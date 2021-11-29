УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
51060 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2798 27
Росія (26948) соціальні мережі (217) захист персональних даних (31)

Влада РФ планує провести масову психодіагностику росіян за їхніми профілями у соцмережах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Влада РФ планує провести масову психодіагностику росіян за їхніми профілями у соцмережах

Російська влада зацікавилася використанням штучного інтелекту для аналізу психологічного стану росіян за їхніми обліковими записами в соціальних мережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "КоммерсантЪ".

Зазначається, що грант на дослідження у цій галузі від Аналітичного центру при уряді отримав Інститут системного програмування ім. В. П. Іваннікова (ІСП). За підсумками роботи має з'явитися технологія психодіагностики щодо аналізу даних профілю соцмережі.

Вона покликана допомогти боротися з групами смерті, залученням громадян у терористичну діяльність та екстремізмом, вважають в уряді. Але, на думку юристів, застосування такої технології може суперечити чинному законодавству із захисту персональних даних.

ФДБУ "Інститут системного програмування ім. В. П. Іваннікова" 23 листопада оголосив тендер вартістю 36 млн руб. (понад 13 млн грн) на проведення дослідження про можливості використання штучного інтелекту для психологічної діагностики особистості за соціальними мережами. Підсумки конкурсу підіб'ють уже 29 листопада. Підрядник має виконати роботи до 1 вересня 2024 року. З тендерної документації випливає, що у проведення дослідження інститут отримав ґрант від Аналітичного центру за уряду РФ (АЦ), що є генеральним замовником проєкту. Розмір ґранту не уточнюється.

У тендерній документації замовник зазначає, що поширення технологій, які використовують цифрові сліди для аналізу особистості, "відкриває широкі можливості щодо оцінки особистості та прогнозування її поведінки без здійснення психологічного тестування, яке потребує її добровільної згоди".

До одного з джерел цих слідів належать соціальні мережі, які "накопичують великі матеріали щодо інтересів, захоплень, записів користувача, а також фіксують показники його поведінкової активності".

Для аналізу облікових записів у соцмережах передбачається використовувати технології штучного інтелекту.

"Програмою дослідницького центру ІСП РАН передбачено в тому числі створення довіреної технології діагностики властивостей особистості", - розповіли в пресслужбі АЦ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ. ФОТОрепортаж

Там пояснили, що її планується застосовувати для оцінки стану осіб, які ухвалюють ключові державні чи корпоративні рішення, а також "розпізнавання маніпулятивного управління великими соціальними групами, оцінки творчого потенціалу працівників та моделювання їхнього професійного розвитку".

"Такі проєкти можуть допомогти у виявленні та своєчасному реагуванні на розпалювання національної ворожнечі, формування груп смерті, вербування або залучення громадян до терористичної діяльності", - зазначили в АЦ.

Потенційно, масова психодіагностика профілів росіян у соціальних мережах може суперечити чинному законодавству, вважає викладач Moscow Digital School Олег Блінов: "Наприкінці минулого року були прийняті поправки до закону про персональні дані, згідно з якими опубліковані громадянами дані можуть використовуватися для будь-якого аналізу лише з їхньої згоди". Запропоноване використання даних порушує права та інтереси громадян на таємницю приватного життя, вважає експерт.

"Коли ми викладаємо фотографії в соцмережах, ми розраховуємо, що вони будуть цікаві нашим друзям і знайомим, — пояснює він. - Однак виходить, що ФГБУ збиратиме ваші дані і присвоюватиме вам "оцінки особистості", проводитиме "психологічну діагностику", цілі якої незрозумілі".

Навіть якщо людина не обмежила доступу до інформації, опублікованої в соцмережах, вона захищається законом про персональні дані, на обробку має бути отримана окрема згода, яка міститиме умови та обмеження обробки інформації третіми особами, наголошує директор з правових ініціатив Фонду розвитку інтернет-ініціатив Олександра Орєхович: "Ще більше питань викликає перспектива обробки підрядником даних із соцмереж, які людина не робить публічними". У такому разі, зазначає експерт, підрядник також має отримувати від громадян окрему згоду на аналіз цієї інформації.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
ще можна поставити діагноз 73 дупоголовим.
Хоча людям він і так відомий.
показати весь коментар
29.11.2021 10:37
+4
Психодиагностика уже давно готова: злобные, агрессивные, лживые, изворотливые, подлые.
показати весь коментар
29.11.2021 10:44
+2
Тим часом ЗЄлєшобло намагається синхронізувати наші українські закони під кацапські панятія:
https://news.finance.ua/ua/news/-/504150/ukrayintsiv-hochut-pryv-yazaty-do-telefonnyh-nomeriv-u-radi-poyasnyly-dlya-chogo-tse-potribno
показати весь коментар
29.11.2021 10:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
боты рашкованские!
бегом с вконтактика удаляйте фотки)
показати весь коментар
29.11.2021 10:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
Этим давно занимаются сетевые маркетологи, поисковые системы Гугл и прочие. Ничего крамольного.
показати весь коментар
29.11.2021 10:34 Відповісти
Вы путаете целевую рекламу и сбор персональных данных.
показати весь коментар
29.11.2021 10:59 Відповісти
Тим часом ЗЄлєшобло намагається синхронізувати наші українські закони під кацапські панятія:
https://news.finance.ua/ua/news/-/504150/ukrayintsiv-hochut-pryv-yazaty-do-telefonnyh-nomeriv-u-radi-poyasnyly-dlya-chogo-tse-potribno
показати весь коментар
29.11.2021 10:34 Відповісти
то нічого, буде ліквідовано одним пакетом.
показати весь коментар
29.11.2021 10:49 Відповісти
ще можна поставити діагноз 73 дупоголовим.
Хоча людям він і так відомий.
показати весь коментар
29.11.2021 10:37 Відповісти
Скоро россиян начнут массово паковать на кичу по результатам этой "диагностики"...
показати весь коментар
29.11.2021 10:41 Відповісти

показати весь коментар
29.11.2021 10:42 Відповісти
Що за app?
показати весь коментар
29.11.2021 10:44 Відповісти
Спочатку самому першому Капутіну діагностику, ну, а потім уже і кацапським смердам!
показати весь коментар
29.11.2021 10:43 Відповісти
Сидят два психодиагностированных кацапа в камере, у них завязался разговор:

- Тебе скоко дали?
- 20 лет.
- А за что?
- Да за то же что и тебе, за профиль "вконтакте"?
- Врёшь, за это дают 10, а за профиль "одноклассниках"- получил бы, как я.
показати весь коментар
29.11.2021 10:43 Відповісти
Психодиагностика уже давно готова: злобные, агрессивные, лживые, изворотливые, подлые.
показати весь коментар
29.11.2021 10:44 Відповісти
...и сразу срок давать!)))
показати весь коментар
29.11.2021 10:47 Відповісти
Да отключить им там интернет
показати весь коментар
29.11.2021 10:47 Відповісти
Ребята, это ж такая возможность ! Ану, сделайте им красиво !
показати весь коментар
29.11.2021 10:48 Відповісти
А что там проверять? Если они такое терпят то психи по факту и проверок никаких не нужно
показати весь коментар
29.11.2021 10:50 Відповісти
Якщо 10 років дивитись таку істерію по ТВ , то будь-хто психом стане.
показати весь коментар
29.11.2021 10:55 Відповісти
Всё это уже было. Поиски "врагов народа".
показати весь коментар
29.11.2021 10:51 Відповісти
Швабринг
показати весь коментар
29.11.2021 10:51 Відповісти
такой диагноз не потянет ни одна страна....
тем более раша..... тудей растудей!.....
показати весь коментар
29.11.2021 10:55 Відповісти
Интернет ГУЛАГ.
показати весь коментар
29.11.2021 10:58 Відповісти
Правящая коллегия ФСБ Всея Московии и их прилегающих колоний,
планируют провести массовую психодиагностику россиян, спаивание народов колоний и лечение в психбольницах по другому мыслящих особей им не достаточно
показати весь коментар
29.11.2021 10:58 Відповісти
альтернатива вже - Є !
показати весь коментар
29.11.2021 11:06 Відповісти
дебилы #ть (c)
показати весь коментар
29.11.2021 11:27 Відповісти
главное что бы в диагностике ничего не нарыть на самих себя)))))
показати весь коментар
29.11.2021 11:36 Відповісти
Вони давно це роблять в Україні задля більш ефективного впливу на вибори.
показати весь коментар
29.11.2021 12:41 Відповісти
Зачем так сложно. Достаточно просмотреть несколько "пятиминуток (многочасовок) ненависти" что бы понять какое психиологическое состояние поциентов
показати весь коментар
29.11.2021 15:07 Відповісти
 
 