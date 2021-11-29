В Україну намагалися завезти 140 тисяч пачок контрабандних цигарок з Білорусі, - Держприкордонслужба

Білорусь, незважаючи на введені Києвом санкції, залишається одним із головних постачальників контрабандних цигарок в Україну.

У четвер, 25 листопада, Держприкордонслужба повідомила про затримання великої партії тютюнової продукції білоруського виробництва, яку намагалися завезти в нашу країну під виглядом торф'яного субстракту.

Відео затримання опублікував пресцентр Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прикордонників, вантажівка з контрабандним товаром була затримана на пункті пропуску автомобільного сполучення "Виступовичі". За попередніми даними, у вантажівці знаходилося близько 140 тисяч пачок цигарок з акцизними марками Білорусі.

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Попередню інформацію про можливе завезення в Україну цигарок надали оперативники дев'ятого прикордонного загону.

Затримання фури з контрабандними сигаретами проводилося в рамках спецоперації "Полісся", яку Україна розпочала для зміцнення кордону з Білоруссю та недопущення міграційної кризи.