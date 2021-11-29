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Pfizer готовий адаптувати свою COVID-вакцину до штаму "Омікрон": знадобиться 100 днів, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Якщо небезпека вірусу буде доведена, Pfizer адаптує свій препарат протягом 100 днів.

Компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до нового штаму коронавірусу "Омікрон". Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції в Ризі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми переконані, що для того, щоб приймати правильні рішення та діяти своєчасно та активно, нам потрібні правильні інформаційні та аналітичні можливості в усьому ЄС. І тому ЄС потрібен власний Спільний центр з аналізу ситуації", - заявила президент Єврокомісії.

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Також Урсула фон дер Ляєн відзначила, що протягом наступних 2-3 тижнів вчені збиратимуть усю інформацію про штам "Омікрон", однак тим часом Європа повинна активізувати вакцинацію та санітарні заходи.

Якщо небезпека вірусу буде доведена - Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів.
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Топ коментарі
+8
знадобиться 100 днів,

Шоб потом срубить 100 млрд.
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29.11.2021 09:41
+7
за 100 днів дійдуть до Омеги. Це ніколи вже не скінчиться....
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29.11.2021 09:45
+7
я і не коловся , і перехворів , і не помер
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29.11.2021 09:53
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антиваксеры фас !
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29.11.2021 09:40 Відповісти
а модерна уже заявила что всё сделала как так
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29.11.2021 09:41 Відповісти
знадобиться 100 днів,

Шоб потом срубить 100 млрд.
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29.11.2021 09:41 Відповісти
Ніхто не заважає вам не колотись і померти від ковіду.
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29.11.2021 09:44 Відповісти
я і не коловся , і перехворів , і не помер
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29.11.2021 09:53 Відповісти
а у меня знакомые знакомых - четыре трупа от Ковида
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29.11.2021 09:59 Відповісти
Даже самый ярый ваксер вам скажет, что от Ковида не умирают. Умирают от осложнений других заболеваний.
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29.11.2021 10:08 Відповісти
Не обязательно. Умирают в основном молодые от легечной недостаточности. Какое тут осложнение? Просто 80-100% поражение.
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29.11.2021 10:43 Відповісти
Средний возраст умерших от короновируса в Украине 70 лет!!!
ах как молоды они были
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29.11.2021 10:47 Відповісти
И что? У меня полно знакомых померло 40-60 лет.
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29.11.2021 11:06 Відповісти
Имелось ввиду у молодых осложений может и не быть. Умирают от поражения легких.
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29.11.2021 11:07 Відповісти
если умер один 40 летний то должно было умереть ШЕСТЬ 75 летних что бы был средний возраст умерших 70 лет
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29.11.2021 12:31 Відповісти
Тебе полегчает если ты будешь среди 6 бабулек? Бред какой-то.
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29.11.2021 12:32 Відповісти
Я теж не кололась і на щось теж перехворіла. Температура 37,5-38,9 з тиждень трималась. Три дні не було запаху. Хотілось тільки лежати.

Ну от і все.. Знову в строю, готова заробляти бани на Цензорі за неполіткоректні дописи щодо штиркальної процедури.
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29.11.2021 10:01 Відповісти
Вкус и запах это не показатель,на антитела сдавали?если нет? То вы Светлана полная ......а.Ставить себе диагноз
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29.11.2021 10:04 Відповісти
Знаю что не показатель. А зачем мне тест? Что он мне даст?
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29.11.2021 10:06 Відповісти
В будущем как не крути,без справки о вакцинации вы даже из двора не выйдете.
Нам тепер с этим вырусом всю жизнь жить,он никуда не денется.Тем более есть такая клоака как россия,которая может сеять по всему миру вирус на право и на лево,что бы создать хаос,да она это уже и делает.Посмотрите на карту мира,те страны которые ввели санкции против русского мордора,те больше охвачены эпидемией.
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29.11.2021 11:45 Відповісти
Ну это мы еще поборемся, чтобы не допустить такого будущего. Ходят слухи, что потерпеть нужно до апреля, а там могут бананофикус перевести в категорию обычных распираторных.
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29.11.2021 12:00 Відповісти
Так это не последний раз вы переболели. Будут и следующие разы, причем исследования показывают что в среднем следующие разы более страшные. Люди которые переболели прекрасно болеют и 2 и 3 раз.и на каждом разу огромные риски.
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29.11.2021 10:33 Відповісти
Это если читать "исследования" политиков и журналистов. А если поинтересоваться мнением ученых, то окажется, что переболев раз бананофикусом, второй раз болеешь, если болеешь еще, намного легче.
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29.11.2021 12:04 Відповісти
Это как раз не мнение, а исследование. Ну вам то лучше знать чем какой то ВОЗ https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron
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01.12.2021 10:00 Відповісти
щас все переобулись. банят ваксеров наоборот.
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29.11.2021 11:35 Відповісти
Это люди спамят, ваксеров, а Цензор, банит на три дня если писать уж очень нелицеприятную правду о колющей процедуре.
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29.11.2021 12:01 Відповісти
і на щось теж перехворіла

И причем тут ковидла,если тест не сдан?"щось"-хороший диагноз
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29.11.2021 16:03 Відповісти
Хм... у тебе еще все впереди....)))
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29.11.2021 11:04 Відповісти
Завидуешь, что люди умеют работать мозгами, а не сидеть сутками за компом )
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29.11.2021 09:44 Відповісти
І так щопівроку
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29.11.2021 09:44 Відповісти
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29.11.2021 09:45 Відповісти
за 100 днів дійдуть до Омеги. Це ніколи вже не скінчиться....
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29.11.2021 09:45 Відповісти
Там еще буквы комбинировать можно)
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29.11.2021 10:02 Відповісти
через 100 дней будет уже омега+
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29.11.2021 09:45 Відповісти
Теперь люди не смогут жить без ширева
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29.11.2021 09:52 Відповісти
16 марта 2023-го...
12:28:14 - на седьмом баобабе 14-й линии в Патагонии, поперхнувшись табачным дымом, чихнула мышь...
12:31:16 - глава Pfizer сообщил, что вакцина от насморока патагонских мышей будет выпущена через 15 дней...
12:32:28 - главы минздравов ведущих стран мира сообщили о сокращении срока действия сертификатов от насморока патагонских мышей до 1 месяца...
12:40:02 - ВОЗ рекомендовал ввод вакцин от насморока патагонских мышей не менее двух раз в квартал...
13:17:22 - Украина объявила о лишении через два месяца гражданства всех, получивших менее четырех доз вакцины от насморока патагонских мышей...
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29.11.2021 10:01 Відповісти
За все два года вакханалии -нЕ кололся, не болел (хотя при таком подходе хз, ща любое недомогание списывают на ковид, орви уже не модно ), не помер, мое окружение дом/работа/знакомые практически также, езжу каждый день в переполненом транспорте без маски , стою на кассах атб в толпе - вопрос - ЗАЧЕМ МНЕ КОЛОТЬСЯ??????? Вот реально,без подь...бов? ради мифического а вдруг? так и с уколом это авдруг тоже вероятно .
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29.11.2021 10:02 Відповісти
А если бы умер, то кололся бы? С каких это пор личные впечатления стали доказательством. Так и представляю, как Эйнштейн в доказательство теории относительности говорил: "время относительно! Мамай клянусь, у всех моих знакомых время течет по разному,один спит 8 часов в сутки, другой 9." Извините, но есть как бы статистика, о чем ещё спорить? Можно сколько угодно считать себя уникальным, а когда до вас дойдет что это не так, будет уже поздно. 8 из 10 умерших от ковида были невакцинированны и свято верили в свою исключительность.
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29.11.2021 10:38 Відповісти
оф статистику я вертел на одном месте, на прошлой неделе только писал - по открытой стате янв-сент у нас уменьшение онкологии и пр. болячек там где всегда цифра росла и была прогрессия из года в год. Статистику вертят как удобно и верят ей сейчас только лохи.
И если уж ты так любишь статистику - то моя такова - из чел 50 близких (пенсионеры в том числе) никто не болел ковидлой ( ща конечно понесутся предположения, так я их тоже вертел, все уже забыли что есть грипы и орви сезонные), ни умер за все 2 года, активно передвигаються на общественном транспорте без масок (да и вообще везде без масок окромя на касе продуктового), еще под сотню знакомые/знакомыезнакомых если кто и болел все живы. Согласно такой стате - ковид если и есть - то в моей жизни он не смертелен, так выходит???
И хватит подменами говорить, ковидло если и есть - оно не так смертельно как преподносят.
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29.11.2021 10:57 Відповісти
Ну да, все страны подделывают статистику. Глобальный сговор. Доктора наук тупые, наука отстой, пора тебе в ланцет со своей выборкой в 50 пенсионеров.
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29.11.2021 11:11 Відповісти
наивный чукотский вьюноша??? у пиндосов фармы ежегодно до 3 ярдов вливают в политику, как и оружейники они имеют огромный вес, и вертят штаты как хотят , а штаты вертят все свои колонии : я так понимаю вы и "незалежнисть " верите вы случаем в те 75% которые наполеончика привили к рулю не входите? Можете не отвечать, просто посоветуйте мне согласно методичке шапочку из фольги и идите отрабатывайте пайку дальше.
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29.11.2021 11:17 Відповісти
Если бы ты немного мог считать, то быстро бы понял что 3млрд у.е. это копейки, на которые даже один авианосец не построишь, и аргументировать этой суммой смешно. 3млрд стоит любая мусорная криптовалюта из первой 30тки. С каких это времён статистикой скажем рашки стали вертеть США, большая загадка...из твоих слов я ещё понял что америкосы на часть из этих несчастных 3 млрд ещё и китайцев купили. Настолько же обнищали китайцы, ппц
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29.11.2021 11:26 Відповісти
Уже трое человек которых я лично знал, вот так бахвалились неуязвимостью.
Знал. В прошедшем времени. Сейчас уже не знаю.Не, я их не забыл, у меня хорошая память.Они просто умерли.
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29.11.2021 11:15 Відповісти
CРОЧНО!
Лбьіе дєньгі за ваксину от Ботсвани !
Укалітє, ато йя баюся німагу
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29.11.2021 10:04 Відповісти
Судя по тому,что и как ты написал,вакцина тебе уже не поможет.
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29.11.2021 16:05 Відповісти
а кому она поможет? может тебе?
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29.11.2021 18:37 Відповісти
Слышал, что омикрон косит в основном молодежь. Вакцинировать людей во время эпидемии преступление. Вирусы быстро приспосабливаются и мутируют, становятся еще опасней, а значит вакцинация бесполезна и вредна Я считаю, что вакцинация имееи другую цель. Цель уменьшить народонаселение. Гитлер жалкий мелкий маньяк в сравнении с нынешними убийцами. Как спастись? Почитайте методику Неумывакина. У него есть рациональные мысли.
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29.11.2021 10:05 Відповісти
Файно висловився Комаровський про медицину
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29.11.2021 10:09 Відповісти
Вы уже определись, убивает вирус или вакцина? А то у вас получается что вирус который убивает две сотни тыс человек в сутки на планете это херня, а вакцина, от которой суммарно за все время умерло человек 30 это Гитлер. Если бы Гитлер такими темпами убивал людей, ему бы пришлось это делать до 2 пришествия.
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29.11.2021 10:41 Відповісти
Дураку объяснять бессмысленно.
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01.12.2021 08:22 Відповісти
"Цель уменьшить народонаселение."
Ага,поэтому евреи колятся уже по третьему разу.должны остаться только африканцы и тупые кацапы с подвываюшими им хохлами.для продолжения рода человеческого самый отборный биомусор
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29.11.2021 16:10 Відповісти
тьі там свечку держал, чем они колются?
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29.11.2021 18:39 Відповісти
т.е. ты настолько тупой, что считаешь евреев колят какой то особенной,кошерной вакциной?
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30.11.2021 20:07 Відповісти
Будуть возити з метою адаптації вакцину "Пфайзер" по місцях розповсюдження нового штамму.
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29.11.2021 10:07 Відповісти
Каждый шмурдяк будет адаптироваться под новый штамм и в принудительном порядке вкалываться поголовью. Будет 300 штаммов - по 2 прививки каждому + 1 бонусная бустерная доза. Итого 700 прививок за шкуру.
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29.11.2021 10:08 Відповісти
скоро, криво-аби бабло.
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29.11.2021 10:11 Відповісти
Вакцина є вакцина і кожен повинен добровільно вирішувати вакцинуватися чи не вакцинуватися
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29.11.2021 10:17 Відповісти
вот именно а когда увольняют и не пускают в транспорт это не добровольно
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29.11.2021 10:27 Відповісти
Наша пестня хороша - начинай сначала На йху я вертел эту ковидобесию, при том что я 100% ЗА прививки. Традиционные, которыми меня кололи с детства. Но то что делается эти 2 года - это сплошной, дикий, фарс. Антиковидные вакцины - какая то неведомая куерга, цель которой не привнесение здоровья, а просто быть одной из ключевых реквизитов нового мироустройства, с которой удобно ограничивать людей, разделять большие группы на кучки или даже отдельные индивиды.
Звучит пафосно и бредово? Ну-ну ребятки, когда вам запретят выходить из собственного подъезда из-за просроченного на 5 минут куар-кода, я буду улыбаться комментам биомассы, которая даже тогда не будет вкуривать суть, и по-прежнему чморить кого то типа "антиваксерами".
А по поводу статистики от ковидных смертей - я на кую вертел и ее, причем с усиленной скоростью. Под это дело записывают любую бабку, любого инсультника или инфарктника. очень удобно. Короче, можете меня клевать. но я еще раз говорю - я категорически ЗА прививки. Но не за то, что делается сейчас.
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29.11.2021 10:31 Відповісти
Именно это я и говорю - то что твориться сейчас , это не забота о здоровье! Это бизнес на прививках с одной стороны и контроль над свободой с другой стороны. Нас загоняют как скот в загон и без спроса колют !
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29.11.2021 10:50 Відповісти
Бедняжечка. Обкололи тебя всего. Рога уже выросли или может начали расти? А теперь открой график утвержденных прививок и познай сколько обязательных вакцинации положено сделать человеку, чтобы он преждевременно по своей воле не укатил в гроб. А эти изверги доктора посмели загнать тебя в стоило и вакцинироваться БЦЖ. А ещё от столбняка. Жесть, как ты им это позволил? Ну надеюсь ты хотя бы от туберкулёза не вакцинировался назло кондуктору?
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29.11.2021 11:32 Відповісти
Пошел на ***! Я говорю то , что думаю , и не про какие рога и остальную чушь даже не намекал . Я утверждаю что массовая вакцинация в случае ковида как минимум бесполезна в силу его особенностей! И я утверждаю что это на сегодня смесь бизнеса и политики , но никак не науки и медицины! Поэтому тому свои рога и копыта можешь оставить при себе!
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29.11.2021 12:03 Відповісти
И о каких таких особенностях коронавируса знает пан кандидат вирусных наук. В чем его отличие например от табачной мозаики? Чел ты же не садишься управлять самолётом всю жизнь прокатавшись в метро, так с чего ты взял что компетентен рассуждать о вирусах?
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01.12.2021 10:06 Відповісти
Основное отличие от тех вирусов ,против которых эффективны вакцины - скорость мутаций! Ни против гриппа , ни против ковида вакцины не эффективны из-за высокой скорости мутаций.
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01.12.2021 10:22 Відповісти
Меня добивает еще эта шизофрения, все ж украинцы органиески ненавидят и неверят своему правительству. Там воруют и приписыват итд итп, зато это бредовой медицинской статистике все внезапно верят. Это просто жесть!
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29.11.2021 11:53 Відповісти
Каким боком украинское правительство до мировой статистики на ковид?
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29.11.2021 16:14 Відповісти
Видимо это уже на уровне мирового правительства подделывают) и не забудь что цель : уменьшение населения.
За счёт невакцинированных D
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01.12.2021 10:08 Відповісти
Очередной съезд шизофреников с тремя классами бурсы рассуждает об вреде вакцинации, своем исключительном иммунитете и о тупых жадных учёных, которые заработали триллионы на бесплатной вакцине. Страна у которой умирает по 600-700 человек в сутки, у которой вакцинировано менее 1/4 населения учит страны у которых умирает по 30-40 человек (с ещё большим населением), что те зря вакцинировались.
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29.11.2021 10:46 Відповісти
Все правильно, коль люди готовьі платить и платят за фальшивьій сертификат о вакцинации, то такой народ должен вьімерти, как вьімерли все ненужньіе на Земли видьі животньіх. Так что , антиваксерьі, ни в коем случае не колитесь вакциной и детей своих не колите - чище на Земле будет и больше места. ))
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29.11.2021 11:15 Відповісти
На счет детей только бот на ставке,который бесплоден и фригиден мог такой высер написать, Прежде чем колоть ЗАПАТЕНТОВАНОЙ и ПРОШЕДШЕЙ ВСЕ ИСПЫТАНАЯ И допущеной для вакцинации согласно графика вакцинации вакциной, ответственые родители детей обследуют, анализы крови и пр. сдают ( да это и к взрослым относится), и только в положительном случае вакциинируют.
Теперь вопрос - вакцина от ковидла запатенована,прошла все испытания?Когда коляться люди обследуються,анализы хотя б крови сдают? В графике вакцинации согласно моз есть ??
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29.11.2021 11:56 Відповісти
Расскажи єтот свой бред о "ботах на ставке" своему психиатру
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29.11.2021 12:59 Відповісти
"Прежде чем колоть ЗАПАТЕНТОВАНОЙ" - какое отношение наличие ПАТЕНТА имеет отношение к медицине в целом и к вакцине в частности?

"ПРОШЕДШЕЙ ВСЕ ИСПЫТАНАЯ И допущеной для вакцинации согласно графика вакцинации вакциной," - У тебя есть убедительньіе основания считать вакцину не "прошедшей все испьітания"? Огласите весь список, пожалуйста. Дьік єто проще всего написать график и опубликовать его. Так дело только за єтим???

"ответственые родители детей обследуют, анализы крови и пр. сдают ( да это и к взрослым относится), и только в положительном случае вакциинируют." - В каких таких "положительньіх случаях", неужели есть перечень утвержденньіх "положительньіх случаев"? Что тебе и твоим детям мешает сдать "анализ крови" и по каким показателям можно принять решение о показаням или противопоказаниям к вакцинаци? Вот меня конкретно к тебе, как к офигенному спецу в области "ботостроительства", медициньі, вирусологии есть вопрос: какие показатели анализа крови являются противопоказанием к вакцинации от дифтерии, от бешенства или от туберкулеза?

Надеюсь на развернутьій ответ от "светила медициньі".
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29.11.2021 13:39 Відповісти

"Прежде чем колоть ЗАПАТЕНТОВАНОЙ" - какое отношение наличие ПАТЕНТА имеет отношение к медицине в целом и к вакцине в частности? - Патент защищает интеллектуальную собственность и на время ограждает изобретателей от конкурентов, которые не тратились на исследования и разработку технологии, но готовы немедленно ею воспользоваться и заработать. По сути защита КАЧЕСТВЕННОГО продукта. - На примере кацапского бездейственного спутника єто ярко видно,когда стырили разработку и не до конца ее доделали. Опятьже патент - это гарантия (ибо его защищает государство).
На сегодня идет пропаганда отмены патентов, именно для массовости шмурдяков по примеру спутника и пр. хрени которая не защищает от заражения (а именно такое направление у прививок - защита от будущих заражений).

"ПРОШЕДШЕЙ ВСЕ ИСПЫТАНАЯ И допущеной для вакцинации согласно графика вакцинации вакциной," - У тебя есть убедительньіе основания считать вакцину не "прошедшей все испьітания"? Огласите весь список, пожалуйста. Дьік єто проще всего написать график и опубликовать его. Так дело только за єтим??? -
Да,за этим, но этого небудет так как в противном случае вакцину нужно признать ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ согласно графика прививок и государство должно взять на себя ВСЮ ответственность за проведение, и за случаи когда вакцина нанесет вред включая смертельные.

Вот меня конкретно к тебе, как к офигенному спецу в области "ботостроительства", медициньі, вирусологии есть вопрос: какие показатели анализа крови являются противопоказанием к вакцинации от дифтерии, от бешенства или от туберкулеза? - банальные лимфоциты скажут о многом хорошему семейнику.

Дальше консультация платная,скажи куратору перевести кеш и отстранить тебя от работы, ибо ты необразован и беспробудно глуп.
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29.11.2021 13:53 Відповісти
Мдя...ответ в стиле" сам дурак" ))
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29.11.2021 16:00 Відповісти
"Патент По сути защита КАЧЕСТВЕННОГО продукта."
Не угадал,часто патентуют такую хрень,что она даже до опытных образцов не доходит.о каком качестве можно говорить?
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29.11.2021 16:17 Відповісти
Вы наверно СООВСЕМ не вкурсе новых веяней моды, но в США и мире на волне коронобесия ,сейчас идет АКТИВНОЕ продвижение именно отмены патентов (и на вакцину в часности) и именно из за того что бы не нести ответственностей и косить бабло в ускореном темпе ( и байден даже вроде не против, хочет понравится многим, а вот крупные фармы против). Все тот медикаментоз что патентовался ,проходило полное иследование и допускалось к изготавлению был нормальный (говорим сейчас о штатах и о европе) , ибо государство несет ответственность при таком подходе ( скажу по пфайзеру он запатентован и хотя еще не полностью прошел иследования, в его инфобюлетне на августмесяц было четко сказано что в случае побочек и иных ситуаций государство сша несет полную ответственность перед гражданами сша проколотыми на тер. сша). Мы ведь сейчас говорим о "вакцине" которую колят .
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29.11.2021 16:37 Відповісти
А вообще вам надо с нашим гидрантом пообщатся, он таким же бредом говорит
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29.11.2021 13:55 Відповісти
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29.11.2021 12:12 Відповісти
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29.11.2021 18:46 Відповісти
 
 