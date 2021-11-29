Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 листопада у світі зареєстрували 391 445 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 511 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 261 763 799 випадків інфікування, з них 391 445 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 217 311 осіб, з них 4 511 за минулу добу.







Побороли хворобу та вилікувалися 236,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 2-гу у світі і в Європі.