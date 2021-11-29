УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4074 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 035 9
Білорусь (5964) мігранти (672) НАТО (5098) Столтенберг Єнс (1338) фон дер Ляєн Урсула (516) Науседа Гітанас (254)

НАТО має переглянути відносини з Білоруссю. Її військові дедалі більше інтегруються в збройні сили РФ, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАТО має переглянути відносини з Білоруссю. Її військові дедалі більше інтегруються в збройні сили РФ, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Північноатлантичний альянс переосмислити відносини з Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

У Вільнюсі на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент Литви заявив, що білоруські військові дедалі більше інтегруються в збройні сили РФ.

"Це нові виклики для НАТО, і Альянс має відповідно пристосувати свої плани, стратегію та тактику, щоб бути готовим відповісти на них", - зазначив Науседа.

Він висловив переконання, що Білорусь і надалі випробовуватиме єдність НАТО та ЄС – у тому числі на здатність реагувати та відбивати гібридні атаки.

Урсула фон дер Ляєн своєю чергою висловила солідарність з Литвою в контексті міграційної кризи. Для забезпечення охорони кордонів цій країні, а також Латвії та Польщі наступного року Європейський Союз надасть 200 мільйонів євро.

Столтенберг також висловив солідарність з союзниками Альянсу та наголосив, що криза не завершилась, тож Альянсу треба бути напоготові.

Читайте також: Литва ініціює міжнародний судовий процес проти Лукашенка

У 1992 році Білорусь приєдналася до Ради Північноатлантичного співробітництва, а з 1995 року є учасником програми НАТО "Партнерство заради миру". Утім, в 2021 році Альянс призупинив практичну співпрацю з Білоруссю, закликавши владу країни дотримуватись норм міжнародного права та поважати права людини й основні свободи.

Від травня 2021 року Польща, Литва та Латвія стикнулися зі збільшенням потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує режим Лукашенка в гібридній атаці, розглядаючи це як помсту за запроваджені проти Мінська санкції.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет больше страны Беларуси! Хватит нести чушь! Есть федеральный округ российской федерации - Беларусь
показати весь коментар
29.11.2021 09:32 Відповісти
Білорусія домахалась букетиками.
показати весь коментар
29.11.2021 09:34 Відповісти
Білорусі не стало ,коли російські мусора та ДШБшники зачищали мітинги і знущались над білоруссю.
В Україні в 2013 теж на базі МВС були російські ДШБ-шники.
показати весь коментар
29.11.2021 09:34 Відповісти
https://gordonua.com/publications/64028.html
показати весь коментар
29.11.2021 09:52 Відповісти
Все вірно говорить пан Президент Литви. Зараз збройні сили Білорусі - підрозділ ЗС паРаші, яка є головним ворогом Альянсу.
показати весь коментар
29.11.2021 09:34 Відповісти
зато у хороняк появился широкий выбор -уехать из менцких болот в или пески сурии или шахты дамбаса.
показати весь коментар
29.11.2021 09:46 Відповісти
Мені просто смішно. НАТО потрібно реформувати, вигнати з відти дармоїдів, які мають право голосу як і США,Канада чи Великобританія. Через такі країни як Угорщина, НАТО імпотент.
показати весь коментар
29.11.2021 09:52 Відповісти
Особенно опасно начавшееся "совместное" патрулирование воздушного пространства РБ российскими стратегическими бомбардировщиками - носителями ядерного оружия. Тут НАТО просто обязан принять упреждающие мерьі военного характера . Имхо
показати весь коментар
29.11.2021 11:00 Відповісти
 
 