"Слуги народу" сьогодні проведуть засідання фракції: Обговорять ресурсний законопроєкт, виділення коштів на підтримку бізнесу та місцеві дороги

Фракція "Слуга народу" проведе засідання, на якому обговорять низку законопроєктів.

Про це у Telegram повідомила спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня. Зокрема:



Ресурсний законопроєкт №5600;



№6297 – щодо виділення з держбюджету 3 млрд гривень на підтримку бізнесу в період карантину;



№6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги;



інші важливі питання порядку денного парламенту", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, народні депутати спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення Державного бюджету на 2022 рік.

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