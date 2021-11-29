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За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 в Україні зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ
"За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%", - зазначив Ляшко.
Він також додав, що вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих паціентів з коронавірусом на чверть. "За останній тиждень кількість ковід-пацієнтів зменшилась на 14%", - підкреслив очільник МОЗ.
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будь-яка епідемія має свій початок, пік і закінчення (тимчасового чи остаточного).
Либо я ляшку методичку пишу, либо тот кто этому говорилке пишет вменяемый материалист.
Ладно ,ваксерам сдам тайну, будет идти падение (даже если реально и не будет), еще с недели две (Рождество как никак европейское), потом отечественный новый год ,наше Рождество (даже слуги отдохнуть от делов праведных хотят) и Буковель (ну это святое), и лишь после того как все отдохнут и потратят/заработают (ну тут кому что) , можно кошмарить по новой.
Могут произойти изминения из за психологического состояния одного криворожанина (митингишмитинги на начало декабря), и в связи с этим вирус может усилится (и такое может быть).
Основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости и головных болях, при этом у человека редко повышается температура или болит горло, сообщает РИА Новости.
"Подозрения, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными симптомами. Молодые люди жаловались на сильное чувство усталости, был учащенный пульс и высокая температура", - рассказала южноафриканский врач Анжелик Кутзее.
При этом, по словам специалиста, никто из заболевших не терял чувство вкуса или обоняние. Около 20 пациентов с необычными проявлениями получили положительный результат теста на ковид. Половина из них не была привита.
Предположительно, сейчас в ЮАР уже около 100 зараженных новым штаммом. Заболевшие также есть в Израиле, Австралии, Великобритании, Бельгии, Италии, Гонконге, Германии и других странах. Все случаи - завозные.
Ранее стало известно, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса с множеством мутаций. Штамм получил маркировку B.1.1.529. Специалисты предполагают, что у штамма есть генетические изменения, которые дают ему возможность противостоять существующим вакцинам, хотя окончательные выводы делать пока рано.