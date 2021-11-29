1763 22
У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про допуск іноземних збройних сил на територію України для проведення навчань у 2022 році
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Верховній Раді зареєстровано як невідкладний проєкт Закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Ради.
Документ №6359 зареєстровано сьогодні, 29 листопада. Зазначено, що він переданий на розгляд керівництву ВР.
Втім, сам текст законопроєкту наразі відсутній. Зазначимо, що ініціатором даного проєкту закону є президент Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+3 Рома Маестро
показати весь коментар29.11.2021 12:56
+2 Віталій Павлов
показати весь коментар29.11.2021 12:44
+2 Зэлэный_Змий
показати весь коментар29.11.2021 12:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Давай лучше начнём с тебя. Я слишком скромен, чтобы хвастаться своими успехами