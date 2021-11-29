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Новини Політика України
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ВР (7519) заява (111) Разумков Дмитро (1258) Слуга народу (2121) Шуляк Олена (43)

У "Слузі народу" не можуть знайти заяву Разумкова на вступ до партії. Заяви про вихід також не було, - Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У "Слузі народу" не можуть знайти заяву Разумкова на вступ до партії. Заяви про вихід також не було, - Шуляк

У "Слузі народу" досі не можуть знайти заяву колишнього Голови Верховної Ради, народного депутата Дмитра Разумкова на вступ до партії.

Про це голова політсили Олена Шуляк розповіла в інтерв’ю LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені досі незрозуміло (чи є наразі Разумков членом партії "Слуга народу" - ред.). Поки що не можемо знайти його заяву", - сказала вона.

Шуляк уточнила, що його заяви про вихід із партії не було. Водночас вона зазначила, якщо Разумков був очільником партії, має бути хоча б заява на вступ, яку наразі не вдається знайти. "Але думаю, що розібратися з цим - питання часу", - констатувала голова політсили.

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Відповідаючи на запитання щодо можливості позбавлення Разумкова депутатського мандату, Шуляк зазначила, що не може ухвалювати таке рішення одноосібно, однак, на її думку, що не потрібно заважати людині показувати себе в роботі. Вона також повідомила, що це питання не обговорювалося на з’їзді партії "СН".

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Топ коментарі
+15
Виртуальная партия, какие нафиг заявы?
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29.11.2021 11:05
+11
Не ВР а чёрная дыра. В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан.Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
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29.11.2021 11:08
+10
Я на 100500% уверен, что если порыться, то и всех остальных документов по вашей партии "Слуг" - НЕТ!
Вся "партия" - сплошная профанация и надувательство.
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29.11.2021 11:27
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Виртуальная партия, какие нафиг заявы?
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29.11.2021 11:05 Відповісти
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29.11.2021 11:28 Відповісти
на что рассчитывает идиот буббочка.. так вы придурковатая фрикция Служивых подстилок прочитайте стенограмму по вопросу выдвижения Разумкова на пост Главы Рады...
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29.11.2021 11:29 Відповісти
Ты это мне?
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29.11.2021 11:40 Відповісти
виртуальные)))
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29.11.2021 11:29 Відповісти
ПОНЕДІЛОК, 22 ЛИСТОПАДА 2021, Корнієнко: у "Слузі народу" зараз до 1000 членів партії по всій країні.
т.е. 250 мудаков в Раде, штук 50 в ОПе, штук 500 депутаты в облсоветах и горсоветах, + несколько обкуренных членов семей. Радует))))
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29.11.2021 11:53 Відповісти
Примазався втихаря? Який передбачливий чувак.
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29.11.2021 11:06 Відповісти
не бумаги - нет человека а был ли мальчик собственно ?
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29.11.2021 11:12 Відповісти
Зеленый помойный цирк гастролирует по стране.
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29.11.2021 11:06 Відповісти
"минуточку! так как же он мог работать заведующим отдела очистки?!" (тм)
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29.11.2021 11:06 Відповісти
Не ВР а чёрная дыра. В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан.Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
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29.11.2021 11:08 Відповісти
Предвидя скорую гибель некогда красивого корабля под названием "Слуга народа" нынешние зе-подданые уже начали втихаря уничтожать свои заявы.
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29.11.2021 11:09 Відповісти
Он был изначально ржавой шхуной из порношута ,мегаворюг , шулеров ,бандюганов из 90-х ……
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29.11.2021 11:35 Відповісти
Який лідер така і партія--партія дегенератів і недоумків
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29.11.2021 11:10 Відповісти
Та заява в смартфоне ж!
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29.11.2021 11:11 Відповісти
Бо він альфа і омега. Він нікуди не входив, бо він вас створив
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29.11.2021 11:11 Відповісти
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29.11.2021 11:13 Відповісти
Тут все зрозуміло , хотять забрать мандат депутата і знайшли таку схему. Викинули заяву.
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29.11.2021 11:17 Відповісти
Ще заяву подивіться чи є заява ЗЄшмарклі до ЦВК та чи є всі підписи у відповідних документах клоуна, що надають повноваження президента. Можливо країною керує голограма.
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29.11.2021 11:20 Відповісти
Это што ж получается? Первый номер не член?Так это фейковая партия?Или теперь Голова ЧЛЕН киня?Повна дурниця.Не може бути дівчинонька ЧЛЕН киня.А хам и ара?Ну он точно ЧЛен!!!А перший номер?Верховний член?!
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29.11.2021 11:20 Відповісти
😀😀😀
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29.11.2021 11:26 Відповісти
Я на 100500% уверен, что если порыться, то и всех остальных документов по вашей партии "Слуг" - НЕТ!
Вся "партия" - сплошная профанация и надувательство.
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29.11.2021 11:27 Відповісти
То може він її з'їв?!!
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29.11.2021 11:28 Відповісти
Что можно найти среди сплошного бардака и хаоса? Путёвку в Трускавец разве что.
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29.11.2021 11:29 Відповісти
А кому мог писать заявление глава партии? Сам себе?
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29.11.2021 11:30 Відповісти
отлохопетил
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29.11.2021 11:31 Відповісти
Разумков написал заявление и сразу сжег его))
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29.11.2021 11:32 Відповісти
Ета новає ліцо ну очєнь новає, даже єщє бєз дакумєнтав.
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29.11.2021 11:33 Відповісти
Такое впечатление что находишься на огромной сцене квартолоидов!!!!
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29.11.2021 11:35 Відповісти
Глава партии очень резво взялась служить народу-ищет заяву папередника
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29.11.2021 11:37 Відповісти
А какая падла этого субъекта в главлушпайку приняла без ксивы?????
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29.11.2021 11:41 Відповісти
*У "Слузі народу" не можуть знайти заяву Разумкова на вступ до партії. Заяви про вихід також не було* Дуже гарно навчилися працювати з важливими документами.Виходить що він самозванець
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29.11.2021 11:43 Відповісти
бумажного естественно нету . там же эта . Велика деджитализація :D может попробовать загуглить ?
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29.11.2021 11:45 Відповісти
так і живемо рішаєм логічні задачі
не можуть знайти, бо Розумков ту заяву точно не писав (на "співбесіді" при вступі такі питання не обговорюють, їм є про що поговорити і заява то питання №100500 в темі тих розмов).
і зараз проблема в тому , що :
1. якщо Розумков не писав і потрібно , щоб заява була, то як Розумкову підсунути ту заяву, щоб вона "знайшлась", коли розумков побив горщики з партією.
2. якщо заява потрібна партії СН, а Розумков її не писав, отже під сумнівом всі питання РВ поки він був при посаді, то як заяву "знайти", бо потрібно буде підробляти підпис і якщо Розумков її не писав, то при "знаходженні" заяви точно подасть заяву на екпертизу для виявлення підробки і знов буде у СН зашквар...
і це я лише 2 варіанти навів
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29.11.2021 11:45 Відповісти
Ха-ха-ха! Разумков Шредингера! В общем то, как и все "служки"
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29.11.2021 11:46 Відповісти
Это зебильное стадо,в 19м ,добровольно отправляясь в психушку ,во главе с наркоманом, и нас туда затянуло -каждый день лютый звиздец теперь...
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29.11.2021 11:47 Відповісти
Но позвольте! Как же он служил в очистке?(с) Гребаное шапито (((
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29.11.2021 12:02 Відповісти
Какой же бардак у них в документации. Хоть бы не позорились. Она же только что заявила, что партию вел на выборы и возглавлял список человек, который не имел к партии отношения. Подделка избирательной документации?
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29.11.2021 12:07 Відповісти
Ищите и вам воздастся!
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29.11.2021 12:28 Відповісти
Так если народ голосовал за документально неоформленную, как полагается по закону партию СН,, то голосование в ВР тоже незаконно и необходимы перевыборы в ВР . Но что-то я не вижу очереди в КС Ураины.
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29.11.2021 12:32 Відповісти
Так если народ голосовал за документально неоформленную, как полагается по закону партию СН,, то голосование в ВР тоже незаконно и необходимы перевыборы в ВР . Но что-то я не вижу очереди в КС Украины.
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29.11.2021 12:34 Відповісти
Це якась ясельна група. *****, які голосували по приколу, ви хоча б на йоту усвідомили, що ви натворили? Це відноситься і до тих, уродів, а їх більшість, хто не прийшов на вибори. Не можу не згадати ЗСУ: понад 50 відсотків підтримали Зелю.
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29.11.2021 12:47 Відповісти
В документах кандидатів у депутати, котрі подавались в ЦВК, там має бути зазначено чи є він членом партії СН.
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30.11.2021 09:43 Відповісти
Вот что интересно - кого Зеля будет мочить первым - Бутуса или Разумкова?
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30.11.2021 11:26 Відповісти
 
 