Досягнуто досить багато, - посол Німеччини Фельдгузен про судову реформу в Україні
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Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відзначає прогрес, досягнутий у судовій реформі в Україні за минулий рік.
Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Чесно кажучи, за цей рік ми бачили дуже багато, зокрема, закони, які були проголосовані. Це все відбувалося трішки із затримкою. Але я в Україні вже так довго, що вважаю, що за один рік ми досягли досить багато. На сьогодні Етична рада працює, у її складі є міжнародні члени, які мають важливий вплив на процес. Так, це почалося десь на шість тижнів пізніше, ніж ми думали, але у довгостроковій перспективі це дуже добре", - сказала Фельдгузен.
Посол відзначила важливість чіткого регламенту, щоб члени Етичної ради мали хороші аргументи та критерії, коли вони перевіряють суддів, щоб усім було зрозуміло, чому було б краще, щоб ті чи інші судді не працювали.
"Для мене це дуже великий крок, але це ще не все, тому що судова реформа - це не лише судді, хоча це і важлива частина, але це також прокуратура, правоохоронні органи", - наголосила Фельдгузен.
Німецький посол зауважила, що пам'ятає, як рік тому президент України Володимир Зеленський взяв на себе зобов'язання очолювати цей процес. За її словами, для неї це була дуже важлива подія, оскільки він сам зрозумів після вироку Конституційного Суду, що це найважливіша реформа та сфера, де Україна не може виконувати взяті на себе обов'язки.
"Одного разу президент Зеленський сказав, що ще три-п'ять років знадобиться на судову реформу. Я це від нього почула вперше, він любить дуже швидко робити речі, але він зрозумів, що це не можна зробити за один рік, що це цілий шлях, зокрема ухвалення законів. Це добре, що він має таке бачення. Ми будемо разом із українськими партнерами працювати над тим, щоб судова реформа все-таки йшла в правильному напрямі, навіть якщо це буде повільно", - запевнила вона.
Водночас Фельдгузен назвала "хорошим початком" законопроект про реформування Служби безпеки України та звернула увагу на необхідність того, щоб між першим та другим читаннями до законопроекту не вносились зміни.
"Гадаю, ви читали повідомлення послів країн "Великої сімки" в Україні. Це хороший початок, ми дуже підтримували Мар'яну Безуглу, яка багато працювала над законопроектом. Там, можливо, ще є недоліки й іноді перехідний період триває дуже довго. Так, ми теж хотіли б, щоб це було швидше, як і українські організації, що працюють у цій сфері, але це дуже хороший перший крок. Чого ми хочемо, так це щоб між першим і другим читаннями до законопроекту не вносилися зміни. Із тим, як він виглядає наразі, можна працювати", - вважає вона.
Посол зазначила, що експерти з Консультативної місії ЄС в Україні вважають законопроект величезним кроком уперед. "Як завжди, в Україні треба дуже уважно спостерігати за роботою інституцій. Це роблять ваші правозахисники і ми. Але справді наші експерти з Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) кажуть, що це величезний крок уперед", - розповіла Фельдгузен.
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плохо живут, да? Парижу и Вене поучиться у твоего сыктывкара надо, да?
Потом мы будем удивляться почему во всех судах наши фермеры проигрывают немецким? Или почему наш предприниматель не может вести бизнес из-за засилия всяких Lidl или Billa?
Так что вата у тебя в башке, что ты дальше своего носа не видишь.
Фактически, это первостепенная задача.
Эффективно работающая честная судебная система является гарантом частного капитала. Это залог безопасности капитала. Не месия власть, а законы и суды.
При работающей судебной системе не нужны были бы законы об олигархах, не нужны идиотические инвестняни, невозможны схематозы и коррупционные ручные управления деньгами. Невозможны фиктивные долговые обязательства.
А что возможно? Другое качество власти, инвестиции в виде валового потока, невиданые зарплаты и пенсии.
Когда это будет возможно? Критерий для инвестиций - это доверие украинцев к судам.
А теперь представьте когда это доверие может достичь требуемого уровня, если судебная реформа из года в год имитируется?
Судебной реформой надо заниматься круглосуточно. Этот вопрос должен стоять на повестке каждого дня.
Если этого не происходит, или власть отдыхать изволит - это просранное время для страны.
Вот когда достигнем дна, вы все поймете, что судейство необходимо набирать без опыта работы, а зп и пенсии и необходимо пересматривать. Каждый судья Конституционного суда обходится Украине в 21 млн в год