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ВООЗ (631) смертність (151) ПАР (26) коронавірус (15936)

Жодного випадку смерті, пов'язаного зі штамом "Омікрон", поки що не зафіксовано, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Жодного випадку смерті, пов'язаного зі штамом "Омікрон", поки що не зафіксовано, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я з'ясували, чи були летальні випадки серед пацієнтів, хворих на новий штам коронавірусу "Омікрон". За інформацією ВООЗ, таких випадків не було зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ВООЗ.

"На сьогоднішній день не було зафіксовано жодного випадку смерті, пов'язаного зі штамом "Омікрон", - йдеться в звіті.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я також оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні, назвавши його "дуже високим".

Перші випадки зараження новим штамом виявили у ПАР, а також у:

  • Гонконгу,
  • Ізраїлі,
  • Бельгії,
  • Чехії,
  • Німеччині,
  • Великій Британії,
  • Італії,
  • Австралії,
  • Канаді,
  • Нідерландах,
  • Швейцарії,
  • Португалії,
  • Шотландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ревакцинація - єдиний надійний захист від штаму "Омікрон", - провідний інфекціоніст США Фаучі

Новий штам, який першочергово виявили в Південній Африці - отримав назву "Омікрон", хоча передбачалося, що новий штам отримає назву Nu.

За словами медиків з ПАР, головний симптом "Омікрона" - це сильна втома. Друга ознака - це головний біль.

Перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу підтвердили у Бельгії.

Тим часом BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового варіанту COVID.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні. Експерти називають його "дуже високим".

Нагадаємо, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що ревакцинація являється єдиним надійним захистом від штаму "Омікрон".

Додамо, у Японії Державний інститут інфекційних захворювань надав штаму "Омікрон" найвищий рівень небезпеки.

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Топ коментарі
+2
Но уже 100 человек умерли от испуга, еще 200 от коронавирусной шизофрении
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29.11.2021 10:55
+2
Ааа! То ви робити вакцину ходите до проктолога?

Бот! Не хочу вас засмучувати, але над вами хтось реально познущався.

Вакцину роблять у плече, а вас просто замість вакцини зґвалтували, тому вам так не сподобалось.
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29.11.2021 11:47
+2
Самокритично.
A San

Похер. Готовьте жопьі для ревакцинации.

29.11.2021 10:52
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29.11.2021 12:24
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Всё, готовьтесь к очередной, долгоиграющей лапше на уши. Дельта уже примелькалась, народ попривык, надо обновить методичку истеричку
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29.11.2021 10:52 Відповісти
Дельта то для умереных широт, а омикрон для жарких
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29.11.2021 11:29 Відповісти
Похер. Готовьте жопьі для ревакцинации.
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29.11.2021 10:52 Відповісти
А хто раніше ширнувся то до сраки?
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29.11.2021 10:57 Відповісти
Проти нового штаму тільки так )
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29.11.2021 10:59 Відповісти
А ті вакцини виригувати назад?
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29.11.2021 11:03 Відповісти
За ті вже заплатили ,вже не цікаві.
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29.11.2021 11:05 Відповісти
Ти все переплутав, бот.

Для ревакцинаціі треба готувати не задніци, а пєрєдніци.
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29.11.2021 11:34 Відповісти
Мила дівчинка. Ми зараз не про гінеколога говоримо.
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29.11.2021 11:38 Відповісти
Ааа! То ви робити вакцину ходите до проктолога?

Бот! Не хочу вас засмучувати, але над вами хтось реально познущався.

Вакцину роблять у плече, а вас просто замість вакцини зґвалтували, тому вам так не сподобалось.
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29.11.2021 11:47 Відповісти
Є така психологічна особистість у людей. Людина в інших бачить свій внутнішній світ.
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29.11.2021 11:55 Відповісти
Самокритично.
A San

Похер. Готовьте жопьі для ревакцинации.

29.11.2021 10:52
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29.11.2021 12:24 Відповісти
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29.11.2021 10:54 Відповісти
Но уже 100 человек умерли от испуга, еще 200 от коронавирусной шизофрении
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29.11.2021 10:55 Відповісти
 
 