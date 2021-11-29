Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Світлодарська із гранатометів, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події
Впродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
В пресцентрі штабу ООС підкреслили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар29.11.2021 12:22 Відповісти Мені подобається 1
Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар29.11.2021 12:48 Відповісти Мені подобається 0
Freken
показати весь коментар29.11.2021 12:35 Відповісти Мені подобається 2
Сергей Ткаченко a73c9e6e
показати весь коментар29.11.2021 12:42 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...