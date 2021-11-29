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Корнієнко попросив нардепів не порушувати Регламент під час виступу Зеленського в Раді
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В середу президент Володимир Зеленський у Верховній Раді звернеться із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.
Про це на Погоджувальній Раді заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
В свою чергу, перший віцеспікер Олександр Корнієнко нагадав, що виступ президента не передбачає обговорення і запитань.
"Ми сподіваємося, що всі колеги в парламенті будуть дотримуватися в даному випадку Регламенту, а також високого рівня правової, і навіть поведінкової, культури, тому що ми не одноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших наших запрошених гостей", - зауважив він.
Топ коментарі
+18 Tema9
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+18 крик душі
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#ПроцишинОфіційний, #Зеленський, #пресконференція
Зелена пліснява, ваш час завершується.
Когда им надо грабительские "законы" принять, так ПЛЕВАЛИ они на Регламент!
А когда младенца-Бубочку не хотят выплеснуть из "теплой ванны", так сразу о Регламенте вспоминают.
Нельзя читать послания зебилу
и вообще , я ещё не проверила , но вроде они летели на новых французских вертолетах , которые только поступили и нужны на границе ?
Відпочивав на шикарній дачі януковища. За деяким збігом, витрати на утримання палацу значно зросли в порівнянні з іншими місяцями, становили більше 11 мільйонів гривень.
если не ошибаюсь , туда Ельцина привозили.
я главком.. верховный ,74 раза я президент, я хочу отдахнуть и тд. и тп. - это про внутренне положение .
А коли відсидить і вийде - буде нарешті вільний.
Сегодня шабаш сн, на бывшей вертолетной площадке Януковича " парковой", где это шобло сделало себе офис.