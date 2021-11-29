"Слуги народу" сьогодні проведуть засідання фракції: Обговорять ресурсний законопроєкт, виділення коштів на підтримку бізнесу та місцеві дороги
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фракція "Слуга народу" проведе засідання, на якому обговорять низку законопроєктів.
Про це у Telegram повідомила спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня. Зокрема:
Ресурсний законопроєкт №5600;
№6297 – щодо виділення з держбюджету 3 млрд гривень на підтримку бізнесу в період карантину;
№6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги;
інші важливі питання порядку денного парламенту", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, народні депутати спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення Державного бюджету на 2022 рік.
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