Міноборони про можливість вторгнення РФ в Україну: В суспільстві сіють страх і паніку, ми готові до усіх сценаріїв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Загроза повномасштабного нападу на Україну з боку Росії є цілком реальною.
Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Навіть якщо ми говоримо про загострення, то йдеться про розширення ескалації вглиб території України. Але таке загострення у нас відбувається регулярно. Тобто ЗСУ, наша розвідка, міністерство оборони - ми спостерігаємо безкінечний рух російських військ вздовж кордону, на тимчасово окуповані території. Таких періодів дуже багато, коли збільшується загроза, то зменшується. Наразі ми вважаємо, що ця ситуація дійсно зараз можна говорити про загострення, але вона така сама як весною це було", - пояснила Маляр.
За її словами, паралельно з повідомлення про загострення ситуації на кордоні розпочалася потужна інформаційна кампанія, яка "фактично сіє страх в українському суспільстві, сіє паніку".
"І на тлі цих заяв, що дійсно є загострення, що є інформаційна потужна кампанія, якої скажімо, не було весною, Росія шукає будь-який найменший привід для того, щоб реалізувати свої плани. Тому на сьогодні будь що може стати тим пусковим гачком і бути використане Росією заради провокації. Тут важливо розуміти, який би не був сценарій, ми до цього сценарію готові", - додала Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
Не треба погрожувати українцям. Самі під небом ходите. Дивіться, щоб вами не пожертвували.
пс. Передайте через Люську Зеленському - нехай менше істерикує, то і в кацапів не буде претендентів на сакральні жертви.
Бо для вас і зима неочікувано прийшла, а з нею і енергетична криза.
Так само і мокші нападуть, а ви неготові.
Почитайте обов'язки президента і статут ЗС.
Кремль звинуватив Зеленського у нагнітанні істерики: Росія - миролюбна країна і не готує жодних наступів ані на кого.
І тут же прилетіла заява від
бойовогорезніка, що Фсьохарашо.
Міноборони про можливість вторгнення РФ в Україну: В суспільстві сіють страх і паніку
Также интересуюясь насчет Азовстали, как там, поделили активы в Мариуполе с соседями с востока?
уж не с расией ли ?
Вы задали вопрос: куда смотрит СБУ. Я и попытался на него ответить, в форме вопроса.
Острить и тролить замшу МО дело- не хитрое, А не дай бог война, кто страну защищать пойдет.
Все патриоты в инете.
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адепты секты "Свидетели второго прихода" стараются изо всех сил