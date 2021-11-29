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Вірменія (658) Держприкордонслужба (4321) паспорт (875) підробка (339)

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили одразу п'ять вірмен із підробними паспортами, які вони придбали за 10 тис. доларів США

Новини Цензор.НЕТ Події

В аеропорту

В пункті пропуску "Бориспіль" за результатами аналізу та оцінки ризиків, під час повторної перевірки пасажирів рейсу "Київ – Барселона", охоронці кордону виявили п’ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України, що містили ознаки часткової підробки, а саме заміну сторінки з установчими даними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

За результатами опитування прикордонники встановили, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонним паспортами Вірменії на рейс "Київ – Тбілісі", а після перебування в залі очікування обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з іншими паспортними документами.

Підроблені паспорти особи придбали у невідомого в Україні за 10 000 доларів США.

Прикордонники притягнули порушників до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

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Топ коментарі
+6
Пошерстите по рынкам, так вы найдёте там не 5 и сотни таких армян.
И чего им дома не сидиться? Аааааа, сделали из своей страны подпарашное говно, и сдрыстнули из неё, "патриёты" херовы.
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29.11.2021 09:01
+5
Армяне, ***??? Пистюлей и сбросить с самолета над их исторической родиной, нам не хватает еще к евреям армян хитрожопых!!!!!!!!!!!!!!
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29.11.2021 08:58
+5
вылетали по своим армянским как-бы в Тбилисо, а по факту с купленными украинскими загранпаспортами ломились с купленными заранее билетами на рейс в Европу) хитрожопые ары))только забыли зачекиниться
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29.11.2021 09:46
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"...виявили п'ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України..."

Це як зрозуміти?
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29.11.2021 08:38 Відповісти
вылетали по своим армянским как-бы в Тбилисо, а по факту с купленными украинскими загранпаспортами ломились с купленными заранее билетами на рейс в Европу) хитрожопые ары))только забыли зачекиниться
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29.11.2021 09:46 Відповісти
А як це зрозуміти коли кожна курва дозволяє собі підробляти українські документи і не має за це кримінальної відповідальності?
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29.11.2021 08:43 Відповісти
Яких "п'ять вірмен"?
Тяжко на українську переходити, розумію вас.
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29.11.2021 08:55 Відповісти
Выявили пять армян с поддельными норвежскими паспортами...
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29.11.2021 08:57 Відповісти
Армяне, ***??? Пистюлей и сбросить с самолета над их исторической родиной, нам не хватает еще к евреям армян хитрожопых!!!!!!!!!!!!!!
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29.11.2021 08:58 Відповісти
Пошерстите по рынкам, так вы найдёте там не 5 и сотни таких армян.
И чего им дома не сидиться? Аааааа, сделали из своей страны подпарашное говно, и сдрыстнули из неё, "патриёты" херовы.
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29.11.2021 09:01 Відповісти
На рынках в Украине значительно больше азеров чем армян 10:1
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29.11.2021 09:49 Відповісти
Вы лично вели подсчёт?
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29.11.2021 10:10 Відповісти
А бывают ли честные армяне? рузины? даги? азеры?
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29.11.2021 09:11 Відповісти
А кацапи?
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29.11.2021 10:13 Відповісти
армяне дружною толпой толкали жопой паравоз
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29.11.2021 09:13 Відповісти
хитрожопость хоев их же и подвела.
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29.11.2021 09:22 Відповісти
«Поди ты прочь - ты мне не сын,
Ты не чеченец - ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!»
А.С. Пушкин
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29.11.2021 09:24 Відповісти
"...Пошел ты нахер, бляха-муха!"
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29.11.2021 09:26 Відповісти
Ты есть кацап, ****** в ухо.
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29.11.2021 10:15 Відповісти
Грыша, встань с бутылки, иди родину с колен поднимать!
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29.11.2021 10:35 Відповісти
Поэма А. С. Пушкина - "Тазит"
1829-1830

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29.11.2021 09:43 Відповісти
Странно, что армяне. В основном азеры живут по поддельным украинским паспортам.
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29.11.2021 09:58 Відповісти
$10к за фальшиву ксиву? А хтось базікав що вірмени дуже хитрий народ.
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29.11.2021 12:01 Відповісти
Армянский хайтек напечатал паспорта с одним номером и одним фото 10 раз подряд. Пограничники насторожились.
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29.11.2021 12:56 Відповісти
 
 