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Кремль звинуватив Зеленського у нагнітанні істерики: Росія - миролюбна країна і не готує жодних наступів ані на кого

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Кремль звинуватив Зеленського у нагнітанні істерики: Росія - миролюбна країна і не готує жодних наступів ані на кого

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що істерика, яку нагнітають англосаксонські та українські ЗМІ, а також сам президент України Володимир Зеленський, є неприйнятною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ТАСС.

"Ця істерика, яка зараз нагнітається в англосаксонських ЗМІ, в українських ЗМІ і підтримується українськими політиками на чолі з главою держави, ми вважаємо її абсолютно неприйнятною", - заявив він.

"Самі твердження про те, що Росія на когось збирається наступати, і закиди на адресу Росії в тому плані, що Росія якось агресивно поводиться, абсолютно безпідставні і невірні по суті", - заявив Пєсков, коментуючи висловлювання Зеленського про те, що президент РФ Володимир Путін "має публічно сказати" про відсутність планів нападу на Україну.

Звинувачення в агресії, які лунають на адресу Росії, можуть бути спробою приховати підготовку до силового вирішення питання на Донбасі, вважає представник Кремля.

"Ми побоюємося, ми вже говорили, що це нагнітання може бути спробою приховати власну підготовку (України. - Ред) щодо силового вирішення проблеми Донбасу. Це було б повним божевіллям", - сказав Пєсков.

Він також звернув увагу на те, що "Росія не готувала, не готує і не готуватиме жодних наступів ні на кого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський виключає силовий сценарій повернення Донбасу: Ми не можемо втратити всю нашу армію

"Росія - абсолютно миролюбна країна, яка зацікавлена ​​у добрих відносинах зі своїми сусідами", - запевнив представник Кремля.

При цьому представник Кремля залишив без відповіді питання про нібито переданий через президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана списку на обмін утримуваними особами.

"Список - без коментарів", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи цей документ отримано російською стороною.

Нагадаємо, під час пресмарафону, який відбувся 26 листпада, президент Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін повинен сказати офіційно, що Росія не планує вторгнення до України.

"Від росіян постійно чути, що чогось не вистачає для зустрічей. Якщо вони не думають про ескалацію.... коли й я кажу, що ми точно нікуди не наступаємо, точно це знаю, то росіяни та президент РФ теж повинен публічно це сказати, що "ми не плануємо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна готова до розмови.
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Топ коментарі
+29
Росі - миролюбна країна. Це вже як анекдот, або просто хуцпа.
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29.11.2021 07:56
+28
Я так долго смеялась, когда прочитала о самой миролюбивой стране в мире.
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29.11.2021 07:57
+25
***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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29.11.2021 08:06
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никто в Мире не поверит *****, что вечно испуганный карлик Зеля собрался освобождать силой чего то там...

Звинувачення в агресії, які лунають на адресу Росії, можуть бути спробою приховати підготовку до силового вирішення питання на Донбасі, вважає представник Кремля. Джерело: https://censor.net/ua/n3302113
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29.11.2021 07:55 Відповісти
Вот что-что, а с истерикой у нашего зеленого опудала все нормально и даже лучше.
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29.11.2021 07:55 Відповісти
Росі - миролюбна країна. Це вже як анекдот, або просто хуцпа.
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29.11.2021 07:56 Відповісти
Балакучий Пилип

Серед ночі по провулку шкандибав Пилип.
Раптом вибіг з підворітні здоровенний тип.
Ледь не плаче: - Ой братишка, може, скажеш ти,
Де міліція районна. Як туди пройти? -
А Пилип знизав плечима: - Як тобі сказать?
Звідсіля до неї буде кілометрів п'ять.
- А дільничний де приймає? - аж трясеться тип.
- Та ніхто тут не буває,- відмахнувсь Пилип.
Тут міліції ніколи не стрічав ніхто...
- Ну, тогда гони деньги и снимай пальто!
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29.11.2021 09:52 Відповісти
Они в Хремле своем цинично ржут потом с таких заявлений. Ржут, но при этом готовят войну деды полуумные
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29.11.2021 14:01 Відповісти
І оце лунає від лапатно-запарєбрікаваго лайна,яке розпалює війни,конфлікти та вбиває людей по усьому світу...
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29.11.2021 07:57 Відповісти
Я так долго смеялась, когда прочитала о самой миролюбивой стране в мире.
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29.11.2021 07:57 Відповісти
И самая честная
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29.11.2021 08:04 Відповісти
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29.11.2021 08:14 Відповісти
Как там в песне пелось " Спросите вы у тех солдат что под березами лежат.. И вам ответят их сыны.. хотят ли русские войны !!!" ( Как эти слова теперь переосмысливаются по событиям в Молдове, Чечне, Грузии ( Абхазии, Юж. Осетии) Украине ).
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29.11.2021 08:04 Відповісти
***
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Чем "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Кому там нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
И "Черноморец" и "Волна"
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою
Война нам, русским, пох*ю.
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29.11.2021 09:41 Відповісти
***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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29.11.2021 08:06 Відповісти
Просто у крапочку👍
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29.11.2021 08:10 Відповісти
кацапы очень хорошо чувствуют такие моменты кк хищник чувствует запах крови когда чмырят все "главнокомандующего"когда чувствуют что народ взорветься решили и они поиздеваться подлить масло в огонь истерика как раз точно описано про бубочку момент когда ни в коем случае нельзя оставатья без власти но Зебил все делают в угоду кацапам и такими провокациями как дело ДБР по Бутусову унижая собственную армию заявлениями и провоцируя народ на майдан так как долго терпеть такое унижение народ не позволит мы не кацапы и люди выйдут зебилы заранее уже подготовили заготовку что это агенты кремля проплаченые с кремля выйдут на "путч" чтоб розгойдати лодку потом еще и скажут что мы вас предупреждали
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29.11.2021 08:07 Відповісти
Ти ж не думаєш що Осел зможе повести ВСУ в бій? Так що ми нічого не втрачаєм.
Потрібно примусити Кловуна оголосити дострокові вибори.
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29.11.2021 08:25 Відповісти
да, и путин не хйло и сталин отличный менеджер.
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29.11.2021 08:07 Відповісти
Ну тогда Зеленский должен вынести в Раду закон о дэоккупации Донбасса, который ему рекомендуют не вносить на голосование!
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29.11.2021 08:08 Відповісти
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29.11.2021 08:09 Відповісти
И еще одно "совпадение" : пару дней назад олигархические и т.н. патриотические СМИ Украиньі дружно обрушились на президента из-за его , якобьі , истеричности во время прессконференции. А сегодня Кремль устами прессекретаря Путина обвиняет Зеленского в "нагнетании истерики".
Как-то все єто дурно пахнет , не находите ?
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29.11.2021 08:16 Відповісти
Не находим.
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29.11.2021 08:21 Відповісти
Та да. Окупували Крим, розтрощили Домбас, а так мЬІролюбні.
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29.11.2021 08:14 Відповісти
Московитам нема віри. путін)(уйло,ru💩.
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29.11.2021 08:15 Відповісти
Нету в мире добрее монстра, чем кремль. Уря товарищи!
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29.11.2021 08:18 Відповісти
А почему засрашку так беспокоит гипотетическая попытка Украины решить силой проблему терроризма НА СОБСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ?
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29.11.2021 08:20 Відповісти
Тим більше не такими варварськими методами як свого часу рашка в Чечні.
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29.11.2021 08:38 Відповісти
Росія це серійний вбивця. Який вбив 100 людей. А потім каже... Я мирний. І 101 людину не вбиватиму. Росію треба садити на електричний стілець як звичайного вбивцю
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29.11.2021 08:24 Відповісти
1. Кацапа потрібно штрикнути палкою і переконатись що він здох.
2. Якщо козломордий здох, тоді йому можна вірити, а якщо не здох, то бити палицею до того часу поки він не "відкине копита". Тоді перейти до пункту 1.
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29.11.2021 08:25 Відповісти
від цього "міралюбія" весь світ нудить
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29.11.2021 08:32 Відповісти
Принуждение МИРА к миру.
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29.11.2021 08:33 Відповісти
Особливо "миролюбні" заклики відносно України лунають з кацапських телеканалів. А один там із неадекватів навіть пропонував для "інтересу" потопити в Чорному морі американський есмінець.
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29.11.2021 08:37 Відповісти
Только неадекваты в параше и неадекватные тв@ри, мр@зи и прочий подзал@пный мусор смотрит это в Украине. У меня на даче на всех спутниках выпиливается это со старту на уровне прошивки.
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29.11.2021 09:18 Відповісти
и это без данных после 2000 года..
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29.11.2021 08:37 Відповісти
1950-1953 війна в Кореї, що призвела до розділу країниі створенні КНДР
2008 - Війна з Грузією з захопленням частини терріторії
2014 - захоплення Українського Кріму
2014 -2022 (?) війна проти України з захопленням частини українського Донбассу.
2017-2018 -Війна в Сірії з знищенням міста Аллепо внаслідок килимових бомбардувань

2021 війна в Малі за участю ( під прикрииттям-?)приватної армії Вагнер
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29.11.2021 09:54 Відповісти
Росія - миролюбна країна і не готує жодних

наступів ані на кого?

Кто бы сомневался: еще з древних времен,

потом т. Сталин...

Только помагали, спасали, освобождали...

Как и Крым, как ЛуганДон, ранее в Грузии...
Помагали, спасали, освобождали и не уходили...
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29.11.2021 08:38 Відповісти
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
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29.11.2021 08:38 Відповісти
Опасная генетическая мутация вида Homo Sapiens.
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29.11.2021 09:16 Відповісти
Вы уверены, что эти черти имеют отношение к Хомо Сапиенс? Я - нет. Тем более - там 47 хромосом. Или горилла или ****@лло
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29.11.2021 09:21 Відповісти
"Мы самая миролюбивая страна в мире ни на кого не стримящаяся напасть. А за то что вы нагнетаете в СМИ по этому поводу мы на вас нападём и уничтожим"
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29.11.2021 08:38 Відповісти
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29.11.2021 08:38 Відповісти
Як писав ще посол Священної Римської імперії у Московії у 1517 році Сигізмунд Герберштайн, " якщо щойно московти починають клястися виконати те, що обіцяли - знай, що тут криється підступність, тому що клянуться вони з маміром обкрутити й обдурити".
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29.11.2021 08:39 Відповісти
"Московити, як ніхто інший, вміють швидко переодягнутися в лисячу шкуру, якщо з левовою шкурою не досягнути мети, придумувати обмани, обходити ласками, в урочисту присягу вкладати щось своє, брехливе і приховувати багато чого, то під личиною ненависті, то під личиною любові. Мешканці Москви вважаються ще хитрішими, ніж інші» написав курляндський дворянин Речі Посполитої Яків Рейтенфельс у своїй праці «Казання про Московію» 1670-1673.
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29.11.2021 08:40 Відповісти
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29.11.2021 08:45 Відповісти
Значит маскали точно, что-то задумали.
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29.11.2021 08:46 Відповісти
цікаво, чому гітлер не вимагав від сталіна сидіти тихо та мовчки, поки він не захопить, не зруйнує та не присвоїть усю сссссссссссссссррррррррррррр?
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29.11.2021 08:47 Відповісти
Бг-ггг... кремля звинуватыла шмарклю... Понты - для приезжих. Все - по методичке. бо в противном случае давно бы уже зачистили (место)...
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29.11.2021 08:48 Відповісти
Туфта кремлевская и прикрытие Голобородьки типа враг РАБссии...,но РАБссия бдит...
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29.11.2021 08:52 Відповісти
Россоссия - страна мироблудия!!!
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29.11.2021 08:53 Відповісти
Штирлицы Путлера типа дЕрмак Демченко Татаров Ведмедчук и прочие бывшие рыгиналы ждут сигнал...затаились типа...консервы...
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29.11.2021 08:55 Відповісти
В приграничный городах где на второе место повылазили ОПЗЖ, даже нет назначенных с Киева Военных комендантов, местное население думает что российские танки пройдут по воздуху мимо них
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29.11.2021 09:00 Відповісти
Даже во второй российско чеченской войне россияне обошли город Грозный, все могут увидеть, что г. Грозный не пострадал вообще ,
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29.11.2021 09:06 Відповісти
Всё так похоже как в 1939г с Финляндией
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29.11.2021 08:56 Відповісти
Типа 30 ноября 1939 года дохлое советское быдло напало на Финляндию?
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29.11.2021 09:01 Відповісти
Вы хоть дату не указывайте ,а то чиновники и депутаты все рванут к своим офшорам.
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29.11.2021 09:08 Відповісти
Чи зможе ця миролюбива країна назвати хоча б десять країн з усього світу з якими вона ще не воювала і не захищала свій вруський мир?
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29.11.2021 08:56 Відповісти
В Украину вернулась даже "Леди Трамадол" Раиса Богатырева скоро всех вылечит бывший министр здравоохранения...и от короны с вирусом даже... миллиардов накосила с сыном на Трамадоле, больше чем Ахметов угля накосил с металлом...
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29.11.2021 08:58 Відповісти
Шо ж це получаєцця? Агент кремля працює проти кремля? Шось не сходится.
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29.11.2021 08:59 Відповісти
Агент Кремля це Єрмак. А ЗЕ іграшка в його руках. Телепень.
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29.11.2021 09:03 Відповісти
Іграшка в руках агента кремля працює проти кремля?
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29.11.2021 09:09 Відповісти
Він працює дурачком.
Як і ти . Дурачок дурачка ))
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29.11.2021 10:13 Відповісти
Куди язичок запхала? )
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29.11.2021 09:51 Відповісти
Петя Цукерка, тобі не відомо, що кенді пишеться із букви Сі, а не Кей ?
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29.11.2021 10:14 Відповісти
Коли закінчуються аргументи, то переходять на особистості. Чотко по методичці.
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29.11.2021 10:38 Відповісти
*чОткий кацапченок Ифан*
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29.11.2021 11:09 Відповісти
Самое страшное, что петруччо, когда взяли за @йца его подельника свинарчука - смогло дистанционироваться от них. Этого держит за одно - дер@мак, за второе тат@ров, оба агенты кремлядского полумерка и это дальше позволяет им рулить. Да, теперь с Вами сооласен. Дно, пробитое петей лекспичем - было даже не предпоследнее.
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29.11.2021 16:38 Відповісти
А ти в курсі чим займався подєльнік Петруччо ?
Контрабандою. Угу. Привозив запчастини для нашої армії. Прикинь, який гад.
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29.11.2021 16:42 Відповісти
К сожалению, Ксения - гораздо большими грешками. Ксения, зеоеное - не ангел, но первый указ зеленого при президенстве - отмена распоряжение пети о постройке альтернативных электростанций больше 50 КВт на земле. ПеПо столько грязи насыпало в нашу экономику... На будущее... Не верите? Зайдите на укрютюб и спромите любого, кто при пете... Рваный презерватив или зашитый - самое магкое. параша стоит у границы, петюня с авакяном проворовавшимся качает ситуацию. Петя того не стоит. Бойко с мертчечуком в 2017 летали с х@йлом договаривались. Нет здесь президента. и пятого - не было
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29.11.2021 17:10 Відповісти
Це лише ваше бачення, але воно занадто вузьке, щоб оцінювати повномасштабну картину, користь, ризики.
Проте я вас зрозуміла. Ви проти Петі.
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29.11.2021 17:23 Відповісти
Зате в нас тепер електроенергія з роіські. Певно це краще, аніж власні альтернативні електростанції.
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29.11.2021 17:24 Відповісти
Дешевые кремлевские Понты...типа Голобородько "враг" Путлера сдал все что можно и нельзя Путлеру...но враг Путлера
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29.11.2021 09:03 Відповісти
По Украине забродила тень дохлого Сссра....и крупнейшей геополитической катастрофы века....Путлер КапутЫ.... просравшие войну Гитлеру трындят о паБЕДЕ над братаном Молотова, Гитлером.... цирк Шапио №2
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29.11.2021 09:06 Відповісти
Не готує.... Нападе експромтом за збігом сприятливих обставин? Як п'яний озброєний гопник на самотню жінку в темному провулку.
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29.11.2021 09:10 Відповісти
Россия начала 53 войны. Перечень

В виртуальности, названой "русским миром", существует много слоганов-кричалок. Рядом с "Деды ваевали!" есть и такая: "Россия никогда ни на кого не нападала".

Даже взглянув на карту, можно удивиться - каким образом этой "миролюбивой" стране, которая вела исключительно "оборонительные войны", удалось за 350 лет увеличить свою территорию более чем 7 раз - с 3 млн км² в 1547 году до 21,8 млн км² в 1914-м?

Это же просто какой-то странный мировой феномен, не знающий аналогов! Не так ли?

А учтите, что территория Московии в 1547 году провозглашения Московского царства - уже была результатом агрессивной деятельности Ивана IV Грозного, и его предшественников - Ивана III и Василия III, которые начали политику "соберания земель". И менее чем за сто лет "насобирали" их столько, что увеличили территорию Московского княжества в 10 раз. Тоже "мирным образом", наверное.



Сейчас территория РФ составляет "всего" 17 млн ​​км², и это, очевидно, очень огорчает ее руководителей и население. Ведь первые ищут любые способы, чтобы "мирно присоединить" себе еще хотя бы клочок, а вторые горячее их в этом поддерживают, вспомним эпопею с Крымом и "Новороссией" и другие территориальные претензии Москвы в практически всех ее соседей.

Итак, если взглянуть на известные исторические факты, то мы узнаем, что с середины 16 века и до сих пор Московия-Россия участвовала по крайней мере в 75 различных войнах, конфликтах и ​​военных операциях. Это получается одна война на где-то 7-8 лет в среднем...

Так вот. Более полсотни, то есть почти 70%, из них начала именно Россия. Россия начала эти войны непосредственно сама или в союзе с другими государствами. Кстати, именно таких случаев как раз не очень много.

Чтобы не быть голословным, привожу список войн, которые начала Московия/Российская империя/СССР/РФ, начиная с середины 16 века. Это без учета предыдущих захватнических войн, которые увеличили первоначальную территорию Московии в 10 раз (см. выше):

2 половина XVI века:
1. Ливонская война (1558-1583)
2. Московско-шведская война (1590-1595)

XVII век:
3. Смоленская война (1631-1634)
4. Московско-польская война (1654-1667)
5. Московско-украинская война (война Ивана Выговского) (1658-1659)
6. Московско-украинская война (война Юрия Хмельницкого) (1660-1663)
7. Московско-турецкая война (1686-1700)

XVIII век:
8. Северная война (1700-1721)
9. Карательная экспедиция московских войск под руководством Петра Яковлева против Запорожской Сечи (разрушено Чертомлицку Сечь) (1709)
10. Персидский поход (1722-1723)
11. Война за польское наследство (1733-1735)
12. Русско-турецкая война (1735-1739)
13. Семилетняя война (1756-1763)
14. Русские войска под командованием Петра Текелия окружают и разрушают Запорожскую Сечь, окончательная ликвидация украинской самостоятельности (1775)
15. Российско-польская война (1792)
16. Подавление российскими войсками гражданского восстания Конюшко в Польше (1794)
17. Российско-Персидский война (1796)
18. Итальянский поход Суворова (1799)

XIX век:
19. Еще одна русско-турецкая война (1806-1812)
20. Участие России в "Войнах коалиции" - третьей, четвертой и пятой (соответственно 1805, 1806-1807, 1809)
21. Российско-шведская война (1808-1809)
22. Заграничный поход русской армии (1813-1814)
23. Взятие Парижа (как результат "Зарубежного похода") (1814)
24. Очередная русско-турецкая война (1828-1829)
25. Подавление очередного польского восстания (1830)
26. Война России против Хивинского ханства (1835-1840)
27. Очередное подавления гражданского восстания в Польше (1863)
28. Война России со Средней Азией (Ташкент, Бухара, Хива) (1865-1875)
29. Русско-турецкая война вновь (1877-1878)
30. Подавление российскими виськамы Ихэтуаньского гражданского восстания в Китае, которое со временем переросло в войну (1899-1901)

XX век:
31. Агрессия Советской России против УНР и ликвидация независимой Украины (1918-1920)
32. Гражданская война в Испании (интервенция СССР на стороне правительства) (1936-1939)
33. Оккупация части Польши (раздел Польши вместе с нацистами, аннексия Западной Украины и Западной Белоруссии) (1939)
34. Аннексия Прибалтийских стран, не признавалась в мире вплоть до развала СССР (1939, 1941-1944)
35. Советского-финская война, аннексия Карелии и Южной Финляндии (1939-1940)
36. Советского-украинская война (против УПА) (1941-1953)
37. Советская оккупация стран Восточной Европы и Восточной Германии (создание мариотентових просоветских правительств), аннексия Кенигсберга (ныне - Калининград) (1945)
38. Советского-японская война, аннексия Курил (1945)
39. Корейская война (неофициальное "гибридная" война, которую вел СССР), создание марионеточной КНДР (1950-1953)
40. Такая же "гибридная" участие СССР во Вьетнамской войне (1957-1975)
41. Военное подавление восстания в Венгрии войсками СССР (1956)
42. Интервенция войск СССР в Чехословакию, военное подавление "Пражской весны" (1968)
43. Арабо-израильская война ( "гибридная" участие СССР на стороне арабов) (1967-1973)
44. Еще одно "гибридное" участие СССР/РФ в гражданской войне в Анголе (1975-2002)
45. Война за Огаден ( "гибридная" участие СССР) (1977-1978)
46. ​​Афганская война началась по свержению спецназом СССР законного правительства и убийства президента Афганистана и дальнейшей полномасштабной военной интервенции (1979-1989)
47. Приднестровский конфликт с Молдовой при участии 14-й армии РФ и российских "казачков", образование непризнанного марионеточного анклава "ПМР" (1992)
48. Первая Чеченская война (1994)
49. Вторая Чеченская война (1999)

XXI век:
50. Война против Грузии, образование непризнанных марионеточных анклавов Южной Осетии и Абхазии (2008)
51. Незаконная и непризнанная миром аннексия Крыма с помощью военных российского Черноморского флота и спецназа ГРУ ГШ ВС РФ (2014)
52. "Гибридная" война на Донбассе, образования непризнанных марионеточных анклавов "ДНР" і "ЛНР" (с 2014 по настоящее время)
53. Военная операция в Сирии (интервенция РФ на стороне правительства) (с 2015 по настоящее время).

Вроде все, но XXI век то только начался .

Еще раз подчеркну, это не полный список войн, которые вела Россия. Это только те, которые она НАЧАЛА, вопреки известному пропагандистском утверждению, якобы Россия такого никогда не делает.

Кто-то может захотеть поспорить по некоторым войнам. В частности - о том, кто их "на самом деле" начал и почему, но даже если отбросить эти спорные моменты, все равно останется впечатляющий список, который совершенно опровергает вышеупомянутое российское утверждение.

Из воспоминаний второй жены академика Андрея Сахарова Елены Боннэр:

Год 1971. Едем в такси по Москве. Водитель такой молодой, разговорчивый. Рассказывает про свою жизнь. Чтобы сориентировать пассажиров по хронологии событий, говорит:

- Это было, когда чехи на нас напали.

Имеется ввиду август 1968-го. Сахаров уточняет:

- Кто на кого напал?

- Ну, помните, чехи на нас напали. В Праге.
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29.11.2021 09:14 Відповісти
Кремль не может в чем то обвинять кого то!!! Кремль - это бандитская групировка , просто банда!!!! Слушать этих извергов , все равно ,что читать газеты Бен Ладена!!! Зачем? Один правильный аргумент против этих мразей - сильная армия, и договорится с Бутусовым , Савиком и Гордоном - чтобы они не разрывали страну изнутри!!!! Если получится договорится..... если!!!!!
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29.11.2021 09:16 Відповісти
Одна наймиролюбніша країна

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29.11.2021 09:19 Відповісти
Вся ценность этого нарида. В Украине прилетело б пару кружек в лобовуху, пару в зад и пару в голову, а напослед - пару вкусных коктейлей с фитилями.
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29.11.2021 09:26 Відповісти
"Миролюбивая Россия" воевала каждый год своей новейшей истории - без перерыва на отдых. Основные войны России за последние 100 лет:
1905 - война с Японией
1914-1918 - Первая мировая
1918-1920 - Агрессия Советской России против УНР и ликвидация независимой Украины
1920 - раздел Армении (мы и Турция)
1921-1922 - война с Финляндией
1929 - конфликт с Китаем из-за КВЖД
1936-1939 - война в Испании
1938-1939 - война с Японией
1939 - война с Польшей (раздел Восточной Европы)
1939-1940 - война с Финляндией
1941-1945 - Вторая мировая
1945-1954 - Индокитай
1945-1991 - холодная война
1946-1947 - поддержка гражданской войны в Греции(только в апреле 1949 г. ЦК ВКП(б) дал прямое указание руководству КПГ прекратить гражданскую войну. В начале мая 1949 г. СССР начал переговоры с США по урегулированию греческого кризиса)
1947 - поддержка войны в Парагвае
1947-1949 - поддержка гражданской войны в Китае
1948-1960 - война в Малайе
1950-1953 - война в Корее, раздел страны
1954-1962 - поддержка гражданской войны в Алжире
1956 - подавление венгерского восстания
1956-1959 - поддержка гражданской войны на Кубе
1960-1973 - война в Лаосе
1960-1996 - поддержка войны в Гватемале
1960-1965 - война в Конго
1961-1991 - война в Эритреи
1962-1976 - война в Омане
1962-1970 - война в Йемене
1963-1974 - война в Гвинеи-Бисау
1963 - поддержка алжиро-марокканской войны
1964-1991 - война в Колумбии
1964-1974 - война в Мозамбике
1964-1979 - война в Южной Родезии
1967-1970 - война в Израиле
1967-1970 - война в Нигерии
1967-1975 - поддержка войны в Камбодже
1968 - подавление восстания в Чехословакии
1969 - война с Китаем (пограничный конфликт)
1973 - война с Израилем
1974-1991 - война в Эфиопии
1975-1991 - война в Анголе
1976-1991 - война в Мозамбике
1999-1978 - война с Сомали
1979-1989 - война в Афганистане
1981-1990 - война в Никарагуа
1982 - война в Ливане
1992-1995 - война в Боснии
1992-1997 - война в Таджикистане
1994-1996 - первая Чеченская
1998-1999 - поддержка войны в Косово
1999-2009 - вторая Чеченская
2008 - Война против Грузии, образование непризнанных марионеточных анклавов Южной Осетии и Абхазии
2014 - Незаконная и непризнанная миром аннексия Крыма с помощью военных российского Черноморского флота и спецназа ГРУ ГШ ВС РФ
с 2014 по настоящее время "Гибридная" война на Донбассе, образования непризнанных марионеточных анклавов "ДНР" і "ЛНР
с 2015 по настоящее время - Военная операция в Сирии
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29.11.2021 09:20 Відповісти
середньостатистичний орка не має часу на читання списку, бо в телевізорі більш цікаві речі(((
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29.11.2021 09:33 Відповісти
Оккупация балтийских стран - 1940
Приднестровье - 1992
Абхазия - 1991-93
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29.11.2021 09:50 Відповісти
доповню 2021 війна в Малі під прикрииттям приватної армії Вагнер
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29.11.2021 10:06 Відповісти
За годы Крепостного права, Московия держала на территории Украины армию больше чем была армия на остальной части Московии и та армия ещё воевала, и побеждала на юго востоке, в Украине в годы Крепостного права в году было до семи крупных восстаний ,которые подавляла армия Московии
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29.11.2021 09:23 Відповісти
Миролюбивая Россия - ну и бред. Взять, например, "великого защитника русской земли" А. Суворова. Он на территории России воевал только один раз. И то с Е.Пугачевым.
Агрессивная, подлая безродная орда со всем спизженным...
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29.11.2021 09:39 Відповісти
Що мені відомо по життю?Радянський союз,московія(рф) то там завжди все було побудовано на брехні.Останнім часом на протязі двох років чую від влади ту ж брехню,що і чув її всі свої шістдесят з гаком років свого життя.Переконав дочку та онука відмежуватися від цієї стовідсоткової брехні та переїхати до вільної частини людства і залишилось переконати меншого онука зробити те саме і дай бог,щоб мені це вдалось.
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29.11.2021 09:48 Відповісти
Це вже навіть не смішно. А Крим, Грузія, Сірія, Африка, Донбас......?!
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29.11.2021 09:57 Відповісти
мыролюбцы кровожадные
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29.11.2021 09:58 Відповісти
Це хто нагнітає, Янелох?
Та він безупинно звинувачує захід в нагнітанні істерики і жаліє, що тісніше не співпрацював з ******.
Така собі відмазка вийшла, гнилувата.
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29.11.2021 10:06 Відповісти
Нелох в коленно-локтевой позе с мечтой заглянуть Пу в глаза истерично попискивая нагнетает? Может позу сменить от него требуете?
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29.11.2021 10:10 Відповісти

Россия - миролюбивая и не готовит никаких наступлений ни на кого .
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29.11.2021 10:27 Відповісти
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29.11.2021 10:37 Відповісти
Сейчас в мире по факту главным агрессором и поджигателем мировой войны является РФ. Именно Россия захватила и оккупировала у суверенного и независимого государства Украина Крым и часть Донецкой и Луганской обл., убила минимум 14000 граждан Украины, сделала беженцамит 1,5 млн. чел., разрушила большую часть промышленного потенциала данных теорриторий, вывезла не менее 25 крупных предприятий в РФ, лишила Украину 80% коксующего угля.
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29.11.2021 13:05 Відповісти
Подлее паРаши страны нет ,во главе с плешивым хорьком.
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29.11.2021 16:56 Відповісти
http://argumentua.com/reportazh/k-voprosu-o-prinadlezhnosti-goroda-sevatopolya
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29.11.2021 18:06 Відповісти
кокая мрозь воююет ска 7 лет тварь и нагнетает когда его пристрелят как чаушеску..
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29.11.2021 18:21 Відповісти
 
 