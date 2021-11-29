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Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Світлодарська із гранатометів, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Світлодарська із гранатометів, - штаб ООС

Впродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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В пресцентрі штабу ООС підкреслили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Перемире это когда не стреляют.
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29.11.2021 12:22 Відповісти
это нормально... а в цирке?
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29.11.2021 12:48 Відповісти
тіхо! Не стріляйте у відповідь, бо путіннападьоть!
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29.11.2021 12:35 Відповісти
Бутусов винен.
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29.11.2021 12:42 Відповісти
 
 