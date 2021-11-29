Кремль звинуватив Зеленського у нагнітанні істерики: Росія - миролюбна країна і не готує жодних наступів ані на кого
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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що істерика, яку нагнітають англосаксонські та українські ЗМІ, а також сам президент України Володимир Зеленський, є неприйнятною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ТАСС.
"Ця істерика, яка зараз нагнітається в англосаксонських ЗМІ, в українських ЗМІ і підтримується українськими політиками на чолі з главою держави, ми вважаємо її абсолютно неприйнятною", - заявив він.
"Самі твердження про те, що Росія на когось збирається наступати, і закиди на адресу Росії в тому плані, що Росія якось агресивно поводиться, абсолютно безпідставні і невірні по суті", - заявив Пєсков, коментуючи висловлювання Зеленського про те, що президент РФ Володимир Путін "має публічно сказати" про відсутність планів нападу на Україну.
Звинувачення в агресії, які лунають на адресу Росії, можуть бути спробою приховати підготовку до силового вирішення питання на Донбасі, вважає представник Кремля.
"Ми побоюємося, ми вже говорили, що це нагнітання може бути спробою приховати власну підготовку (України. - Ред) щодо силового вирішення проблеми Донбасу. Це було б повним божевіллям", - сказав Пєсков.
Він також звернув увагу на те, що "Росія не готувала, не готує і не готуватиме жодних наступів ні на кого".
"Росія - абсолютно миролюбна країна, яка зацікавлена у добрих відносинах зі своїми сусідами", - запевнив представник Кремля.
При цьому представник Кремля залишив без відповіді питання про нібито переданий через президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана списку на обмін утримуваними особами.
"Список - без коментарів", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи цей документ отримано російською стороною.
Нагадаємо, під час пресмарафону, який відбувся 26 листпада, президент Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін повинен сказати офіційно, що Росія не планує вторгнення до України.
"Від росіян постійно чути, що чогось не вистачає для зустрічей. Якщо вони не думають про ескалацію.... коли й я кажу, що ми точно нікуди не наступаємо, точно це знаю, то росіяни та президент РФ теж повинен публічно це сказати, що "ми не плануємо", - зазначив президент.
За словами Зеленського, Україна готова до розмови.
Будь ласка, зачекайте...
Звинувачення в агресії, які лунають на адресу Росії, можуть бути спробою приховати підготовку до силового вирішення питання на Донбасі, вважає представник Кремля. Джерело: https://censor.net/ua/n3302113
Серед ночі по провулку шкандибав Пилип.
Раптом вибіг з підворітні здоровенний тип.
Ледь не плаче: - Ой братишка, може, скажеш ти,
Де міліція районна. Як туди пройти? -
А Пилип знизав плечима: - Як тобі сказать?
Звідсіля до неї буде кілометрів п'ять.
- А дільничний де приймає? - аж трясеться тип.
- Та ніхто тут не буває,- відмахнувсь Пилип.
Тут міліції ніколи не стрічав ніхто...
- Ну, тогда гони деньги и снимай пальто!
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Чем "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Кому там нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
И "Черноморец" и "Волна"
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою
Война нам, русским, пох*ю.
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Потрібно примусити Кловуна оголосити дострокові вибори.
Как-то все єто дурно пахнет , не находите ?
2. Якщо козломордий здох, тоді йому можна вірити, а якщо не здох, то бити палицею до того часу поки він не "відкине копита". Тоді перейти до пункту 1.
2008 - Війна з Грузією з захопленням частини терріторії
2014 - захоплення Українського Кріму
2014 -2022 (?) війна проти України з захопленням частини українського Донбассу.
2017-2018 -Війна в Сірії з знищенням міста Аллепо внаслідок килимових бомбардувань
2021 війна в Малі за участю ( під прикрииттям-?)приватної армії Вагнер
наступів ані на кого?
Кто бы сомневался: еще з древних времен,
потом т. Сталин...
Только помагали, спасали, освобождали...
Как и Крым, как ЛуганДон, ранее в Грузии...
Помагали, спасали, освобождали и не уходили...
руський мир?
Як і ти . Дурачок дурачка ))
Контрабандою. Угу. Привозив запчастини для нашої армії. Прикинь, який гад.
Проте я вас зрозуміла. Ви проти Петі.
В виртуальности, названой "русским миром", существует много слоганов-кричалок. Рядом с "Деды ваевали!" есть и такая: "Россия никогда ни на кого не нападала".
Даже взглянув на карту, можно удивиться - каким образом этой "миролюбивой" стране, которая вела исключительно "оборонительные войны", удалось за 350 лет увеличить свою территорию более чем 7 раз - с 3 млн км² в 1547 году до 21,8 млн км² в 1914-м?
Это же просто какой-то странный мировой феномен, не знающий аналогов! Не так ли?
А учтите, что территория Московии в 1547 году провозглашения Московского царства - уже была результатом агрессивной деятельности Ивана IV Грозного, и его предшественников - Ивана III и Василия III, которые начали политику "соберания земель". И менее чем за сто лет "насобирали" их столько, что увеличили территорию Московского княжества в 10 раз. Тоже "мирным образом", наверное.
Сейчас территория РФ составляет "всего" 17 млн км², и это, очевидно, очень огорчает ее руководителей и население. Ведь первые ищут любые способы, чтобы "мирно присоединить" себе еще хотя бы клочок, а вторые горячее их в этом поддерживают, вспомним эпопею с Крымом и "Новороссией" и другие территориальные претензии Москвы в практически всех ее соседей.
Итак, если взглянуть на известные исторические факты, то мы узнаем, что с середины 16 века и до сих пор Московия-Россия участвовала по крайней мере в 75 различных войнах, конфликтах и военных операциях. Это получается одна война на где-то 7-8 лет в среднем...
Так вот. Более полсотни, то есть почти 70%, из них начала именно Россия. Россия начала эти войны непосредственно сама или в союзе с другими государствами. Кстати, именно таких случаев как раз не очень много.
Чтобы не быть голословным, привожу список войн, которые начала Московия/Российская империя/СССР/РФ, начиная с середины 16 века. Это без учета предыдущих захватнических войн, которые увеличили первоначальную территорию Московии в 10 раз (см. выше):
2 половина XVI века:
1. Ливонская война (1558-1583)
2. Московско-шведская война (1590-1595)
XVII век:
3. Смоленская война (1631-1634)
4. Московско-польская война (1654-1667)
5. Московско-украинская война (война Ивана Выговского) (1658-1659)
6. Московско-украинская война (война Юрия Хмельницкого) (1660-1663)
7. Московско-турецкая война (1686-1700)
XVIII век:
8. Северная война (1700-1721)
9. Карательная экспедиция московских войск под руководством Петра Яковлева против Запорожской Сечи (разрушено Чертомлицку Сечь) (1709)
10. Персидский поход (1722-1723)
11. Война за польское наследство (1733-1735)
12. Русско-турецкая война (1735-1739)
13. Семилетняя война (1756-1763)
14. Русские войска под командованием Петра Текелия окружают и разрушают Запорожскую Сечь, окончательная ликвидация украинской самостоятельности (1775)
15. Российско-польская война (1792)
16. Подавление российскими войсками гражданского восстания Конюшко в Польше (1794)
17. Российско-Персидский война (1796)
18. Итальянский поход Суворова (1799)
XIX век:
19. Еще одна русско-турецкая война (1806-1812)
20. Участие России в "Войнах коалиции" - третьей, четвертой и пятой (соответственно 1805, 1806-1807, 1809)
21. Российско-шведская война (1808-1809)
22. Заграничный поход русской армии (1813-1814)
23. Взятие Парижа (как результат "Зарубежного похода") (1814)
24. Очередная русско-турецкая война (1828-1829)
25. Подавление очередного польского восстания (1830)
26. Война России против Хивинского ханства (1835-1840)
27. Очередное подавления гражданского восстания в Польше (1863)
28. Война России со Средней Азией (Ташкент, Бухара, Хива) (1865-1875)
29. Русско-турецкая война вновь (1877-1878)
30. Подавление российскими виськамы Ихэтуаньского гражданского восстания в Китае, которое со временем переросло в войну (1899-1901)
XX век:
31. Агрессия Советской России против УНР и ликвидация независимой Украины (1918-1920)
32. Гражданская война в Испании (интервенция СССР на стороне правительства) (1936-1939)
33. Оккупация части Польши (раздел Польши вместе с нацистами, аннексия Западной Украины и Западной Белоруссии) (1939)
34. Аннексия Прибалтийских стран, не признавалась в мире вплоть до развала СССР (1939, 1941-1944)
35. Советского-финская война, аннексия Карелии и Южной Финляндии (1939-1940)
36. Советского-украинская война (против УПА) (1941-1953)
37. Советская оккупация стран Восточной Европы и Восточной Германии (создание мариотентових просоветских правительств), аннексия Кенигсберга (ныне - Калининград) (1945)
38. Советского-японская война, аннексия Курил (1945)
39. Корейская война (неофициальное "гибридная" война, которую вел СССР), создание марионеточной КНДР (1950-1953)
40. Такая же "гибридная" участие СССР во Вьетнамской войне (1957-1975)
41. Военное подавление восстания в Венгрии войсками СССР (1956)
42. Интервенция войск СССР в Чехословакию, военное подавление "Пражской весны" (1968)
43. Арабо-израильская война ( "гибридная" участие СССР на стороне арабов) (1967-1973)
44. Еще одно "гибридное" участие СССР/РФ в гражданской войне в Анголе (1975-2002)
45. Война за Огаден ( "гибридная" участие СССР) (1977-1978)
46. Афганская война началась по свержению спецназом СССР законного правительства и убийства президента Афганистана и дальнейшей полномасштабной военной интервенции (1979-1989)
47. Приднестровский конфликт с Молдовой при участии 14-й армии РФ и российских "казачков", образование непризнанного марионеточного анклава "ПМР" (1992)
48. Первая Чеченская война (1994)
49. Вторая Чеченская война (1999)
XXI век:
50. Война против Грузии, образование непризнанных марионеточных анклавов Южной Осетии и Абхазии (2008)
51. Незаконная и непризнанная миром аннексия Крыма с помощью военных российского Черноморского флота и спецназа ГРУ ГШ ВС РФ (2014)
52. "Гибридная" война на Донбассе, образования непризнанных марионеточных анклавов "ДНР" і "ЛНР" (с 2014 по настоящее время)
53. Военная операция в Сирии (интервенция РФ на стороне правительства) (с 2015 по настоящее время).
Вроде все, но XXI век то только начался .
Еще раз подчеркну, это не полный список войн, которые вела Россия. Это только те, которые она НАЧАЛА, вопреки известному пропагандистском утверждению, якобы Россия такого никогда не делает.
Кто-то может захотеть поспорить по некоторым войнам. В частности - о том, кто их "на самом деле" начал и почему, но даже если отбросить эти спорные моменты, все равно останется впечатляющий список, который совершенно опровергает вышеупомянутое российское утверждение.
Из воспоминаний второй жены академика Андрея Сахарова Елены Боннэр:
Год 1971. Едем в такси по Москве. Водитель такой молодой, разговорчивый. Рассказывает про свою жизнь. Чтобы сориентировать пассажиров по хронологии событий, говорит:
- Это было, когда чехи на нас напали.
Имеется ввиду август 1968-го. Сахаров уточняет:
- Кто на кого напал?
- Ну, помните, чехи на нас напали. В Праге.
1905 - война с Японией
1914-1918 - Первая мировая
1918-1920 - Агрессия Советской России против УНР и ликвидация независимой Украины
1920 - раздел Армении (мы и Турция)
1921-1922 - война с Финляндией
1929 - конфликт с Китаем из-за КВЖД
1936-1939 - война в Испании
1938-1939 - война с Японией
1939 - война с Польшей (раздел Восточной Европы)
1939-1940 - война с Финляндией
1941-1945 - Вторая мировая
1945-1954 - Индокитай
1945-1991 - холодная война
1946-1947 - поддержка гражданской войны в Греции(только в апреле 1949 г. ЦК ВКП(б) дал прямое указание руководству КПГ прекратить гражданскую войну. В начале мая 1949 г. СССР начал переговоры с США по урегулированию греческого кризиса)
1947 - поддержка войны в Парагвае
1947-1949 - поддержка гражданской войны в Китае
1948-1960 - война в Малайе
1950-1953 - война в Корее, раздел страны
1954-1962 - поддержка гражданской войны в Алжире
1956 - подавление венгерского восстания
1956-1959 - поддержка гражданской войны на Кубе
1960-1973 - война в Лаосе
1960-1996 - поддержка войны в Гватемале
1960-1965 - война в Конго
1961-1991 - война в Эритреи
1962-1976 - война в Омане
1962-1970 - война в Йемене
1963-1974 - война в Гвинеи-Бисау
1963 - поддержка алжиро-марокканской войны
1964-1991 - война в Колумбии
1964-1974 - война в Мозамбике
1964-1979 - война в Южной Родезии
1967-1970 - война в Израиле
1967-1970 - война в Нигерии
1967-1975 - поддержка войны в Камбодже
1968 - подавление восстания в Чехословакии
1969 - война с Китаем (пограничный конфликт)
1973 - война с Израилем
1974-1991 - война в Эфиопии
1975-1991 - война в Анголе
1976-1991 - война в Мозамбике
1999-1978 - война с Сомали
1979-1989 - война в Афганистане
1981-1990 - война в Никарагуа
1982 - война в Ливане
1992-1995 - война в Боснии
1992-1997 - война в Таджикистане
1994-1996 - первая Чеченская
1998-1999 - поддержка войны в Косово
1999-2009 - вторая Чеченская
2008 - Война против Грузии, образование непризнанных марионеточных анклавов Южной Осетии и Абхазии
2014 - Незаконная и непризнанная миром аннексия Крыма с помощью военных российского Черноморского флота и спецназа ГРУ ГШ ВС РФ
с 2014 по настоящее время "Гибридная" война на Донбассе, образования непризнанных марионеточных анклавов "ДНР" і "ЛНР
с 2015 по настоящее время - Военная операция в Сирии
Приднестровье - 1992
Абхазия - 1991-93
Агрессивная, подлая безродная орда со всем спизженным...
Та він безупинно звинувачує захід в нагнітанні істерики і жаліє, що тісніше не співпрацював з ******.
Така собі відмазка вийшла, гнилувата.
Россия - миролюбивая и не готовит никаких наступлений ни на кого .