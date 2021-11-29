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Новини Політика України
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кримінальна справа (279) Бутусов Юрій (1968) ДБР (1587) Демченко Руслан (31) Єрмак Андрій (902) Офіс Президента (1322) Сухачов (46)

Єрмак і Демченко навіть не допитані. В ОП ставлять себе над Законом і не захищаються. Натомість спрямовують силовиків і слідчих проти мене - журналіста, - Бутусов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівництво ДБР показало свою нефаховість і залежність від Офісу президента, порушивши кримінальну справу, по суті, за журналістську діяльність.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі телеканалу Україна 24.

"Проти мене порушили абсолютно божевільну і незаконну справу, що протирічить усім українським законам. З огляду на це хочу нагадати, що діючий в.о. голови ДБР Сухачов провалив екзамен, коли подавався на конкурс голови ДБР, але всеодно був призначений на керівну посаду. Це якесь диво. Це все зроблено на замовлення. Можу сказати, що в Україні організовується керований хаос, а організовується він з Кремля. Замовниками справи проти мене є саме росіяни через те, що за 437-ою статтею - планування, розв'язання та ведення агресивної війни, ДБР порушило справу проти мене, але за вісім років війни за цією статтею ДБР не порушило справу проти Володимира Путіна. Це схоже на анекдот. Президент Росії, котрий віддав наказ стріляти в українців і послав сюди війська, по цій статті не проходить, а прохожу я - український журналіст", - сказав Бутусов.

Крім того, Бутусов заявив про намір взяти участь у запланованих на перше грудня акціях протесту біля Офісу Президента.

"Після того, як проти мене порушили кримінальну справу, я мушу прийти і розказати людям про те, що відбувається в країні. Це дійсно ганебно, коли є тяжкі злочини, серйозні докази.., а розслідування немає. Не те що нікого не відсторонили від посад - ні Єрмака, ні Демченка, а навіть не допитали. Тобто ОП ставить себе понад Закону. Вони навіть не захищаються. Натомість посилають силовиків і слідчих проти мене - журналіста, щоб закрити мені рот", - пояснив Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Журналістка Дуцик про справу Бутусова: Президента накручують та штовхають на хибний шлях, проблеми зі свободою слова наростають, як снігова куля

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Топ коментарі
+36
Створювали ДБР для хороших цілей, але все хороше клован намагається зіпсувати.
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29.11.2021 11:32
+30
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29.11.2021 11:48
+27
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29.11.2021 12:32
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Я не верю что Вы меня не поняли, думаю прекоасно понимаете что Бутусова поднял до небес сам Зеленский своим неудачным поведением на прессухе. Это не субьективно, не обьективно это классика политтехнологий. Цепляться же за формальные признаки ( выстрел с гаубицы) это стиль Х..йла, он может бы эффективен в подконтрольных судах, но не более, и то еще доказать надо что Юрий стрелял незаконно
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29.11.2021 16:11 Відповісти
Юра, при всем моем уважении, а ведь оно пришло к власти не без твоей помощи. Вспомни как 3-4 года назад на цензоре была развязана кампания по очернительству Пороха и сколько тогда расеянских и прорасеянских ботов отирались на сайте круглые сутки. Вспомни как сторонники Пороха отправлялись в бан по малейшему поводу и без повода. Я тогда несколько раз обращался к тебе в фейсбуке, но ответ от тебя каждый раз был таков, мол обращайтесь к админу сайта и модерам, а ведь именно они и банили. Так что именно ты приложил руки, позволив безнаказанно постить самые бредовые обвинения Пороху, тем самым способствовал приходу к власти нынешнего мусора и теперь пожинаешь плоды.....
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29.11.2021 15:47 Відповісти
Это лирика. Выбор был во втором туре между котом в мешке и то, что мы видели 5 лет.
И этот выбор был очевиден для 73% страны.
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29.11.2021 16:07 Відповісти
Эти 73% устали от войны, от воровства Пороха, от предательства интересов Украины, от того что Порох наживался на крови, от того, что Порох-вальцман, от липецкой фабрики, от агнета лолиты и тд по списку из эфэсбэшной методички и потому для этого "мудрогонаріда" выбор был очевиден? Мдя, на мой взгляд, такой "мудрийнарід" обречен на вымирание и, надо сказать, что он это заслуживает.
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29.11.2021 16:53 Відповісти
Мы еще долго будем избирать и ждать своего Мазепу. Лет 30-100.
Потому что его просто не было на этих выборах.
Олигархат пока что предоставляет нам право сделать выбор из их шестерок, вот и весь выбор на этих выборах. Но ходить и избирать нужно, даже выбирая из этого г. Это важно если хотим жить лучше!
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29.11.2021 18:35 Відповісти
Народу приходится выбирать из ставленников олигархата, которые скупают места в бюллетенях выборов президента через, невиданного нигде в мире размера, несколько миллионный денежный залог, который цинично называют "избирательным".
Необходимо незамедлительно перейти на аналог польских демократических выборов.

А на выборах в парламент необходимо снизить проходной барьер до 2% или даже до 1%. 5%-ми они загоняют избирателей выбирать из нескольких олигархических партий, которые объявляются проходными.
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29.11.2021 22:52 Відповісти
Выбор был только в первом туре и то призрачный, и этот выбор охлос про какал молниеносно. А во втором туре охлосу была предоставлена возможность выбирать из двух кучек дерьма, одну из которых он уже распробовал. Вот именно потому и случился такой выбор - сработали предвыборные технологии и качественная режиссура, и социально-низкий тупой паяц стал вашим королем. Это как игра в наперстки - выигрышной ситуации в принципе быть не могло! Вот такие у нас выборы!
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30.11.2021 09:18 Відповісти
А тепер не все так однозначно, да ?
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29.11.2021 17:27 Відповісти
Цей вибір очевидний лише для недоразвитих, інфантильних ідіотів.
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29.11.2021 21:45 Відповісти
73% от 30% избирателей, пришедших на избирательные участки? позор таким выборам
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29.11.2021 23:39 Відповісти
нечего ожидать ни от зэ, ни от пороха ничего хорошего, оба стремятся только обеспечивать себя и не собираются обращать внимания на какой-то там народ...
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29.11.2021 23:13 Відповісти
ПОРА ЧТОБЫ К КОВИД СЕРТИФИКАТУ ПРИКРЕПЛЯЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА !!! ЧТОБЫ ВСЕ СТАЛИ ЖУРНАЛИСТАМИ !!!
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29.11.2021 15:57 Відповісти
дбр это не ФБР.
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29.11.2021 16:27 Відповісти
...к сожалению
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29.11.2021 23:15 Відповісти
По тим статтям і таким же чином, як це роблять з Бутусовим, можна "пакувати" ВСІХ учасників АТО, волонтерів і всіх хто допомагав боронити Україну від московсько-русскіх ординців з 2014 року!
.
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29.11.2021 19:20 Відповісти
А кто доказал, что он бабахнул именно по своим и что снаряд там был боевой, а не холостой? Тогда а в чем вопрос?
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29.11.2021 21:06 Відповісти
Что то не понятно, если операция по "вагнеррвцам" плохая и Бурба заслуживает на увольнение , зачем ее надо было "переносить" , ее надо было просто отменять,такое впечатление что кто хочет и рыбку съесть и в кресле сидеть или сесть, при это виновав Бутусов, и вся пресса,которые "незаконно" добыли и "слили" инфу в прямой эфир в том числе и врагу, когда все идеи раз операция плохая уже были "хлопнуты" ФСБ.
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29.11.2021 17:39 Відповісти
Жодного дня не сумнівався , що зеленський жалюгідна херня,
яка закінчить в клітці, але що цей гном буде як остання дрянь мститись Бутусову - це дно 😡
навіть для такого скунса. Володя, ти вже все.😠
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29.11.2021 17:47 Відповісти
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29.11.2021 19:23 Відповісти
Вся притомна Україна разом з Бутусовим.
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29.11.2021 21:47 Відповісти
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29.11.2021 22:07 Відповісти
ЗЕленожопые ублюдки! Бутусову СЛАВА!!!
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29.11.2021 22:54 Відповісти
Бутусов в принципе пожинает плоды своих трудов
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30.11.2021 07:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VbgKWQO_ZAM
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30.11.2021 00:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VbgKWQO_ZAM
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30.11.2021 00:28 Відповісти
Усе! як при СССР. Повний формалізм. Контроль на контроль, справка на справку, комісія на комісію-- то все запобіжники на безвідповідальність відповідальних за контроль над законністю. Це ми так проголосували. Аби тепер був Порошенко, ми б його кошмарили, то був би толку. А цих кошмарити не вдасться, а з нас вони кровушки посмокчуть. Я злюсь
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30.11.2021 00:38 Відповісти
жвачка
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30.11.2021 00:54 Відповісти
Я не фанатка Порошенка, до того ж проста темна людина. Розуміла, що у списку людей у кандидати на посаду не було. Окрім Порошенка. Після Вагнергейту, після стресконференції, я людей і не бачу. Бачу лише одне шоу-- розміши смішного перейшло в розізли пустого. Який сенс? з ваших судів, коли і суддів змило. В нас правосуддя нема. І запиту-попиту теж нема. Та й не було. Я можу помилятись, але я так думаю
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30.11.2021 08:34 Відповісти
Чому Кошулинського (свобода) не розглядали як кандидата на посаду?
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30.11.2021 09:24 Відповісти
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30.11.2021 13:58 Відповісти
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