У "Слузі народу" не можуть знайти заяву Разумкова на вступ до партії. Заяви про вихід також не було, - Шуляк
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У "Слузі народу" досі не можуть знайти заяву колишнього Голови Верховної Ради, народного депутата Дмитра Разумкова на вступ до партії.
Про це голова політсили Олена Шуляк розповіла в інтерв’ю LB, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені досі незрозуміло (чи є наразі Разумков членом партії "Слуга народу" - ред.). Поки що не можемо знайти його заяву", - сказала вона.
Шуляк уточнила, що його заяви про вихід із партії не було. Водночас вона зазначила, якщо Разумков був очільником партії, має бути хоча б заява на вступ, яку наразі не вдається знайти. "Але думаю, що розібратися з цим - питання часу", - констатувала голова політсили.
Відповідаючи на запитання щодо можливості позбавлення Разумкова депутатського мандату, Шуляк зазначила, що не може ухвалювати таке рішення одноосібно, однак, на її думку, що не потрібно заважати людині показувати себе в роботі. Вона також повідомила, що це питання не обговорювалося на з’їзді партії "СН".
Будь ласка, зачекайте...
т.е. 250 мудаков в Раде, штук 50 в ОПе, штук 500 депутаты в облсоветах и горсоветах, + несколько обкуренных членов семей. Радует))))
Вся "партия" - сплошная профанация и надувательство.
не можуть знайти, бо Розумков ту заяву точно не писав (на "співбесіді" при вступі такі питання не обговорюють, їм є про що поговорити і заява то питання №100500 в темі тих розмов).
і зараз проблема в тому , що :
1. якщо Розумков не писав і потрібно , щоб заява була, то як Розумкову підсунути ту заяву, щоб вона "знайшлась", коли розумков побив горщики з партією.
2. якщо заява потрібна партії СН, а Розумков її не писав, отже під сумнівом всі питання РВ поки він був при посаді, то як заяву "знайти", бо потрібно буде підробляти підпис і якщо Розумков її не писав, то при "знаходженні" заяви точно подасть заяву на екпертизу для виявлення підробки і знов буде у СН зашквар...
і це я лише 2 варіанти навів