На одному з підприємств Вінниччини стався витік аміаку: рятувальники намагаються осадити отруйну хмару, - ДСНС. ФОТО
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Рятувальники ліквідовують наслідки витоку аміаку із залізничної цистерни на Вінниччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС у телеграмі.
29 листопада о 09:05 поблизу м. Немирів на одному з місцевих підприємств із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.
Станом на 11:00 підрозділами ДСНС проводиться осадження хмари аміаку розпиленими струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачки.
Від ДСНС залучено 25 осіб та 6 од. техніки. Жертв та постраждалих немає.
Топ коментарі
+2 Alex 13 e8c21eac
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+1 Alex 13 e8c21eac
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+1 Alex 13 e8c21eac
показати весь коментар29.11.2021 13:11
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