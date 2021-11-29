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Новини Політика України
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Зеленський (10071) Шабунін (251) САП (484) Татаров Олег (296)

Зеленський сказав неправду, коли заявив, що в комісії з обрання керівника САП немає людей Офісу Президента, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський сказав неправду, коли заявив, що в комісії з обрання керівника САП немає людей Офісу Президента, - Шабунін

Коментуючи блокування конкурсу на керівника САП президент Володимир Зеленський сказав неправду.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, в комісії немає людей Офісу Президента.

"Це неправда і ось чому. Востаннє для кворуму не вистачило, наприклад, Євгена Соболя, якого в комісію делегувала фракція "Слуги Народу". Вказівку його делегувати фракція отримала безпосередньо від Офісу Зеленського (конкретно від Татарова). Останнє засідання комісії ОПешний Соболь зірвав, бо нібито готувався до 100-річчя ВНЗ, в якому працює... До речі, всю квоту ВРУ в комісії (погоджену Татаровим) спочатку протягнув комітет Монастирського, а потім - більшість Зеленського в Раді", - пояснив Шабунін.

"Ну, і звичайно, цілком "випадково" Татарівські члени комісії почали блокувати конкурс, як тільки з нього вилетів кандидат Банкової - депутат СН Андрій Костін. Зеленський додав: "Якщо сьогодні ви запитаєте наших шановних послів, вони вам скажуть відверто, завдяки кому просувається і реформа САП" Я прошу медіа послухати президента і з'ясувати, хто на думку послів блокує конкурс на керівника САП", - зазначив голова ЦПК.

Шабунін нагадав що в спільних зобов'язаннях із Байденом Зеленський пообіцяв "негайно" завершити той конкурс.

"Це "негайно" Зеленського тягнеться вже майже 90 днів. Дев'яносто! І якщо президент забив на власне зобов'язання американцям, то з якого дива вони мають виконувати свої? Такий відвертий кидок "ключових безпекових партнерів" (зі слів Зеленського), як на мене, є чистої води грою в інтересах ворога. Як думаєте, хто кого розводить про непричетність ОП до блокування конкурсу на керівника САП: Татаров - Зеленського чи Зеленський - нас?" - підсумував він.

Також читайте: Дуже хочу, щоб до кінця року ми обрали керівника САП, - Зеленський

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Топ коментарі
+32
Він взагалі колись каже правду?
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29.11.2021 12:49
+24
Зеленський хронічний брехун. Йому вірити себе не поважати.
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29.11.2021 12:50
+19
Патологичний брехун і блазень !!!! Дійство відбувається згідно сценарія !!!)))
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29.11.2021 12:51
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Він взагалі колись каже правду?
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29.11.2021 12:49 Відповісти
Лжец лжёт и тогда, когда не имеет для этого повода, в силу одной лишь привычки. (Сенека)
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29.11.2021 13:41 Відповісти
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29.11.2021 13:46 Відповісти
Нахіба взагалі ускладнювати щось, писати зайві слова??

Вистачить і так: "Зеленський сказав неправду, коли заявив, що ..."
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29.11.2021 14:07 Відповісти
Алла з Новым годом!
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01.01.2022 13:36 Відповісти
Дякую. Хотілось би сподіватись, що він буде кращим, ніж попередній, але щось не дуже віриться.
Трохи оптимістичного )

ШаЛєна Місія
@dneprlena

31 груд. 2021

Правильні відьми, обізнані в тонкощах Місячного календаря кажуть, що Новий рік прийде до нас в час Тризуба, що дає надію на повернення в Україні українського.
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01.01.2022 14:14 Відповісти
Зелене чмо розводить і нічого тут гадати.
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29.11.2021 12:50 Відповісти
Зеленський хронічний брехун. Йому вірити себе не поважати.
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29.11.2021 12:50 Відповісти
Патологичний брехун і блазень !!!! Дійство відбувається згідно сценарія !!!)))
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29.11.2021 12:51 Відповісти
Зеленський в більшості випадків бреше,чим говорить правду,ось черговий випадок доведений Шабуніним.
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29.11.2021 12:51 Відповісти
Зафіксована брехня президенту Америки Байдену.
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29.11.2021 12:52 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!! Зебілоїди їжте локшину ,не обляпайтеся !!!)))
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29.11.2021 12:54 Відповісти
Если бы кто нибудь привел пример, когда он сказал правду, это уже был бы эксклюзив. )
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29.11.2021 12:55 Відповісти
та льогко: він казав, що він - єврей
можна давати нагороду в номінації "найправдивіша людина у світі"
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29.11.2021 13:10 Відповісти
воно вже бреше без зупину
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29.11.2021 13:07 Відповісти
Злобний карлік , брехун і патологічний наркоман , а не президент !

За що нам таке горе....?😒
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29.11.2021 13:07 Відповісти
***** = Синепалый = Зеленский, эту троицу по брехне не отличить.
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29.11.2021 13:12 Відповісти
Голобородькин рейтинг обвалится в феврале до 5 %...Зуб даю...,но сейчас его спасет теплая зима в Украине...
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29.11.2021 13:13 Відповісти
Главная ошибка Зеленского,это жопа. Которая хочет усидеть даже не на двух стульях. А такого не бывает. Спустя год,нужно было обрывать все связи с криминалом и идти под американским управлением. А так,он запутался. Тем более ума небольшого. А старые политические аферисты уже приготовились его сожрать на тех ошибках,которые ему достались после них.
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29.11.2021 13:14 Відповісти
А ,позвольте спросить ...зачем вам был ,в войну,нужен президент небольшого ума,ещё и с наркотической зависимостью?
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29.11.2021 13:21 Відповісти
"Зеленский сказал неправду"...Ну вот в принципе и всё.
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29.11.2021 13:14 Відповісти
Тут интересное другое...в феврале марте Путлер кони двинет...
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29.11.2021 13:14 Відповісти
Уже пять лет такое делает, если не больше.
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29.11.2021 13:58 Відповісти
В московії путлерів неміряно як ветеранів "ВОВ".
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29.11.2021 14:57 Відповісти
Чувак Голобородькин живе в 95 говноквартале и из этой роли он так и не выйдет... и через 20 лет....колроче Шут Карма такая...
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29.11.2021 13:17 Відповісти
Не правду сказал?да оно вообще ,на прессухе,выдало,что госдачи сиротам отдал и они там уже давно живут ...а тут вместо сирот Богатырева обратно въехала
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29.11.2021 13:17 Відповісти
Про сирот-это было класс ! Думаю никто такого не ожидал! А Богатырёва тоже сирота?
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29.11.2021 13:34 Відповісти
Татаров Татаров Татаров... скрізь Татаров... що таке незамінне у цьому потенційному зеку...
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29.11.2021 13:20 Відповісти
Зе сумел катастрофически быстро опустить свой и без того 8процентником, сомнительно высокий рейтинг, два варианта, либо он тщательно скрывал.8 шо он патологичкский лжец, либо у него пошли соматические отклонения с психикой, тогда нужны авторитетные специалисты медицины.
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29.11.2021 13:20 Відповісти
а Шабуня вже змив з себе бруд "баригогейту" ??????? доречі - "барига" - тюремний лексікон. . .. той хто застосовував проти Порошенка цей лексікон мають звязки з засудженими за злочини чи вже вміють розмовляти на "фені" . . .
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29.11.2021 13:23 Відповісти
Порошенко не хочет быть президентом где 73 % баранов и овец...Розумков может сменить Голобородьку ...
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29.11.2021 13:28 Відповісти
Не дай Боже, міняти клоуна на лихваря?
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29.11.2021 15:00 Відповісти
А когда Зеля говорил правду ? В школе ?
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29.11.2021 13:31 Відповісти
Фишка в том что в марте будет Парад планет,6 небесных объектов выстроятся в одну линию...,очень опасный и редкий небесное явление...,США кстати запустили спутник-убийцу в космос который должен поразить Астероид который подойде к Земле...
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29.11.2021 13:38 Відповісти
Может хватит жевать сопли, и толочь воду в ступе, лично я, не вижу на посту преза никого, кроме Яроша.
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29.11.2021 13:42 Відповісти
Я бы еще на Турчинова согласился...
Но новый сериальчик для быдла все поменяет.
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29.11.2021 13:58 Відповісти
Сколько можно этого предателя обсуждать? когда на майдан?
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29.11.2021 14:47 Відповісти
Зе-істота що не дихне, то і збрехне.
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29.11.2021 14:54 Відповісти
 
 