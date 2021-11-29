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В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали

В Україні зафіксовано 5 804 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 29 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 28 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 зафіксовано 5 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 530, медпрацівників – 72);

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 93 970 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 госпіталізовано – 2 082 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 летальних випадків – 297;

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 одужало – 10 477 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 захворіло – 3 427 827 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 одужало – 2 920 714 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 летальних випадків – 85 414;

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 832 613.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 320 532 людини, з них отримали одну дозу – 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 967 700 людей. Загалом проведено 24 288 230 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 13
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Топ коментарі
+2
Ohmygod уже сказали, ждём ohmyfuckinggod.
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29.11.2021 08:58
+2
омикрона не будет до конца января, пока на вертолете на буковель не смотаються - никаких карантинов .
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29.11.2021 09:35
+1
- Мамочка! А мне Дед Мороз в этом году мне подарки принесёт?

- Нет сынок! В этом году подарков не будет!

- Почему?

- Дедушка Мороз помер! От коронавируса!

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29.11.2021 09:12
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Сьогодні мабуть шлюшко теж скаже щось про омікрон.
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29.11.2021 08:24 Відповісти
Та "Омікрон" з*явився вже на "пресухі"!
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29.11.2021 08:42 Відповісти
Найвеличніший на пресс-суці щось казав про омікрон???
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29.11.2021 08:48 Відповісти
А ви не знали що він там був майже 5 годин? Наслідки того "омікрона" вже відчувають журналісти. Той штамм з*явився ще з 2019 року, але агресивно мутував тільки зараз.
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29.11.2021 09:19 Відповісти
Я просто був впевнений, що то наслідки вживання д'єрмаковського кокаїнума, я не знав, що там ще омакрон долучився.
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29.11.2021 09:27 Відповісти
Кокаїнум лише викликав більше загострення, видно передозування було.
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29.11.2021 10:05 Відповісти
Жду когда скажут про Omygod.
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29.11.2021 08:57 Відповісти
Ohmygod уже сказали, ждём ohmyfuckinggod.
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29.11.2021 08:58 Відповісти
у них другой бог, тот который не любит гоев
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29.11.2021 09:56 Відповісти
- Мамочка! А мне Дед Мороз в этом году мне подарки принесёт?

- Нет сынок! В этом году подарков не будет!

- Почему?

- Дедушка Мороз помер! От коронавируса!

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29.11.2021 09:12 Відповісти
А малий скаже, що хрен з ним, з тим дідом, святий Миколай "миколайчика" точно принесе.
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29.11.2021 10:08 Відповісти
омикрона не будет до конца января, пока на вертолете на буковель не смотаються - никаких карантинов .
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29.11.2021 09:35 Відповісти
Дослідження, яке фінансується CDC, не показує суттєвої різниці в передачі COVID-19 між вакцинованими та невакцинованими

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/cdc-funded-study-shows-no-significant-difference-covid-19-transmission-vaccinated-unvaccinated/

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1
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29.11.2021 09:57 Відповісти
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29.11.2021 11:00 Відповісти
Один и тот же спам с разных аккаунтов.
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29.11.2021 20:40 Відповісти
Чим менше залишається антиваксерів - тим менше летальних випадків за добу .
Природу не обдуриш . Ще трохи і справжнього антиваксера можна буде побачити хіба що в історичному музеї , біля неандертальця і мамонта . А внизу табличка : Антиваксер звичайний . Тупікова гілка розвитку . Вимерли , бо не товаришували з головою . Руками не чіпати .
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29.11.2021 21:29 Відповісти
 
 