МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до низки африканських країн через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон"

У зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України", - йдеться у повідомленні.

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В МЗС також рекомендують слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів.

Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: [email protected].

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Українські громадяни також можуть звернутися за допомогою на "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1657. Електронна пошта: [email protected].