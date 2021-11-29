УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
51060 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1989 5
G-7 (286) НАБУ (1737) Ситник (481)

Посли G7 закликали уникнути ситуації з відсутністю нового директора НАБУ: Процедура відбору має бути прозорою

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли G7 закликали уникнути ситуації з відсутністю нового директора НАБУ: Процедура відбору має бути прозорою

Посли G7 зустрілися з керівником Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником, щоб обговорити прогрес НАБУ у боротьбі з корупцією в Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби послів G7 у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посли підтвердили свою стійку відданість підтримці незалежності НАБУ та інших антикорупційних інституцій України.

"Посли підкреслили, що процес відбору нового директора на посаду має бути прозорим, конкурентним і проводитися в такі часові рамки, щоб уникнути ситуації з відсутністю директора. Затримка з обранням нового Спеціального антикорупційного прокурора не повинна повторюватися", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нового керівника САП буде обрано до грудня 2021 р., НАБУ отримає обладнання для перехоплення інформації, - меморандум з МВФ

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В нас всіма справами займається ручне ДБР.
НАБУ цьому презу тільки заважатиме.
показати весь коментар
29.11.2021 12:02 Відповісти
Обрання нового директора НАБУ, вже півтора року гальмують Зеленський і його так звана монобільшість.
показати весь коментар
29.11.2021 12:26 Відповісти
Д'ерьмак и сам бы рад возглавить НАБУ,да дел по подрыву национальной безопасности Украины невпроворот.
показати весь коментар
29.11.2021 12:45 Відповісти
От завжди ключовим у сильних світу цього є - УНИКАТИ СИТУАЦІЇ... Як раз це і провокує війни, перевороти, зговори... Немає стержня... І це хреново...
показати весь коментар
29.11.2021 13:24 Відповісти
 
 