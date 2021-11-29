УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
51060 відвідувачів онлайн
Новини Події
669 7
Держприкордонслужба (1899) контрабанда (1002) цигарки (399)

В Україну намагалися завезти 140 тисяч пачок контрабандних цигарок з Білорусі, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

В Україну намагалися завезти 140 тисяч пачок контрабандних цигарок з Білорусі, - Держприкордонслужба

Білорусь, незважаючи на введені Києвом санкції, залишається одним із головних постачальників контрабандних цигарок в Україну.

У четвер, 25 листопада, Держприкордонслужба повідомила про затримання великої партії тютюнової продукції білоруського виробництва, яку намагалися завезти в нашу країну під виглядом торф'яного субстракту.

Відео затримання опублікував пресцентр Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прикордонників, вантажівка з контрабандним товаром була затримана на пункті пропуску автомобільного сполучення "Виступовичі". За попередніми даними, у вантажівці знаходилося близько 140 тисяч пачок цигарок з акцизними марками Білорусі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація "Полісся", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Попередню інформацію про можливе завезення в Україну цигарок надали оперативники дев'ятого прикордонного загону.

Затримання фури з контрабандними сигаретами проводилося в рамках спецоперації "Полісся", яку Україна розпочала для зміцнення кордону з Білоруссю та недопущення міграційної кризи.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они их что из картофельной ботвы делают.. или из высушенного торфа...
показати весь коментар
29.11.2021 10:35 Відповісти
Не знаю як там, а у нас роблять з ботви буряків.
показати весь коментар
29.11.2021 10:37 Відповісти
Реально , поток сигаретного контрабаса из РБ стал в разьі меньше , чем пару лет назад . Купить на рьінке практически невозможно.
показати весь коментар
29.11.2021 10:37 Відповісти
Зробіть ціну 3 гривні за пачку і контрабанди не буде.
показати весь коментар
29.11.2021 10:38 Відповісти
як добре що пів року тому я покинув це дороге і шкідливе як для мене так і для близьких заняття
показати весь коментар
29.11.2021 10:39 Відповісти
А я в 12 років.
показати весь коментар
29.11.2021 11:06 Відповісти
Надо-бы весь такой сигаретный конфискат не сжигать а отдавать в ООС бесплатно курящим воинам
показати весь коментар
29.11.2021 11:10 Відповісти
 
 