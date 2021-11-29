Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Світлодарська із гранатометів, - штаб ООС

Впродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ у випадку нападу на Україну зазнала б величезних втрат: українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році, - посол Німеччини Фельдгузен

В пресцентрі штабу ООС підкреслили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.