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Ляшко Віктор (1180) коронавірус (15936)

За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%, - Ляшко

За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 в Україні зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ

"За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%", - зазначив Ляшко.

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Він також додав, що вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих паціентів з коронавірусом на чверть. "За останній тиждень кількість ковід-пацієнтів зменшилась на 14%", - підкреслив очільник МОЗ.

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Ляшко пабідун?
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29.11.2021 11:58 Відповісти
і до чого тут Ляшко? від до цього точно не причетний.
будь-яка епідемія має свій початок, пік і закінчення (тимчасового чи остаточного).
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29.11.2021 12:03 Відповісти
Як мінімум, він причeтний тим, що інформує нас.
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29.11.2021 12:35 Відповісти
если честно то уже скучно
Либо я ляшку методичку пишу, либо тот кто этому говорилке пишет вменяемый материалист.
Ладно ,ваксерам сдам тайну, будет идти падение (даже если реально и не будет), еще с недели две (Рождество как никак европейское), потом отечественный новый год ,наше Рождество (даже слуги отдохнуть от делов праведных хотят) и Буковель (ну это святое), и лишь после того как все отдохнут и потратят/заработают (ну тут кому что) , можно кошмарить по новой.
Могут произойти изминения из за психологического состояния одного криворожанина (митингишмитинги на начало декабря), и в связи с этим вирус может усилится (и такое может быть).
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29.11.2021 12:11 Відповісти
ВОЗ на прошедшем заседании признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" - по 15-й букве греческого алфавита. Некоторые страны ввели запрет на въезд из стран Африки

Основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости и головных болях, при этом у человека редко повышается температура или болит горло, сообщает РИА Новости.

"Подозрения, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными симптомами. Молодые люди жаловались на сильное чувство усталости, был учащенный пульс и высокая температура", - рассказала южноафриканский врач Анжелик Кутзее.

При этом, по словам специалиста, никто из заболевших не терял чувство вкуса или обоняние. Около 20 пациентов с необычными проявлениями получили положительный результат теста на ковид. Половина из них не была привита.

Предположительно, сейчас в ЮАР уже около 100 зараженных новым штаммом. Заболевшие также есть в Израиле, Австралии, Великобритании, Бельгии, Италии, Гонконге, Германии и других странах. Все случаи - завозные.

Ранее стало известно, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса с множеством мутаций. Штамм получил маркировку B.1.1.529. Специалисты предполагают, что у штамма есть генетические изменения, которые дают ему возможность противостоять существующим вакцинам, хотя окончательные выводы делать пока рано.
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29.11.2021 14:33 Відповісти
 
 