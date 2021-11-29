За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%, - Ляшко

За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 в Україні зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ

"За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Він також додав, що вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих паціентів з коронавірусом на чверть. "За останній тиждень кількість ковід-пацієнтів зменшилась на 14%", - підкреслив очільник МОЗ.