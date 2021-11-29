Сильне почуття втоми без втрати смаку чи нюху, - лікарка з ПАР розповіла про симптоми штаму коронавірусу "Омікрон"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон", уперше виявленого в ПАР, на відміну від інших варіантів виявлялися у легкій формі.
Про це The Telegraph повідомила південноафриканська лікарка Анжеліка Кутзі, яка першою попередила про новий штам, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
За словами Кутзі, пацієнти, серед яких молоді люди різного походження та етнічної належності, скаржилися на сильне почуття втоми. Крім того, у шестирічної дитини зафіксували прискорений пульс і високу температуру.
Кутзі зазначила, що у хворих не було втрати смаку чи нюху.
За словами лікарки, з-поміж її пацієнтів приблизно 20 осіб повідомили про схожі симптоми нового варіанта коронавірусу – це були здорові чоловіки, які були "дуже втомленими", орієнтовно половина з них не була вакцинована проти COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
В статье наоборот расказывают, что заболевание проходит в лёгкой форме.
Если это так то это конец так называемой "пандемии". Омикрон быстро заразит всё население и все будут с естественным имунитетом к короне. Оно кстати всегда так было. Вирусы обычно мутируют в сторону повышения заразности - уменьшения летальности. После чего переходят в разряд ОРЗ/Грипп. История с короной и так сильно затянулась. Вполне может быть, что "омикрон" это её финал.
Вы супер оптимист!
Было бы супер 👍 Но что то не очень верится.
как они выделяют что нюх потух из-за ковида - сие есть для меня тайна. а как от этой навязчивой фобии страдают типичные мамочки из вайбер-чатиков. Не слышу духов, кашель, ааай мама дорогая, на каво я оставлю свою кравинушку
А по данным статистики в ЮАР вакцинация ниже 30%. То есть ,получается , вакцинированные чаще заболевают если 50% на 50% ? Это ,конечно , не статистика , но еще год назад прогнозировали , что к концу 2021 года теперешние ватины станут бесполезны! Но все долбо*бы( извиняюсь ,функционеры от медицины) говорят колитесь, колитесь и еще раз колитесь! Если за период пока не вакцинируемая все 7.5 миллиардов вакцины становятся бесполезны , а также если вакцинированные все равно болеют и разносят вирус , то массовая вакцинация не только бесполезна , но и вредна! Вакцинировать надо только группы риска и по желанию! Но тут присутствует другая логика - во-первых надо дать заработать денег фармкомпаниям , и во-вторых - загнать человечество в стойло и ограничить его свободу всякими QR -кодами , делящими людей на 1,2 и 3 сорта ( извиняюсь ,зеленый, желтый и красный сертификаты)!
Ти слідкуй , за своїми словами , гепанутий! А те ,що розроблені вакцини стануть недієвими до нових штамів прогнозували ще рік тому! І навіть якщо дієвість теперішніх вакцин до омікрону зараз складає хай 60% ,припустимо , хоча у нього більше 30 мутацій саме у кодуванні спайкового білку , на який розраховіно більшість вакцин , прийде ню , зю , і ще інші штами , які будуть мати дієвість 0%!
Є НАУКОВО ПІДТВЕРДЖЕНІ дані про те, що СТАРІ ВАКЦИНИ НЕ БУДУТЬ ДІЄВИМИ ПРОТИ "0"-МІКРОНА. Ти зрозумів питання , дятле ????
1. Будуть чи не будуть ефективними вакцини актуальні сьогодня в майбутньому ти не знаєш, але Впевнено ЗТВЕРДЖУЄШ, що НЕ БУДУТЬ. З цього я роблю висновок, ти збрехав.
2. Ти стверджуєш, що нас СПЕЦІЯЛЬНО ПІДСАЖУЮТЬ НА РЕГУЛЯРНУ ВАКЦИНАЦІЮ, задля бабла, не виключаю, але нагадаю тобі дятле, що дія вакцин відповідно БАГАТЬОХ хвороб обмежені в часі, як от від дифтерії, того ж грипу ...Тому ревакцинація - об'єктивна реальність поза будь-якими спекуляціями з ковідом.
3.Вакцини проти ковіду реально захищають людей, як від САМОЇ ХВОРОБИ(ефективність 60%-90%) так і від смерті в наслідок хвороби. На сьогодні відсоток вакцинованих померлих від хвороби не перевищує (1-2)%, згідно даних МОЗ.
Тож агітувати проти вакцинації це ідіотизм на межі з підлістю.
П.С. І так, смертність від вакцини НЕ "0"-ва, але в межах середньостатистичної
Тож іди вчи уроки, дятле.
В Великобритании умерли, по меньшей мере, 259 человек, заразившиеся дельта-вариантом коронавируса. По данным агентства Public Health England при министерстве здравоохранения Великобритании, 116 из них были полностью вакцинированы.
По сравнению с предыдущими вариантами, вирусная нагрузкау зараженных вариантом дельта существенно больше - и это один из факторов, повышающих его заразность. Но это не единственная проблема: судя по последним работам, для дельты практически нет отличий в количестве вирусных частиц в дыхательных путях у вакцинированных и у невакцинированных. А это значит, что, скорее всего, и вероятность передать вирус для них примерно одинакова.
В начале вакцинации говорили о необходимости достижения коллективного иммунитета среди населения. Назывались разные цифры. Насколько сейчас это возможно?
Судя по тому, как сейчас меняется вирус, мы можем говорить о том, что коллективный иммунитет - понятие недостижимое. Вариант «дельта» заразен примерно как ветрянка, а она заразна так: вы стоите в одном коридоре с человеком, и вы заразитесь.
розумно припустити , певний захист - от ті ''научні " факти на основі яких нас насильно вакцинують!
Скучно не будет.
Кадрами с моргов кормить не надо. там мох и болото, ничего не доказывает. Где. Мор. На улицах?
Если человек вдруг внезапно для себя в конце рабочего дня начинает чувствовать усталость, то ПЦР тест можно и не делать, тут и так все понятно.
Поэтому, чтобы не подвергать себя риску заражения Омикроном необходима вакцинация и чем больше доз тем лучше.