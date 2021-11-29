Pfizer готовий адаптувати свою COVID-вакцину до штаму "Омікрон": знадобиться 100 днів, - Єврокомісія

Якщо небезпека вірусу буде доведена, Pfizer адаптує свій препарат протягом 100 днів.

Компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до нового штаму коронавірусу "Омікрон". Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції в Ризі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми переконані, що для того, щоб приймати правильні рішення та діяти своєчасно та активно, нам потрібні правильні інформаційні та аналітичні можливості в усьому ЄС. І тому ЄС потрібен власний Спільний центр з аналізу ситуації", - заявила президент Єврокомісії.

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Також Урсула фон дер Ляєн відзначила, що протягом наступних 2-3 тижнів вчені збиратимуть усю інформацію про штам "Омікрон", однак тим часом Європа повинна активізувати вакцинацію та санітарні заходи.

Якщо небезпека вірусу буде доведена - Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів.