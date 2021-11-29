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Україна завершує рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію, - міністерка економіки Свириденко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна завершує рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію, - міністерка економіки Свириденко

2021 рік Україна завершує з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію: орієнтовно 195 млрд доларів.

Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка і міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками онлайн-зустрічі із представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, які інвестують в Україну, передає Цензор.НЕТ.

"Ми поінформували інвесторів про поступове покращення наших макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік. Наша мета забезпечити сталість основних показників: зростання ВВП, збільшення золотовалютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах", - розповіла Свириденко.

За її словами, уряд працює над тим, щоб довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів.

"Наступного року ми плануємо вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на Півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів для подальшого нарощування експорту", - зазначила міністерка економіки.

Зі свого боку, міністр оборони Олексій Резніков та очільник МЗС Дмитро Кулеба, які також були присутні на зустрічі, запевнили інвесторів, що ситуація на кордонах України залишається стабільною.

"Дмитро Кулеба зазначив, що інтенсивні спроби російської дезінформації нашкодити нашій державі, зокрема її економіці та інвестиційній привабливості, не будуть успішними та запевнив, що дипломати докладають максимум зусиль для формування позитивного іміджу України за кордоном", - розповіла Свириденко.

Вона додала, що подібні онлайн-зустрічі проводитимуться регулярно.

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев про Держбюджет-2022: Україна виходить із кризи, ми поступово "відбілюємо" економіку

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Надо просто меньше врать.
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29.11.2021 09:14
+24
это в какой стране такое произошло ?
Не знал что в мире есть ещё одна Украина
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29.11.2021 09:08
+24
Не знаю - должны ли граждане чувствовать на себе более высокий ВВП, наверное - должны, но как то не особо ощущается, зато очень хорошо ощущается инфляция.
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29.11.2021 09:12
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29.11.2021 09:50 Відповісти
В Донецке много дач
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29.11.2021 09:55 Відповісти
І копанок вистачає.
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29.11.2021 10:32 Відповісти
Люди у селі виростили багатий врожай! Звісно від його продажи надійшло більше валюти! От чому пані Свириденко вважає, що вона хоч якось до цього дотична?! Може тому, що влада взагалі нічого не робила, а значить не мішала людям робити свою справу!
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29.11.2021 09:52 Відповісти
ну да ну да..... всем властям что были у руля страны нужно не быковать в бизнесе .и не наживаться всем, и государству и бизнесменам на сверх прибылях при продаже продуктов и сдаче помещений в аренду предпринимателям! а снизить налог на добавленную стоимость! снизить ставки на аренду помещений предпринимателям(вы просмотрите сколько в мире сдают помещения за метр в других странах копеечные! а тут люди за аренду не могут наторговать потом налог и другие расходы, а что останется то ему! поэтому за всё и баснословные цены за всё, потом надбавку торговым точкам супермаркетам на продукты питания до 500% иногда накручивают быдлота, а не по 15-20% как в мире....вот поэтому и цены на всё заоблачные, в шоколаде страна, и бизнесмэны сверх прибыли а не люди -народ.... оплачивая за всё это! самый классный бизнес .это ничего не делать как скирдовать сверх доходы на сдаче торговых и складских помещений в аренду! налепили по стране красивых дешовых киосков ,поздавали предпринимателям их за сказочные сверх арендные цены,а вы как хотите так и оплачивайте их..а это всё в ценах и заложено ведь... дичь какая то (( в ремонт чтото сдать просто нереально здерут три шкуры, треть ато и пол стоимости товара самого.
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29.11.2021 10:01 Відповісти
ввп польщі майже у пьятеро більше українського.при такому ж населенні, та меньшій терріторії... і нічого, виживають...
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29.11.2021 10:02 Відповісти
Там виробляють і рахують справжній ВВП , а не віртуальний!
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29.11.2021 10:07 Відповісти
пи...еть не мешки ворочать.
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29.11.2021 10:07 Відповісти
оно, конечно, возможно и так. но важна не абсолютная величина ввп, а рост ввп в %-так к предыдущему году. а, эти показатели не очень:
2018 +16,7%;
2019 +17,5% (скорее всего действовал пинок папередников);
2020 +1,2%.
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29.11.2021 10:18 Відповісти
Вчіть справжню економіку! Ніякого росту ВВП у попєрєдніків не було, було зростання ціни на один і той же вироблений товар, рога і копита!
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29.11.2021 10:24 Відповісти
ню, ню учений. для начала "найвеличнiшим экономiстам" неплохо выучить определения базовых понятий. а затем неплохо ознакомиться с ростом цен в стране, хотя бы за этот год, а также на динамику дефицита бюджета страны, чтобы не выглядеть наивными со своими претензиями на глубокие знания экономики и раздавать неуместные советы .

зы: с ростом цен за этот, 2021 год, можно ознакомиться здесь https://biz.nv.ua/economics/rost-cen-na-produkty-v-ukrainu-v-chem-prichina-novosti-ukrainy-50190734.html
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29.11.2021 12:04 Відповісти
Как ты предлагаешь считать ВВП? В единицах выпущенного товара и количестве оказанных услуг?
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29.11.2021 12:06 Відповісти
для начала, предлагаю без амикошонства. у понятия ввп есть свое определение, в соответствии с ним и считается ввп для всех годов. что же касается вашего педалирования на рост цен, то все познается в сравнении (первая цифра будет для 2018-го, вторая, выделенная "Boldy" - для 2021-го):

1. яйцо - 34,1%; 61%;
2. подсолнечное масло - 3%; 72%;
3. газ - 4,3%; 69%;
4. топливо - 18,9%; 31%.

поэтому ваш тезис, в вашем же сообщении от 10:24 о том, что "Ніякого росту ВВП у попєрєдніків не було, було зростання ціни на один і той же вироблений товар, рога і копита" более всего относится НЕ к папередникам, а к наследникам. прежде, чем нечто утверждать неплохо для начала ознакомиться с цифирями, дабы не попасть в просак.

зы: ссылку на рост цен в 2021 году приводил раннее, а с ростом цен в 2018 году на некоторые товары можете ознакомиться здесь
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29.11.2021 12:51 Відповісти
в догонку

5. сахар - не подорожал; 88%.
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29.11.2021 12:52 Відповісти
сравни с 2013 г ... и сравни цены на продукты и ЖКХ и увидишь Ж,,,
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29.11.2021 12:31 Відповісти
Нам навязали миф о "некрасивой Украине" прошлых лет.

Но я то помню "красивую Украину" с 2000 по 2008-й.

Ту, которая была участником программы "морской старт" и все мы испытывали гордость за запуск наших ракет, почти такую же, как нынче испытывают у нас за успехи Илона Маска и Бренсона.Ту, которая создавала один из лучших военно-транспортных самолетов мира - АН-70.

Ту, которая строила мосты и собственные военные корветы, а не плоскодонные катера, подбиваемые одной учебной болванкой.

Ту, которая росла на 10% и выше в год и которую называли "восточно-европейским тигром", а не восточно-европейским Сомали.

Ту, у которой внешний долг к ВВП был на уровне 12%, а не 60%.

Ту, которая не сотрудничала с МВФ.

Ту, которая при продвижении россиян к Тузле была готова защитить себя, а не ждать помощи извне.
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29.11.2021 12:33 Відповісти
Когда я себе купил первый автомобиль мне казалось, что я самый крутой парень на деревне-ВАЗ 063, и жизнь прекрасна. Телки запрыгивали, и уже в воздухе снимали трусы. А теперь у меня 4, на все случае жизни, лучших производителей, и еще катер и скутер, а я себя чувствую нищим. Все зависит от диаметра иглы.
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29.11.2021 13:52 Відповісти
а, почему не с 1913-тым?! или 1991-м?!
что случилось, то случилось.
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29.11.2021 13:23 Відповісти
фактичний ВВП - результат економічної діяльності держави, певний фінансовий звіт.
Річна фінансова звітність бізнесу за спрощеною системою оподаткування подається до кінця лютого наступного року.
Річна фінансова звітність по міжнародних стандартах МСФЗ подається до 1 червня.
Але зепокидькі талановиті! Вони готові брехати і на місяць, і на рік, і на 100 років вперед.
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29.11.2021 10:19 Відповісти
Статистика по ВВП есть только за два первых квартала года, то есть - за половину года. Статистика за четвертый квартал с уточнениями будет готова не ранее марта следующего года. Каким таким макаром эта девка выдает желаемое за действительное?
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29.11.2021 10:47 Відповісти
вот оно главное слово в этой хвалебной речи - "орієнтовно" , вначале год закончите ( за месяц многое чего может произойти), подсчитайте, а потом рапортуйте
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29.11.2021 10:56 Відповісти
Одним словом - зезвиздунья.
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29.11.2021 10:57 Відповісти
Зрада за зрадою )
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29.11.2021 11:02 Відповісти
Чому ж жити не становиться краще? А відповідь проста. Просто тут треба підходити з позицій шкільної задачі про басейн. Одна труба постачає воду, а є труба яка зліває ту воду. Якщо не враховувати існування дугої труби, то за теорією басейн мусить наповнитися доверхи.....
Таким чином приріст це та дельта, яку Ти не бачиш, а вона є!
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29.11.2021 11:08 Відповісти
бла бла бла... де робочі місця? чому наші ціни вищі за європейськи? а доляр тримають низьким, щоби нас не зарахували до жебраків
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29.11.2021 11:17 Відповісти
Ось і Світовий Банк писав ще три місяці тому. Що темпи росту ВВП найвищі за десятиліття. Ось воно як, пецики.
НАДО МЕНЬШЕ КРАСТЬ.

Ukraine GDP Growth at 10-Year High
Ukraine's gross domestic product grew 5.7 percent year-on-year in the second quarter of 2021, compared to preliminary estimates of 5.4 percent expansion and following a 2.2 percent drop in the previous period. It was the highest growth recorded since the third quarter of 2011
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29.11.2021 11:19 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/25/680124/


МВФ удруге за осінь погіршив прогноз зростання ВВП України в 2021 році
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29.11.2021 12:38 Відповісти
"Погіршив" зростання з 3,5% до 3,2%.
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29.11.2021 13:54 Відповісти
А інфляція 11%
http://www.ukrstat.gov.ua/
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29.11.2021 14:29 Відповісти
Звичайно - повідомлення, що ВВП України В ДОЛАРОВОМУ ЕКВІВАЛЕНТІ зараз найвищий - це для тебе привід проверещати "божа роса". )))
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02.12.2021 00:25 Відповісти
Не найвищий якщо не розбираєтесь не треба говорити брехню.
Його підрахують тільки в березні наступного року і максимум буде 165.
Як і млрд дерев.
Треба було в школі вчитись.
Можете суму запам'ятати.
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02.12.2021 07:41 Відповісти
Є правда від НБУ і Мінфіну ріст максимум 3%
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/30/680270/
Є казка для зелохів від зеДебіла.
Данні Мінфіну і Нацбанку ВВП 2020 155,58 млрд доларів США
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2020/
Є прогноз від НБУ і Мінфіну ріст максимум 3%
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/30/680270/
155,58+3%=160,24 млрд доларів США враховуючи занижений курс долара максимум 165
Де 195 млрд? в дурній голові зеДебіла і його прихильників воно хоч Нацбанк і свій Мінфін попередив що треба намалювати 195?
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02.12.2021 08:09 Відповісти
ріст ВВП 2018 3,4%
2019 3,2%
2020 -4%

Так що 3,2% 2021 це ще не відновлення 2020
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29.11.2021 14:52 Відповісти
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29.11.2021 12:36 Відповісти
По факту за 2.5 года президентства Зеленского роста ВВП Украины нет и когда будет неизвестно.
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29.11.2021 12:55 Відповісти
!
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29.11.2021 15:14 Відповісти
ТАК БРЕШЕТ ИЛИ НЕ БРЕШЕТ !? ИЛИ ПРИБРЕХУЕ !?)
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29.11.2021 15:15 Відповісти
По самым оптимистическим прогнозам, рост ВВП Украины в 2021 году, составит 3,5%
ВВП за 2020 год, составляет 155 миллиардов долларов.
Если предположить ВВП в 195 миллиардов, то получается у нас прогнозируют рост в 25%
Такой брехни, не позволяли себе даже в нацистской германии и ссср...
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29.11.2021 18:54 Відповісти
Изучите что такое номинальное ввп и реальное, и тогда все станет на свои места, и у вас не будет вопросов.
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29.11.2021 21:53 Відповісти
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