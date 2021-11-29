В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили одразу п'ять вірмен із підробними паспортами, які вони придбали за 10 тис. доларів США
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В пункті пропуску "Бориспіль" за результатами аналізу та оцінки ризиків, під час повторної перевірки пасажирів рейсу "Київ – Барселона", охоронці кордону виявили п’ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України, що містили ознаки часткової підробки, а саме заміну сторінки з установчими даними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
За результатами опитування прикордонники встановили, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонним паспортами Вірменії на рейс "Київ – Тбілісі", а після перебування в залі очікування обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з іншими паспортними документами.
Підроблені паспорти особи придбали у невідомого в Україні за 10 000 доларів США.
Прикордонники притягнули порушників до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.
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Це як зрозуміти?
Тяжко на українську переходити, розумію вас.
И чего им дома не сидиться? Аааааа, сделали из своей страны подпарашное говно, и сдрыстнули из неё, "патриёты" херовы.
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1829-1830