НАТО має переглянути відносини з Білоруссю. Її військові дедалі більше інтегруються в збройні сили РФ, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Північноатлантичний альянс переосмислити відносини з Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

У Вільнюсі на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент Литви заявив, що білоруські військові дедалі більше інтегруються в збройні сили РФ.

"Це нові виклики для НАТО, і Альянс має відповідно пристосувати свої плани, стратегію та тактику, щоб бути готовим відповісти на них", - зазначив Науседа.

Він висловив переконання, що Білорусь і надалі випробовуватиме єдність НАТО та ЄС – у тому числі на здатність реагувати та відбивати гібридні атаки.

Урсула фон дер Ляєн своєю чергою висловила солідарність з Литвою в контексті міграційної кризи. Для забезпечення охорони кордонів цій країні, а також Латвії та Польщі наступного року Європейський Союз надасть 200 мільйонів євро.

Столтенберг також висловив солідарність з союзниками Альянсу та наголосив, що криза не завершилась, тож Альянсу треба бути напоготові.

Читайте також: Литва ініціює міжнародний судовий процес проти Лукашенка

У 1992 році Білорусь приєдналася до Ради Північноатлантичного співробітництва, а з 1995 року є учасником програми НАТО "Партнерство заради миру". Утім, в 2021 році Альянс призупинив практичну співпрацю з Білоруссю, закликавши владу країни дотримуватись норм міжнародного права та поважати права людини й основні свободи.

Від травня 2021 року Польща, Литва та Латвія стикнулися зі збільшенням потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує режим Лукашенка в гібридній атаці, розглядаючи це як помсту за запроваджені проти Мінська санкції.