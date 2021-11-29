Епідзонування України: у "червоній" зоні залишаються Київ і 18 областей, у 10 регіонах перевищений рівень COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я поновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 29 листопада, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 524. Найвищий рівень захворюваності у Полтавській області (829) та Миколаївській області (814).

Водночас у 10 областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

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За даними за 28 листопада, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 56,7 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Цей показник перевищено у 10 областях.

Також в Україні зайнято47,2% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

За даними МОЗ, показники у Києві та 18 областях відповідають "червоній" зоні карантину, у двох областях - "помаранчевій", у чотирьох - "жовтій". Разом з тим, у віднесених до "червоної" зони Львівській та Луганській областях повністю стабілізувались всі показники, а в Черкаській, Одеській та Донецькій областях не в нормі лише по одному показнику.