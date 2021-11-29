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Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 листопада у світі зареєстрували 391 445 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 511 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 261 763 799 випадків інфікування, з них 391 445 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 217 311 осіб, з них 4 511 за минулу добу.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 236,4 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі недостатньо даних аби стверджувати, що штам коронавірусу "Омікрон" небезпечніший за "Дельту", - ВООЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 2-гу у світі і в Європі.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 03
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Топ коментарі
+5
це не надовго. зійде зі снігом
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29.11.2021 08:15
+2
Зато у нас асвальт новий від ЗЕеее
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29.11.2021 08:13
+2
Не виключаю... Але велике питання, чи ця смертність від COVID-19?
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29.11.2021 08:32
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У ковида выходной.
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29.11.2021 08:03 Відповісти
Зато у нас асвальт новий від ЗЕеее
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29.11.2021 08:13 Відповісти
це не надовго. зійде зі снігом
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29.11.2021 08:15 Відповісти
Первый севастопольский канал?

А более пропогандистского ничего нету? Раша Тудей там, или Первый канал?

Чтоб уже точно рассказали как там всё плохо в этой вашей загнивающей Германии и Европе.
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29.11.2021 09:12 Відповісти
Ну в штатах например в четверг был день благодарения, потом чёрная пятница, потом выходные, так что завтра посмотрим.
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29.11.2021 09:02 Відповісти
буба-чемпион по коронавирусу сдает позиции. надо поднажать
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29.11.2021 08:06 Відповісти
Чемпионы пля...
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29.11.2021 08:18 Відповісти
Как там мост имени Героя росиси Ахмата Кадырова, стоит?
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29.11.2021 08:24 Відповісти
Густой туман накрыл почти всю Украину...значит Ковидных будет тысяч 30 в сутки...если не больше....все идет по плану
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29.11.2021 08:26 Відповісти
Простой грипп будет, а ковид заблудится в тумане, как ежик!
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29.11.2021 10:24 Відповісти
Не виключаю... Але велике питання, чи ця смертність від COVID-19?
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29.11.2021 08:32 Відповісти
Хочешь проверить? Бросай сидеть в нете, иди санитаром в инфекционку. Ну или побеседуй с патологоанатомом
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29.11.2021 08:58 Відповісти
Самый точный диагност - патологоанатом! И он точно не имеет понятия, что такое коронавирус! Зато точно знает, что умирают от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, поражений легких всевозможной этиологии, диабетов и прочих бяк, котрые былы до ковида, есть сейчас и никуда не денутся, к сожалению, после ковида... Но, ты не бойся, все помрем и без ковида!
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29.11.2021 10:30 Відповісти
Сайт Украина 24 только что сообщил за сутки выявлено всего 5 804 больных значне зниження кажуть..из них 72 медика которые ходят в комбинезонах...странно..
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29.11.2021 08:37 Відповісти
До сраки наші 1000 разів випрані й перештопані комбінезони. Як і китайські маски одна на день.
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29.11.2021 08:43 Відповісти
До речі, преЗЕдент і словом не обмовився про високу смертність українців.
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29.11.2021 09:42 Відповісти
Хорошее такое, устойчивое плато.
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29.11.2021 10:08 Відповісти
Где Вы увидели в последней колонке количество населения? А вот то, что арифметике не учились, вряд ли. Указывают абсолютные цифры умерших, а не относительные, а вот в относительных (на количество жителей) - Украина на 1 месте в мире.
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29.11.2021 11:17 Відповісти
 
 