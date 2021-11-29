УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
51060 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
740 5
МЗС (1816) туризм (565) ПАР (26) коронавірус (15936)

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до низки африканських країн через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до низки африканських країн через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон"

У зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія скликає міністрів охорони здоров’я G7, щоб обговорити кроки щодо нового штаму COVID-19

В МЗС також рекомендують слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів.

Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: [email protected].

Також читайте: Наразі недостатньо даних, щоб стверджувати, що штам коронавірусу "Омікрон" небезпечніший за "Дельту", - ВООЗ

Українські громадяни також можуть звернутися за допомогою на "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1657. Електронна пошта: [email protected].

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МЗС как всегда делает ничего не значащие заявы, авторитет которых ноль целых ноль десятых.
Как же теперь буду украинцы без традиционного сафари-парка в последние дни месяца.
показати весь коментар
29.11.2021 10:56 Відповісти
Вот ведь незадача.А я то думал получить пенсию за декабрь и махнуть в Африку!
показати весь коментар
29.11.2021 12:32 Відповісти
Лучше бы запретили въезд в московию. А то уже 8й год войны, а заробитчаны-малоросы продолжают туда ездить, и везти оттуда всякие новые штаммы ковида...
показати весь коментар
30.11.2021 02:26 Відповісти
Вчора наблюдав прощання з чиновником києва померлого від ковід, відкрита труна, ніякого закритого в пакет тіла і крематорія, прощання громади києва, це що було, чи для казнокрадів, які збагатилися перебуваючи на державній службі ці правила не працюють, одна гарна новина, більше не буде давити киян своїми джипами(
показати весь коментар
30.11.2021 07:38 Відповісти
Пилять,спсб,вот в Эсватин точно не поеду...
показати весь коментар
30.11.2021 07:52 Відповісти
 
 