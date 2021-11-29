Жодного випадку смерті, пов'язаного зі штамом "Омікрон", поки що не зафіксовано, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я з'ясували, чи були летальні випадки серед пацієнтів, хворих на новий штам коронавірусу "Омікрон". За інформацією ВООЗ, таких випадків не було зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ВООЗ.

"На сьогоднішній день не було зафіксовано жодного випадку смерті, пов'язаного зі штамом "Омікрон", - йдеться в звіті.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я також оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні, назвавши його "дуже високим".

Перші випадки зараження новим штамом виявили у ПАР, а також у:

Гонконгу,

Ізраїлі,

Бельгії,

Чехії,

Німеччині,

Великій Британії,

Італії,

Австралії,

Канаді,

Нідерландах,

Швейцарії,

Португалії,

Шотландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ревакцинація - єдиний надійний захист від штаму "Омікрон", - провідний інфекціоніст США Фаучі

Новий штам, який першочергово виявили в Південній Африці - отримав назву "Омікрон", хоча передбачалося, що новий штам отримає назву Nu.

За словами медиків з ПАР, головний симптом "Омікрона" - це сильна втома. Друга ознака - це головний біль.

Перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу підтвердили у Бельгії.

Тим часом BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового варіанту COVID.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні. Експерти називають його "дуже високим".

Нагадаємо, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що ревакцинація являється єдиним надійним захистом від штаму "Омікрон".

Додамо, у Японії Державний інститут інфекційних захворювань надав штаму "Омікрон" найвищий рівень небезпеки.