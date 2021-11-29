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"СН" хоче в п'ятницю заслухати в Раді Резнікова, щоб розуміти зовнішні загрози для України, - Мотовиловець

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"СН" хоче в п'ятницю заслухати в Раді Резнікова, щоб розуміти зовнішні загрози для України, - Мотовиловець

Фракція "Слуги народу" хоче заслухати на Годині запитань до уряду міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді заявив перший заступник голови фракції "СН" Андрій Мотовиловець.

За його словами, в п’ятницю потрібно заслухати Резнікова, "щоб розуміти зовнішні загрози для України".

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"Про внутрішні загрози для нашої країни ми усі почули під час пресконференції Президента України", - додав нардеп.

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вам, зебилам, мало 7 лет, чтобы понять о чем идет речь?
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29.11.2021 11:48 Відповісти
Да все они прекрасно знают и понимают! Это видимость работы для электората.
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29.11.2021 11:59 Відповісти
Понять: паковать чемоданы быстро или еще чуть повременить?
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29.11.2021 11:51 Відповісти
Всё давно запаковано и переправлено куда надо. Это все временщики, 8 лет хоровод ноунеймов на 2-6 месяцев. И ломать копья за них считаю ниже своего достоинства.
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29.11.2021 11:59 Відповісти
8й рік війни, а ще у Зеленського немає розуміння про що взагалі йдеться!
і лише Резніков їм усім розяснить...
цирк на дроті
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29.11.2021 11:51 Відповісти
Для них одна угроза, что дадим этим "слугам народа" под зад коленом.
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29.11.2021 11:51 Відповісти
Украіною керує політбюро?
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29.11.2021 11:58 Відповісти
...і ліга сміху у п'ятницю стане - лігою страху
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29.11.2021 12:00 Відповісти
Он еще даже в курс дел не вошел...... Ид-ты.
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29.11.2021 13:37 Відповісти
Зовншіні загрози? П'ятниця? Та куди ви так поспішаєте, давайте вже після нового року.
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29.11.2021 14:37 Відповісти
 
 