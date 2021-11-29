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ВООЗ (710) коронавірус (16711)

Наразі недостатньо даних, щоб стверджувати, що штам коронавірусу "Омікрон" небезпечніший за "Дельту", - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Наразі недостатньо даних, щоб стверджувати, що штам коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я поки що не має достатніх даних, які б підтверджували більшу небезпечність Omicron-штаму проти інших мутацій коронавірусу, зокрема варіантом Delta.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ВООЗ.

"Поки що не зрозуміло, чи Omicron легше передається від людини до людини  порівняно з іншими варіантами, включаючи Delta", - йдеться в повідомленні.

Так само не ясно, вказують у ВООЗ, чи штам Omicron спричиняє тяжче захворювання, аніж інші варіанти коронавірусу, в тому числі Delta.

Для з’ясування ступеня тяжкості інфікування Omicron-штамом буде потрібно від кількох днів до кількох тижнів, визнають в організації. При цьому наголошується, що всі варіанти COVID-19, включаючи Delta-штам, який домінує у світі, можуть спричинити тяжке захворювання або смерть, зокрема найуразливіших людей, тому ключовою залишається профілактика та вакцинація.

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У ВООЗ також зауважують: за попередніми даними, люди, які раніше хворіли на COVID-19, можуть легше повторно заразитися Omicron-штамом у порівнянні з іншими варіантами. Але й у цьому питанні інформація обмежена. "Більше інформації про це буде доступно найближчими днями та тижнями", - резюмували у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Як повідомлялося, ВООЗ 26 листопада назвала новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, Omicron. За попередніми даними, цей варіант може бути небезпечнішим, аніж попередні.
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Да неважно. Главное , что нефть уже начала дешеветь на фоне этой информации, а это всегда приятно
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29.11.2021 07:41 Відповісти
А это и не важно! Главное, чтобы все с QR-кодами были.
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29.11.2021 07:51 Відповісти
И опять ни кто ни чего не знает.. Все продолжается методом " втыка".. Вопрос в ином - на сколько окажутся действенными уже примененные вакцины, как это повлияет на рост заболеваемости и не придется ли людям прививаться уже по новой чем то совершенно новым.
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29.11.2021 08:08 Відповісти
Не конструктивнее ли заняться уязвимыми людьми ?
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29.11.2021 08:12 Відповісти
Так уже орут что на 500% заразнее, вы там определитесь чем народ кошмарить, остались еще безмозглые которые верят.
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29.11.2021 08:25 Відповісти
Он распространяется быстрее вытесняя "дельту". То есть 100% что существенно заразней и в силу новизны прививки будут менее эффективны.

Здесь вопрос в летальности. Если он менее летален, то все очень скоро получат прививку естественным путём. А если более летален, то будут серьёзные проблемы.
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29.11.2021 10:09 Відповісти
мы ничего точно сказать не можем, но на всех углах уже трубят, что не состоявшийся Ню это полный звездец, суперзаразный, суперсмертоносный супер...супер...супер...
зы а производители вакцины Модерна даже комедию ломать не стали, сразу заявили, мол у нас уже и вакцинка готово, добро пожаловать на ре-ре-ре-вакцинацию.
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29.11.2021 08:33 Відповісти
Забыли добавить, что они утверждали, что он очень заразный, и что необходимо рассмотреть вопрос о бустерных дозах сущестующих вакцин для всех основываясь ни на чём.
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29.11.2021 08:57 Відповісти
 
 