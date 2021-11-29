Зеленський сказав неправду, коли заявив, що в комісії з обрання керівника САП немає людей Офісу Президента, - Шабунін

Коментуючи блокування конкурсу на керівника САП президент Володимир Зеленський сказав неправду.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, в комісії немає людей Офісу Президента.

"Це неправда і ось чому. Востаннє для кворуму не вистачило, наприклад, Євгена Соболя, якого в комісію делегувала фракція "Слуги Народу". Вказівку його делегувати фракція отримала безпосередньо від Офісу Зеленського (конкретно від Татарова). Останнє засідання комісії ОПешний Соболь зірвав, бо нібито готувався до 100-річчя ВНЗ, в якому працює... До речі, всю квоту ВРУ в комісії (погоджену Татаровим) спочатку протягнув комітет Монастирського, а потім - більшість Зеленського в Раді", - пояснив Шабунін.

"Ну, і звичайно, цілком "випадково" Татарівські члени комісії почали блокувати конкурс, як тільки з нього вилетів кандидат Банкової - депутат СН Андрій Костін. Зеленський додав: "Якщо сьогодні ви запитаєте наших шановних послів, вони вам скажуть відверто, завдяки кому просувається і реформа САП" Я прошу медіа послухати президента і з'ясувати, хто на думку послів блокує конкурс на керівника САП", - зазначив голова ЦПК.

Шабунін нагадав що в спільних зобов'язаннях із Байденом Зеленський пообіцяв "негайно" завершити той конкурс.

"Це "негайно" Зеленського тягнеться вже майже 90 днів. Дев'яносто! І якщо президент забив на власне зобов'язання американцям, то з якого дива вони мають виконувати свої? Такий відвертий кидок "ключових безпекових партнерів" (зі слів Зеленського), як на мене, є чистої води грою в інтересах ворога. Як думаєте, хто кого розводить про непричетність ОП до блокування конкурсу на керівника САП: Татаров - Зеленського чи Зеленський - нас?" - підсумував він.

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