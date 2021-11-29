Наразі недостатньо даних, щоб стверджувати, що штам коронавірусу "Омікрон" небезпечніший за "Дельту", - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я поки що не має достатніх даних, які б підтверджували більшу небезпечність Omicron-штаму проти інших мутацій коронавірусу, зокрема варіантом Delta.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ВООЗ.

"Поки що не зрозуміло, чи Omicron легше передається від людини до людини порівняно з іншими варіантами, включаючи Delta", - йдеться в повідомленні.

Так само не ясно, вказують у ВООЗ, чи штам Omicron спричиняє тяжче захворювання, аніж інші варіанти коронавірусу, в тому числі Delta.

Для з’ясування ступеня тяжкості інфікування Omicron-штамом буде потрібно від кількох днів до кількох тижнів, визнають в організації. При цьому наголошується, що всі варіанти COVID-19, включаючи Delta-штам, який домінує у світі, можуть спричинити тяжке захворювання або смерть, зокрема найуразливіших людей, тому ключовою залишається профілактика та вакцинація.

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У ВООЗ також зауважують: за попередніми даними, люди, які раніше хворіли на COVID-19, можуть легше повторно заразитися Omicron-штамом у порівнянні з іншими варіантами. Але й у цьому питанні інформація обмежена. "Більше інформації про це буде доступно найближчими днями та тижнями", - резюмували у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Як повідомлялося, ВООЗ 26 листопада назвала новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, Omicron. За попередніми даними, цей варіант може бути небезпечнішим, аніж попередні.