В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 5 804 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 29 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 28 листопада в Україні:
зафіксовано 5 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 530, медпрацівників – 72);
93 970 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 082 особи;
летальних випадків – 297;
одужало – 10 477 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 427 827 осіб;
одужало – 2 920 714 осіб;
летальних випадків – 85 414;
проведено ПЛР-тестувань – 15 832 613.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 320 532 людини, з них отримали одну дозу – 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 967 700 людей. Загалом проведено 24 288 230 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/cdc-funded-study-shows-no-significant-difference-covid-19-transmission-vaccinated-unvaccinated/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1
Природу не обдуриш . Ще трохи і справжнього антиваксера можна буде побачити хіба що в історичному музеї , біля неандертальця і мамонта . А внизу табличка : Антиваксер звичайний . Тупікова гілка розвитку . Вимерли , бо не товаришували з головою . Руками не чіпати .