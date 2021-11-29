"СН" хоче в п'ятницю заслухати в Раді Резнікова, щоб розуміти зовнішні загрози для України, - Мотовиловець

Фракція "Слуги народу" хоче заслухати на Годині запитань до уряду міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді заявив перший заступник голови фракції "СН" Андрій Мотовиловець.

За його словами, в п’ятницю потрібно заслухати Резнікова, "щоб розуміти зовнішні загрози для України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корнієнко попросив нардепів не порушувати Регламент під час виступу Зеленського в Раді

"Про внутрішні загрози для нашої країни ми усі почули під час пресконференції Президента України", - додав нардеп.