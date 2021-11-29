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Перше засідання робочої групи з підготовки змін до законодавства у сфері парламентського права відбудеться в п'ятницю, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перше засідання робочої групи з підготовки змін до законодавства у сфері парламентського права відбудеться в п'ятницю, - Корнієнко

У парламенті утворено робочу групу з підготовки змін до законодавства України у сфері парламентського права.

Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ. 

"На цьому тижні планується її перше установче засідання", - зауважив він.

За словами Стефанчука, головує у цій групі перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Той у свою чергу наголосив, що засідання відбудеться орієнтовано в п'ятницю. Корнієнко пообіцяв, що колеги, які задіяні у цьому процесі, будуть заздалегідь оповіщені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виходимо на фінальний текст змін до Конституції щодо децентралізації, - Стефанчук

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Интересную вещь придумали олигархи - сократить парламент с 450 до 300 мандатов
таким парламентом им легче управлять
И КОНВЕРТОВ НАДО НА 150 штук меньше 😀😀😀 а это экономия в месяц несколько мильонов , а в год - и мильярд . И решения легче проводить - к примеру компенсировать за счёт налогоплательщика все убытки олигархов и ещё на чай дать 😀😀😀

👉а Вы думали , что они деньги налогоплательщика берегут ?
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29.11.2021 11:42 Відповісти
что за изменения в парламентском праве?
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29.11.2021 11:55 Відповісти
 
 