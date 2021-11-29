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У Києві 5 грудня в межах "Марафону, який ніхто не хоче бігти" відбудеться забіг у бронежилетах

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У Києві 5 грудня в межах

Народний Герой України, повний кавалер ордена "За мужність", офіцер ВСУ Павло Чайка ініціює проведення в Києві забігу в бронежилетах в межах акції "Марафон у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти"

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Мета "Марафону у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти" — нагадати про війну в Україні.

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"Хотілось би нагадати людям в глибокому тилу, про те, що їхнє спокійне життя напряму залежить від тих, хто захищає їх на фронті", - пояснив Чайка.

Він ініціює в рамках "Марафону у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти" забіг у Києві в бронежилетах.

"Якщо вулицями Києва буде бігти організована група людей в бронежилетах цього майже неможливо не помітити", - пояснив він.

Провести забіг планують 5 грудня в День волонтера та в переддень Дня ЗСУ.

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"Тож я закликаю всіх зібратись 5 грудня об 11:00 біля Військового госпіталю (в Києві. - Ред.) та підхопити естафету участі у "Марафоні у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти". Бронежилет кожен підбирає собі по силах, це в першу чергу символ. ... Зрозуміло, що пробігти півмарафон з бронежилетом не легке завдання, та не всі його подужають, але головне всім разом одночасно зібратись в одному місці біля Військового госпіталю, та всім разом почати забіг, і кожний пробіжить стільки скільки зможе. Так само як і ці 8 років не всі подолали дистанцію від початку і до кінця, але кожний, хто брав в цьому марафоні участь, зробив неоціненний вклад в захист України від російської навали", - закликав Чайка.

Кожен охочий може долучитися до "Марафону у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти" і зробити це онлайн.

У Києві 5 грудня в межах Марафону, який ніхто не хоче бігти відбудеться забіг у бронежилетах 01
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снова полгорода в пробку вгоните со своим марафоном.. бегайте по Конче Заспе....
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29.11.2021 09:25 Відповісти
Ті "полгорода" треба взагалі зробити пішохідною зоною.
Понакупляють відер з гайками і сидять в них нюхають смог)
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29.11.2021 09:49 Відповісти
Ідея непогана, але тут треба порадитись з лікарями дуже добре, щоб просто не надірвати серце нашим хлопцям-ветеранам.
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29.11.2021 09:25 Відповісти
Можна ще видати муляжні автомати та пугачі щоб перформанс був з родзинкою періодично забігати в ТРЦ.
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29.11.2021 09:31 Відповісти
Треба підтримати цю ініціативу, особливо якщо забіг буде кількома взводами у повній бойовій амуніції вбік ОПи, ВР та Кабміну.
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29.11.2021 09:31 Відповісти
Якщо це престиж, в бронежилетах бігати, то нехай генерали, полковники, підполковники одягнуть на себе бонежилети і побіжать марафон.
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29.11.2021 09:32 Відповісти
Во главе с "верховным и главным командующим ".
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29.11.2021 10:10 Відповісти
буде наказ-побіжуть
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29.11.2021 09:59 Відповісти
лучше бы 1 декабря )))))
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29.11.2021 10:03 Відповісти
После таких забегов участились случаи со смертельным исходом …
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29.11.2021 10:34 Відповісти
Не уверен что кто то пробежит 42км в бронежилет, если только пластины там по вытаскивать...
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29.11.2021 10:51 Відповісти
А наш Зєля-піяніст буде примати участь у марафоні?Він у броніку,у шоломі виглядав дуже браво...Так ніби готовий тут же кинутись на передову і в рукопашну проти москалів...
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29.11.2021 11:01 Відповісти
В "корсаре" 4го класса (он самый тяжелый, там металл а не керамика), и воротником и защитой паха. И все это на штаб главнокомандующего напялить. В качестве бонуса комплект выживания на 3 суток в рюкзаке, и весовой эквивалент автомата и тройного бк к нему. Все это в противогазе.
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29.11.2021 11:15 Відповісти
Зе-стадо війну 8 років не бачить, і при тому від неї втомилось. А ви хочете, щоб вони звернули увагу на групу людей у броніках, які пробіжать містом?
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29.11.2021 13:25 Відповісти
Это как вечеринка у Хокинга на которую он никого не позвал и в итоге так никто и не пришел.
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29.11.2021 14:12 Відповісти
 
 