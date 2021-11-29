Україна завершує рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію, - міністерка економіки Свириденко
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2021 рік Україна завершує з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію: орієнтовно 195 млрд доларів.
Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка і міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками онлайн-зустрічі із представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, які інвестують в Україну, передає Цензор.НЕТ.
"Ми поінформували інвесторів про поступове покращення наших макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік. Наша мета забезпечити сталість основних показників: зростання ВВП, збільшення золотовалютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах", - розповіла Свириденко.
За її словами, уряд працює над тим, щоб довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів.
"Наступного року ми плануємо вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на Півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів для подальшого нарощування експорту", - зазначила міністерка економіки.
Зі свого боку, міністр оборони Олексій Резніков та очільник МЗС Дмитро Кулеба, які також були присутні на зустрічі, запевнили інвесторів, що ситуація на кордонах України залишається стабільною.
"Дмитро Кулеба зазначив, що інтенсивні спроби російської дезінформації нашкодити нашій державі, зокрема її економіці та інвестиційній привабливості, не будуть успішними та запевнив, що дипломати докладають максимум зусиль для формування позитивного іміджу України за кордоном", - розповіла Свириденко.
Вона додала, що подібні онлайн-зустрічі проводитимуться регулярно.
Будь ласка, зачекайте...
2018 +16,7%;
2019 +17,5% (скорее всего действовал пинок папередников);
2020 +1,2%.
зы: с ростом цен за этот, 2021 год, можно ознакомиться здесь https://biz.nv.ua/economics/rost-cen-na-produkty-v-ukrainu-v-chem-prichina-novosti-ukrainy-50190734.html
1. яйцо - 34,1%; 61%;
2. подсолнечное масло - 3%; 72%;
3. газ - 4,3%; 69%;
4. топливо - 18,9%; 31%.
поэтому ваш тезис, в вашем же сообщении от 10:24 о том, что "Ніякого росту ВВП у попєрєдніків не було, було зростання ціни на один і той же вироблений товар, рога і копита" более всего относится НЕ к папередникам, а к наследникам. прежде, чем нечто утверждать неплохо для начала ознакомиться с цифирями, дабы не попасть в просак.
зы: ссылку на рост цен в 2021 году приводил раннее, а с ростом цен в 2018 году на некоторые товары можете ознакомиться здесь
5. сахар - не подорожал; 88%.
Но я то помню "красивую Украину" с 2000 по 2008-й.
Ту, которая была участником программы "морской старт" и все мы испытывали гордость за запуск наших ракет, почти такую же, как нынче испытывают у нас за успехи Илона Маска и Бренсона.Ту, которая создавала один из лучших военно-транспортных самолетов мира - АН-70.
Ту, которая строила мосты и собственные военные корветы, а не плоскодонные катера, подбиваемые одной учебной болванкой.
Ту, которая росла на 10% и выше в год и которую называли "восточно-европейским тигром", а не восточно-европейским Сомали.
Ту, у которой внешний долг к ВВП был на уровне 12%, а не 60%.
Ту, которая не сотрудничала с МВФ.
Ту, которая при продвижении россиян к Тузле была готова защитить себя, а не ждать помощи извне.
что случилось, то случилось.
Річна фінансова звітність бізнесу за спрощеною системою оподаткування подається до кінця лютого наступного року.
Річна фінансова звітність по міжнародних стандартах МСФЗ подається до 1 червня.
Але зепокидькі талановиті! Вони готові брехати і на місяць, і на рік, і на 100 років вперед.
Таким чином приріст це та дельта, яку Ти не бачиш, а вона є!
НАДО МЕНЬШЕ КРАСТЬ.
Ukraine GDP Growth at 10-Year High
Ukraine's gross domestic product grew 5.7 percent year-on-year in the second quarter of 2021, compared to preliminary estimates of 5.4 percent expansion and following a 2.2 percent drop in the previous period. It was the highest growth recorded since the third quarter of 2011
МВФ удруге за осінь погіршив прогноз зростання ВВП України в 2021 році
http://www.ukrstat.gov.ua/
Його підрахують тільки в березні наступного року і максимум буде 165.
Як і млрд дерев.
Треба було в школі вчитись.
Можете суму запам'ятати.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/30/680270/
Є казка для зелохів від зеДебіла.
Данні Мінфіну і Нацбанку ВВП 2020 155,58 млрд доларів США
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2020/
Є прогноз від НБУ і Мінфіну ріст максимум 3%
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/30/680270/
155,58+3%=160,24 млрд доларів США враховуючи занижений курс долара максимум 165
Де 195 млрд? в дурній голові зеДебіла і його прихильників воно хоч Нацбанк і свій Мінфін попередив що треба намалювати 195?
2019 3,2%
2020 -4%
Так що 3,2% 2021 це ще не відновлення 2020
ВВП за 2020 год, составляет 155 миллиардов долларов.
Если предположить ВВП в 195 миллиардов, то получается у нас прогнозируют рост в 25%
Такой брехни, не позволяли себе даже в нацистской германии и ссср...