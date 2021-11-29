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Відсьогодні на порталі "Дія" запрацюють послуги оформлення та перерахунку пенсії, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Відсьогодні на порталі "Дія" запрацюють послуги оформлення та перерахунку пенсії, - Мінцифри

Призначення чи перерахунок пенсії можна здійснити на порталі "Дія".

Про це у Telegram повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ

"Щороку понад мільйон українців оформлюють призначення чи перерахунок пенсії. Тепер усе це можна зробити на порталі Дія. Заповнюєте анкету, завантажуєте необхідні документи та надсилаєте заявку", - йдеться в повідомлення.

"Процес максимально автоматизований, щоб кожен міг це зробити. Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку - і все. Заява зроблена у формі анкети, де треба відповідати "так" чи "ні". Тепер лише декілька кліків і жодної хвилини в черзі.

Це особливо актуально в умовах пандемії. Адже онлайн-послуги допоможуть людям старшого віку запобігти зайвим ризикам захворіти в чергах", - додали в Мінцифри.

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скоро щей пенсії десь дінуться.
якись 15 річний хакер забере собі всі і його за це забере СБУ до себе на посаду .. ну там консультанта точно.
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29.11.2021 11:56 Відповісти
Всем у кого не установлена Дія обрежут пенсии нахер, а у кого установлена обрежут чуть попізже.
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29.11.2021 14:26 Відповісти
 
 