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"СН" хоче в п'ятницю заслухати в Раді Резнікова, щоб розуміти зовнішні загрози для України, - Мотовиловець
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фракція "Слуги народу" хоче заслухати на Годині запитань до уряду міністра оборони Олексія Резнікова.
Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді заявив перший заступник голови фракції "СН" Андрій Мотовиловець.
За його словами, в п’ятницю потрібно заслухати Резнікова, "щоб розуміти зовнішні загрози для України".
"Про внутрішні загрози для нашої країни ми усі почули під час пресконференції Президента України", - додав нардеп.
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Будь ласка, зачекайте...
і лише Резніков їм усім розяснить...
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