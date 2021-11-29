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Посол Німеччини Фельдгузен про деолігархізацію в Україні: Закон - це лише перший крок у боротьбі з олігархами

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Посол Німеччини Фельдгузен про деолігархізацію в Україні: Закон - це лише перший крок у боротьбі з олігархами

Конкретними кроками у боротьбі з олігархами в Україні будуть антимонопольне законодавство та зміцнення правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Як і щодо СБУ, я думаю, що він (закон про деолігархізацію. - Ред.) може бути лише першим кроком. Якщо Україна дійсно хоче боротися з олігархами, треба змінити низку законів, насамперед антимонопольні закони. Я знаю, що їх уже опрацьовують. Ми будемо дивитися на більше, ніж закон про деолігархізацію, який, на мою думку, був радше публічним кроком для того, щоб сказати: "Я хочу боротися з олігархами". Конкретними кроками будуть антимонопольне законодавство, зміцнення правоохоронних органів. Йдеться про політичну волю, адже Україна має інституції, які можуть це здійснити", - сказала Фельдгузен.

Посол Німеччини наголосила, що якщо з'ясується, що Рада національної безпеки і оборони України робить щось незаконно, то колись це буде в суді, і це означатиме, що Україна втратила час.

"Якщо ж РНБО показує і олігархам, і населенню, що є політична воля по-справжньому боротися з олігархами, можливо, для перехідного періоду це теж непогано", - зазначила вона.

Водночас дипломат підтвердила, що остаточне рішення все ж таки має бути за судами, а не РНБО.

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Крім того, Фельдгузен повідомила, що за останні сім років Україна досягла дуже багато у сфері боротьби з корупцією.

"Я знала Україну, яка була зовсім іншою. Я знаю, що зміниться ще покоління до того, як в Україні боротьба з корупцією буде на такому ж рівні, як, наприклад, у Німеччині, Польщі, інших країнах. Ми допомогли, щоб Україна мала спеціалізовані інституції. До речі, це теж відрізняє Україну від нас, тому що у нас цим займається прокуратура і суди, а причина полягала в тому, що судді, які були у 2014 році, просто належно не працювали. Нині є антикорупційні інституції, ми їх дуже підтримуємо, нам дуже прикро, що поки що немає спеціального прокурора. Я сподіваюся, що цей процес відбору таки завершиться", - сказала німецький посол.

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Это фуфло а не первый шаг! первый шаг это Беню Коломойшу выдать США!!!
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29.11.2021 13:10 Відповісти
Борьба с олигархией , как явлением , должна бьіть системной , и посол ФРГ не видит ничего , что указьівает на иммитацию данной борьбьі в Украине . Как єто происходило при папередниках...
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29.11.2021 13:14 Відповісти
та ти шо. . . давайте знищимо наших олігархів що сплачують податки в український бюджет і запустимо іноземців що не сплачують податки в український бюджет а лише організовують виробництво або виконують послуги з використанням наших робітників за безцінь. . . і це називається інвестиціями іноземців. . .. ви дуже часто бьєтесь головою чи вас таким мама народила ???
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29.11.2021 13:18 Відповісти
расчистка-зачистка бизенес территории для транс националов.
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29.11.2021 13:19 Відповісти
Це не крок у "боротьбі з олігархами", а черговий крок у боротьбі між олігархами, коли на боці одного з них вся держмашина.
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29.11.2021 13:27 Відповісти
Як ви думаєте чи дієвим і корисним для держави буде закон про олігархів якщо його розробляють ставленики депутати тих же олігархів?!
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29.11.2021 15:00 Відповісти
 
 