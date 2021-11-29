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Корнієнко попросив нардепів не порушувати Регламент під час виступу Зеленського в Раді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко попросив нардепів не порушувати Регламент під час виступу Зеленського в Раді

В середу президент Володимир Зеленський у Верховній Раді звернеться із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Про це на Погоджувальній Раді заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

В свою чергу, перший віцеспікер Олександр Корнієнко нагадав, що виступ президента не передбачає обговорення і запитань.

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"Ми сподіваємося, що всі колеги в парламенті будуть дотримуватися в даному випадку Регламенту, а також високого рівня правової, і навіть поведінкової, культури, тому що ми не одноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших наших запрошених гостей", - зауважив він.

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Топ коментарі
+18
А середній палець в харю ослячу - це порушення регламенту чи ні?
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29.11.2021 11:37
+18
Коли Зеленьський відправляв "у сраку" політиків, то це нормально, а коли опозиція та народ каже Зеленьському "іди у сраку" - порушення.
Зелена пліснява, ваш час завершується.
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29.11.2021 11:40
+14
Я не поняла - а как же путч ? Он же его обьявил на 1 декабря 😀😀
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29.11.2021 11:45
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А середній палець в харю ослячу - це порушення регламенту чи ні?
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29.11.2021 11:37 Відповісти
Коли самі порушували регламент на кожному кроці, то це так і треба
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29.11.2021 11:42 Відповісти
Процишин, як завжди неперевершений

#ПроцишинОфіційний, #Зеленський, #пресконференція
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29.11.2021 11:56 Відповісти
За регламентом кожному депутату можна показати віслюку тільки один середній палець. За два - бан на 30 діб.
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29.11.2021 11:38 Відповісти
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29.11.2021 11:40 Відповісти
Коли Зеленьський відправляв "у сраку" політиків, то це нормально, а коли опозиція та народ каже Зеленьському "іди у сраку" - порушення.
Зелена пліснява, ваш час завершується.
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29.11.2021 11:40 Відповісти
Оно же сказало 70 раз! Что оно **********!
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29.11.2021 11:41 Відповісти
74
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29.11.2021 11:45 Відповісти
Лерос уже ВСЕ показал! Можно еще как в Храброе сердце! Жопы показать!
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29.11.2021 11:40 Відповісти
НУ ДАААААА!!!
Когда им надо грабительские "законы" принять, так ПЛЕВАЛИ они на Регламент!
А когда младенца-Бубочку не хотят выплеснуть из "теплой ванны", так сразу о Регламенте вспоминают.
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29.11.2021 11:43 Відповісти
Я не поняла - а как же путч ? Он же его обьявил на 1 декабря 😀😀
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29.11.2021 11:45 Відповісти
Тю, то понты для приезжих, от базарной бабуськи Марфы с Привоза. У нее с губы всегда свисают вот такие же лушпайки... Вы же видите, шо вава подчеркнул, шо у него сведения - со слухов , в том числе и "звуковых"...
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29.11.2021 11:51 Відповісти
Клоун перенес путч на неопределенное время. Когда будет нужно тогда и снова обьявит. Ему это как раз плюнуть....
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29.11.2021 12:11 Відповісти
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29.11.2021 11:46 Відповісти
+100500!!!
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29.11.2021 11:55 Відповісти
Уж сколько раз твердили миру
Нельзя читать послания зебилу
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29.11.2021 11:47 Відповісти
Вы еще телохранителей его в зал введите, а самого защитным куполом накройте. -- Заговор же в стране, б...ть.
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29.11.2021 11:54 Відповісти
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29.11.2021 11:56 Відповісти
Большое видится с расстояния. Чем дальше от интервью - тем все непригляднее проступают тезисы ЗЕ.

и вообще , я ещё не проверила , но вроде они летели на новых французских вертолетах , которые только поступили и нужны на границе ?
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29.11.2021 17:54 Відповісти
Саме так. Літав на державних гвинтокрилах служби порятунку.
Відпочивав на шикарній дачі януковища. За деяким збігом, витрати на утримання палацу значно зросли в порівнянні з іншими місяцями, становили більше 11 мільйонів гривень.
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29.11.2021 18:00 Відповісти
Вообще это президентская дача построена во времена Кучмы , ее строил Лысов( о котором мы общались с Владом на твоей теме.

если не ошибаюсь , туда Ельцина привозили.
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29.11.2021 18:54 Відповісти
В середу президент Володимир Зеленський у Верховній Раді звернеться із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України. Джерело: https://censor.net/ua/n3302167

я главком.. верховный ,74 раза я президент, я хочу отдахнуть и тд. и тп. - это про внутренне положение .
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29.11.2021 11:59 Відповісти
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29.11.2021 12:05 Відповісти
Воно не повинне взагалі знаходитися в Верховній Раді України . І корнієнки , стефанчуки , тіщєнкі теж .
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29.11.2021 12:07 Відповісти
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29.11.2021 12:08 Відповісти
Не дивився. Але казали, що Зеленський піде до тюрми.
А коли відсидить і вийде - буде нарешті вільний.
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29.11.2021 18:43 Відповісти
ЗЕ-режим должен быть уничтожен.
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29.11.2021 12:10 Відповісти
бо поняття "посилання" має багато значень і форм прояву )))))))
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29.11.2021 12:12 Відповісти
Вот интересно - что же он еще придумал и отхайдошит в среду.
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29.11.2021 12:15 Відповісти
Сегодня придумают.
Сегодня шабаш сн, на бывшей вертолетной площадке Януковича " парковой", где это шобло сделало себе офис.
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29.11.2021 14:00 Відповісти
в среду опять родится куча жаб, мэмов и фельетонов.
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29.11.2021 12:27 Відповісти
А может вообще убрать депутатов, оставить только "Слуг урода". Будут сплошные овации и бурные, долго не смолкающие аплодисменты!
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29.11.2021 12:43 Відповісти
А там смотри, и от бурных аплодисментов купол не выдержит и накроет.
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29.11.2021 13:57 Відповісти
 
 