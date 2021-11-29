ДБР працює на задоволення внутрішніх амбіцій президента та його команди, - нардеп "Голоса" Рудик
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Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що ДБР вчиняє вибіркове правосуддя.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
За словами нардепа, зараз ДБР не розслідує справи Майдану, а також жодне із подань у справі "вагнерівців".
"Але воно дуже швидко реагує, коли йдеться про людей, які ображають презмдента, або голову його офісу. Це стосується і журналіста, пана Бутусово, який достатньо правдиво і відкрито говорив з президентом на пресконференції, і Гео Лероса, який досить невдало реагував на виступ президента, і т.д. Питання вже не в тому, що відбувається, а в тому що у нас ДБР не є незалежним органом і працює на задоволення внутрішніх амбіцій президента та його команди", - наголосила.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
"Маладой риг" Вова, об'єднує країну не гірше ніж його старший тофаріщ овоч, на корпоративах чкого він кривлявся.
Хоча, чому дивуватися? І того, і цього курують тіж самі кацапи.
Мне кажется так!!!
может... эээ... можно начать включать мозг например, критическое мышление там... эволюционировать до мысли, что если в ГБР по щелчку готовы организовывать против известного журналиста криминал сегодня, то почему против вас нельзя делать это будет завтра? и отмазка "а я тут при чем, я ниче не сделал уже врятли кого волновать будет") Зеленского ж не волнует армия и ситуация на границе, раз он вместо работы гонял бухать на вертолетах)
да... все таки первое пожелание включить голову) потом советую начать вычерпывать майонез из головы
Щелчка в ГБР я и не видел и не слышал- может у вас больше информации, кем был сделан щелчок или что щелкнуло!
Почему гос органы в рамках закона не могут , делать то для чего они созданы! Пока я не вижу нарушения закона!! И Новичок в карман Бутусову никто не подсыпал!!! Хотя наши московские товарищи в данный момент времени могли бы устроить такую фигню!!! И тупики подумали бы на другого!!! Ну это пусть спец службы стерегут!!
Зеленский уже два года рулит и я не вижу , что ситуация на фронте , в армии и на границе- стала катастрофической!! Все контролируемо!!!
Про вертолеты президент рассказал - там мах. подробно и понятно. Не вижу смысла повторять!
Если бы у меня в голове был майонез - я бы точно не общался с вами! Это нереально!!!
Пока есть время готов писать!!! Если занят не сердитесь ! По возможности!
гос органы в рамках закона почему то после пятничного пресмарафона за 2 суток резко нашли уголовщину в фейсбуке Бутусова. Не, конечно, это все совпадение чистой воды! Разобраться по Трухину 3 месяца не получается, а по соцсетям неугодно журналиста мгновенно! никакого ручного управления. И по вертолетам там не подробно. А мутно. И не обьяснил по сути ничего кроме того что у него самолет сломался.... так бы он на нем ганял бы через полстраны... сначала на пьянку, потом для галочки возложить цветы и дальше на бухарезево... так что считай сэкономили стране... Миндич вот говорят таки на чартере прилетел поздравить.
И не надо этого ляля, типа "у нас все хорошо"... у нас все НЕ хорошо, потому что у нас правит не зеленский, а Ермак. А он руский... по папе, по папе агенте ГРУ РФ
Я уже не говорю, что в это сложное время для страны, с нависшими угрозами в сфере военной безопасности, енергетического кризиса, пандемии, огромного финансового кризиса в стране наш гарант занят тем что б попасть на днюху своего ... блин я даже не знаю кто у нас этот Ермак, какой то полупрезидент по сути... что кстати тоже нарушение конституции, Президент не имеет права передавать свои обязанности другим людям
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потому нашли, через 2 суток, резко, что именно тогда и было опубликовано видео/фото в фейсбуке. Если бы не было опубликовано именно это видео/фото - не было бы никакого действия со стороны спецслужб.