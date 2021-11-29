ДБР працює на задоволення внутрішніх амбіцій президента та його команди, - нардеп "Голоса" Рудик

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що ДБР вчиняє вибіркове правосуддя.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами нардепа, зараз ДБР не розслідує справи Майдану, а також жодне із подань у справі "вагнерівців".

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"Але воно дуже швидко реагує, коли йдеться про людей, які ображають презмдента, або голову його офісу. Це стосується і журналіста, пана Бутусово, який достатньо правдиво і відкрито говорив з президентом на пресконференції, і Гео Лероса, який досить невдало реагував на виступ президента, і т.д. Питання вже не в тому, що відбувається, а в тому що у нас ДБР не є незалежним органом і працює на задоволення внутрішніх амбіцій президента та його команди", - наголосила.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

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Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".