Pfizer готовий адаптувати свою COVID-вакцину до штаму "Омікрон": знадобиться 100 днів, - Єврокомісія
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Якщо небезпека вірусу буде доведена, Pfizer адаптує свій препарат протягом 100 днів.
Компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до нового штаму коронавірусу "Омікрон". Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції в Ризі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми переконані, що для того, щоб приймати правильні рішення та діяти своєчасно та активно, нам потрібні правильні інформаційні та аналітичні можливості в усьому ЄС. І тому ЄС потрібен власний Спільний центр з аналізу ситуації", - заявила президент Єврокомісії.
Також Урсула фон дер Ляєн відзначила, що протягом наступних 2-3 тижнів вчені збиратимуть усю інформацію про штам "Омікрон", однак тим часом Європа повинна активізувати вакцинацію та санітарні заходи.
Якщо небезпека вірусу буде доведена - Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Шоб потом срубить 100 млрд.
ах как молоды они были
Ну от і все.. Знову в строю, готова заробляти бани на Цензорі за неполіткоректні дописи щодо штиркальної процедури.
Нам тепер с этим вырусом всю жизнь жить,он никуда не денется.Тем более есть такая клоака как россия,которая может сеять по всему миру вирус на право и на лево,что бы создать хаос,да она это уже и делает.Посмотрите на карту мира,те страны которые ввели санкции против русского мордора,те больше охвачены эпидемией.
И причем тут ковидла,если тест не сдан?"щось"-хороший диагноз
12:28:14 - на седьмом баобабе 14-й линии в Патагонии, поперхнувшись табачным дымом, чихнула мышь...
12:31:16 - глава Pfizer сообщил, что вакцина от насморока патагонских мышей будет выпущена через 15 дней...
12:32:28 - главы минздравов ведущих стран мира сообщили о сокращении срока действия сертификатов от насморока патагонских мышей до 1 месяца...
12:40:02 - ВОЗ рекомендовал ввод вакцин от насморока патагонских мышей не менее двух раз в квартал...
13:17:22 - Украина объявила о лишении через два месяца гражданства всех, получивших менее четырех доз вакцины от насморока патагонских мышей...
И если уж ты так любишь статистику - то моя такова - из чел 50 близких (пенсионеры в том числе) никто не болел ковидлой ( ща конечно понесутся предположения, так я их тоже вертел, все уже забыли что есть грипы и орви сезонные), ни умер за все 2 года, активно передвигаються на общественном транспорте без масок (да и вообще везде без масок окромя на касе продуктового), еще под сотню знакомые/знакомыезнакомых если кто и болел все живы. Согласно такой стате - ковид если и есть - то в моей жизни он не смертелен, так выходит???
И хватит подменами говорить, ковидло если и есть - оно не так смертельно как преподносят.
Знал. В прошедшем времени. Сейчас уже не знаю.Не, я их не забыл, у меня хорошая память.Они просто умерли.
Лбьіе дєньгі за ваксину от Ботсвани !
Укалітє, ато йя баюся німагу
Ага,поэтому евреи колятся уже по третьему разу.должны остаться только африканцы и тупые кацапы с подвываюшими им хохлами.для продолжения рода человеческого самый отборный биомусор
Звучит пафосно и бредово? Ну-ну ребятки, когда вам запретят выходить из собственного подъезда из-за просроченного на 5 минут куар-кода, я буду улыбаться комментам биомассы, которая даже тогда не будет вкуривать суть, и по-прежнему чморить кого то типа "антиваксерами".
А по поводу статистики от ковидных смертей - я на кую вертел и ее, причем с усиленной скоростью. Под это дело записывают любую бабку, любого инсультника или инфарктника. очень удобно. Короче, можете меня клевать. но я еще раз говорю - я категорически ЗА прививки. Но не за то, что делается сейчас.
За счёт невакцинированных D
Теперь вопрос - вакцина от ковидла запатенована,прошла все испытания?Когда коляться люди обследуються,анализы хотя б крови сдают? В графике вакцинации согласно моз есть ??
"ПРОШЕДШЕЙ ВСЕ ИСПЫТАНАЯ И допущеной для вакцинации согласно графика вакцинации вакциной," - У тебя есть убедительньіе основания считать вакцину не "прошедшей все испьітания"? Огласите весь список, пожалуйста. Дьік єто проще всего написать график и опубликовать его. Так дело только за єтим???
"ответственые родители детей обследуют, анализы крови и пр. сдают ( да это и к взрослым относится), и только в положительном случае вакциинируют." - В каких таких "положительньіх случаях", неужели есть перечень утвержденньіх "положительньіх случаев"? Что тебе и твоим детям мешает сдать "анализ крови" и по каким показателям можно принять решение о показаням или противопоказаниям к вакцинаци? Вот меня конкретно к тебе, как к офигенному спецу в области "ботостроительства", медициньі, вирусологии есть вопрос: какие показатели анализа крови являются противопоказанием к вакцинации от дифтерии, от бешенства или от туберкулеза?
Надеюсь на развернутьій ответ от "светила медициньі".
"Прежде чем колоть ЗАПАТЕНТОВАНОЙ" - какое отношение наличие ПАТЕНТА имеет отношение к медицине в целом и к вакцине в частности? - Патент защищает интеллектуальную собственность и на время ограждает изобретателей от конкурентов, которые не тратились на исследования и разработку технологии, но готовы немедленно ею воспользоваться и заработать. По сути защита КАЧЕСТВЕННОГО продукта. - На примере кацапского бездейственного спутника єто ярко видно,когда стырили разработку и не до конца ее доделали. Опятьже патент - это гарантия (ибо его защищает государство).
На сегодня идет пропаганда отмены патентов, именно для массовости шмурдяков по примеру спутника и пр. хрени которая не защищает от заражения (а именно такое направление у прививок - защита от будущих заражений).
"ПРОШЕДШЕЙ ВСЕ ИСПЫТАНАЯ И допущеной для вакцинации согласно графика вакцинации вакциной," - У тебя есть убедительньіе основания считать вакцину не "прошедшей все испьітания"? Огласите весь список, пожалуйста. Дьік єто проще всего написать график и опубликовать его. Так дело только за єтим??? -
Да,за этим, но этого небудет так как в противном случае вакцину нужно признать ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ согласно графика прививок и государство должно взять на себя ВСЮ ответственность за проведение, и за случаи когда вакцина нанесет вред включая смертельные.
Вот меня конкретно к тебе, как к офигенному спецу в области "ботостроительства", медициньі, вирусологии есть вопрос: какие показатели анализа крови являются противопоказанием к вакцинации от дифтерии, от бешенства или от туберкулеза? - банальные лимфоциты скажут о многом хорошему семейнику.
Дальше консультация платная,скажи куратору перевести кеш и отстранить тебя от работы, ибо ты необразован и беспробудно глуп.
Не угадал,часто патентуют такую хрень,что она даже до опытных образцов не доходит.о каком качестве можно говорить?