки.
Про це 28 листопада на спільній пресконференції за підсумками зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
За словами Каріньша, у Європі помітні кілька загроз одночасно, одна з них - концентрація військ РФ біля кордону України.
Важливо, щоб ЄС і НАТО стежили за цією ситуацією та посилали Росії чіткий сигнал про те, що ескалація матиме наслідки, наголосив прем'єр Латвії.
Ще дві загрози, на думку Каріньша, - міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС, а також штучне зростання ціни газу в Європі.
"Хоча російська компанія "Газпром" виконує договори з комерційними партнерами в Європі, вона не забезпечила в достатній кількості газу у сховищах, що створює дефіцит і зростання цін", - зазначив Каріньш.
Будь ласка, зачекайте...
Остановить полчища самолётов агрессора США не способны , помимо самолётов у кацапов есть масса ракет. Санкции не влияют на рашку , бо сами с ними торгуют на млрд баксов . Остаётся ждать , пока раша сама распадётся как Совок .
Не побоится , а не будет использовать первой ракетное оружие . У Пентагона НЕТ средтсв ПВО и РЭБ, чтобы закрыть небо даже над своей страной , разве что от Ирана и С.Кореи . У Украины есть опытные образцы , но применить не сможет , ибо есть вероятность получить ответку в разы больнее .
Ждать нужно пока раша сама не откинет копыта , США в этом плане ведут активную работу .
А закрьіть небо Пентагон сможет , действуя своей авиацией со стороньі Польши и подогнав АУГ к Дарданеллам. И ничего Раша не противопоставит , разве , что разбомбит Воронеж...
Ничего США не может , поэтому и выражают всегда свою озабоченность и обеспокоенность и не более . Недооценивать возможности противника - это большая ошибка и даже катастрофа , есть же интернет , всё можно узнать и посмотреть на ютуб .
цифр не хватить що перерахувати "чіткі наслідки"