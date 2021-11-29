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За добу війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети та СПГ. Втрат немає, - штаб ООС

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За добу війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети та СПГ. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 28 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

Так, в напрямку Піденного ворог здійснив обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Станом на 7 годину ранку, 29 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

За добу війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети та СПГ. Втрат немає, - штаб ООС 01
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Вдалося найвеличніВшивому. Нарешті тиша.
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29.11.2021 10:03 Відповісти
 
 