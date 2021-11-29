261 2
Перше засідання робочої групи з підготовки змін до законодавства у сфері парламентського права відбудеться в п'ятницю, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У парламенті утворено робочу групу з підготовки змін до законодавства України у сфері парламентського права.
Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"На цьому тижні планується її перше установче засідання", - зауважив він.
За словами Стефанчука, головує у цій групі перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Той у свою чергу наголосив, що засідання відбудеться орієнтовано в п'ятницю. Корнієнко пообіцяв, що колеги, які задіяні у цьому процесі, будуть заздалегідь оповіщені.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
таким парламентом им легче управлять
И КОНВЕРТОВ НАДО НА 150 штук меньше 😀😀😀 а это экономия в месяц несколько мильонов , а в год - и мильярд . И решения легче проводить - к примеру компенсировать за счёт налогоплательщика все убытки олигархов и ещё на чай дать 😀😀😀
👉а Вы думали , что они деньги налогоплательщика берегут ?