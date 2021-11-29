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Вінницька область (424) хімія (36)

На одному з підприємств Вінниччини стався витік аміаку: рятувальники намагаються осадити отруйну хмару, - ДСНС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Рятувальники ліквідовують наслідки витоку аміаку із залізничної цистерни на Вінниччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС у телеграмі.

29 листопада о 09:05 поблизу м. Немирів на одному з місцевих підприємств із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.

Станом на 11:00 підрозділами ДСНС проводиться осадження хмари аміаку розпиленими струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачки.

Від ДСНС залучено 25 осіб та 6 од. техніки. Жертв та постраждалих немає.

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На одному з підприємств Вінниччини стався витік аміаку: рятувальники намагаються осадити отруйну хмару, - ДСНС 01
Фото: ДСНС

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Топ коментарі
+2
в твоей сраке
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29.11.2021 13:06
+1
и авария на ТЭС. и аммиак. хмммм... а не диверсии ли это? что думает по этому поводу начальник президента товарищ ермак?
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29.11.2021 12:53
+1
тебе какая разница? зато примечательно то, что ты и не отрицаешь свой статус проткнутого. иди маня парашу домывай. скрепонска херова
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29.11.2021 13:11
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и авария на ТЭС. и аммиак. хмммм... а не диверсии ли это? что думает по этому поводу начальник президента товарищ ермак?
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29.11.2021 12:53 Відповісти
задайте вопрос в профильное министерство причём тут Ермак
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29.11.2021 13:04 Відповісти
при том. это же мегабосс. даже босястей чем найвэлычнийшый терпилоид янелохович. потому и "при том".
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29.11.2021 13:05 Відповісти
ты ещё спрашиваешь! путин лично проколупал дырку
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29.11.2021 13:04 Відповісти
в твоей сраке
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29.11.2021 13:06 Відповісти
отож. где укрклаву просрал здобул?
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29.11.2021 13:10 Відповісти
тебе какая разница? зато примечательно то, что ты и не отрицаешь свой статус проткнутого. иди маня парашу домывай. скрепонска херова
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29.11.2021 13:11 Відповісти
почему рашосавецкие идиомы? параша, проткнутый? тяжёлое детство на малолетке?
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29.11.2021 13:15 Відповісти
тебе какая разница маня?

мой парашу не отвлекайся
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29.11.2021 13:16 Відповісти
не, таки 13, ладно, дави прыщи, не отвлекайся
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29.11.2021 13:19 Відповісти
 
 