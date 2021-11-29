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Новини Політика України
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ВР (7519) Слуга народу (2121)

"Слуги народу" сьогодні проведуть засідання фракції: Обговорять ресурсний законопроєкт, виділення коштів на підтримку бізнесу та місцеві дороги

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуги народу" сьогодні проведуть засідання фракції: Обговорять ресурсний законопроєкт, виділення коштів на підтримку бізнесу та місцеві дороги

Фракція "Слуга народу" проведе засідання, на якому обговорять низку законопроєктів.

Про це у Telegram повідомила спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня. Зокрема:

Ресурсний законопроєкт №5600;

№6297 – щодо виділення з держбюджету 3 млрд гривень на підтримку бізнесу в період карантину;

№6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги;

інші важливі питання порядку денного парламенту", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, народні депутати спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення Державного бюджету на 2022 рік.

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Топ коментарі
+4
Роспил бабла пошел!
Юзик себе еще одну дачу под Киевом построит.
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29.11.2021 12:18
+4
Я так прнял 1 миллиард задолжености перед бойцами уже погасили? НЕ?
Или Коломойскому отдали.
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29.11.2021 12:20
+3
Шабаш Зеленой тупорылой воровитой Нечисти!
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29.11.2021 12:19
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Роспил бабла пошел!
Юзик себе еще одну дачу под Киевом построит.
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29.11.2021 12:18 Відповісти
Йузік Зелін корефан. Йому мона.
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29.11.2021 12:21 Відповісти
Великого крадівництва вже мало?
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29.11.2021 12:19 Відповісти
Шабаш Зеленой тупорылой воровитой Нечисти!
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29.11.2021 12:19 Відповісти
Я так прнял 1 миллиард задолжености перед бойцами уже погасили? НЕ?
Или Коломойскому отдали.
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29.11.2021 12:20 Відповісти
Чому законопроект 5600 назвали ресурсним? Краще назвали соковижимальним чи зашморгозатягувальним.
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29.11.2021 12:23 Відповісти
Зебіл прокладає собі дорогу до шибениці.
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29.11.2021 12:30 Відповісти
"значит будут грабить" (С)
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29.11.2021 12:30 Відповісти
Промацують шляхи евакуації з України-чагарниками тікати будуть.
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29.11.2021 12:43 Відповісти
якщо б була можливість здійснити одне бажання,то я б хотів,щоб він до кінця життя грав **** на роялі,посередь асфальтованої дороги!
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29.11.2021 13:07 Відповісти
Опять строить дороги к воровству бюджета.
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29.11.2021 13:08 Відповісти
Пускай лучше оценят уровень нанюханности самого главного...
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29.11.2021 13:20 Відповісти
Готовят финальное ограбление перед побегом.
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29.11.2021 13:42 Відповісти
Куда уж без дорог. В стране энергетический кризис, экономический кризис, война, ковид, зелёная чума... Но дороги важнее - там украсть можно.
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29.11.2021 13:59 Відповісти
Господи! Да когда ж этот триумф наркократии и эско-барщины закончится?! Весь кокс в мире снюхать не возможно!
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29.11.2021 14:22 Відповісти
Суки, онкобольным детям по фейсбукам собирают, эти бизнес собрались поддержать.
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29.11.2021 15:08 Відповісти
 
 