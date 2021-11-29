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На Бурштинській ТЕС стався викид пари, станція працює в штатному режимі, - пресслужба станції

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На Бурштинській ТЕС стався викид пари, станція працює в штатному режимі, - пресслужба станції

У ніч з 28 на 29 листопада на Бурштинській ТЕС стався викид пари і суміші газів з топки котла енергоблоку №7.

  Про це повідомляє пресслужба станції.

 "Чотири працівники отримали опіки. Робітникам було терміново надано першу допомогу та доставлено до лікарні. Стан людей оцінюється медиками як стабільний. Інцидент стався під час роботи 7 енергоблоку. За попередніми даними - через розрив екранної труби на котлі. Причини і обставини нещасного випадку встановлюються. Підприємство надасть потерпілим всю необхідну допомогу", - повідомила пресслужба станції.

Станція працює в штатному режимі, відключення блоку не вплинуло на тепло- і енергопостачання регіону. Станція працює в складі 7-ми енергоблоків загальною потужністю 1172 МВт. Бурштинська ТЕС скоординувала своі дії з "Укренерго". Для компенсації потужності було оперативно включено блок №4. Також вночі енергетиками було оперативно ліквідовано наслідки задимлення на покрівлі над котлом блоку № 8, площей 2 кв.м. Пожежу ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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"взрыв"!
нашо лезли трубу латать под давлением?
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29.11.2021 12:30 Відповісти
https://ua.energy/ Она конечно в штатном режиме работает,но вот импорт э/э из Беларуси сейчас 900 МВт-это максимум,что может пропустить сечение ЛЭП на границе.Если хотя бы 1 блок ТЭС или АЭС выбьет-украинской энергетике придет белый пушной зверек.Правда,есть еще агрессор,но на него надежды мало Докерувалися-узурпатор вас выручает
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29.11.2021 14:13 Відповісти
 
 