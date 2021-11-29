Стефанчук щодо заяви Зеленського про держпереворот: Будь-яка озвучена президентом інформація - зважена та перевірена

Якщо президент Володимир Зеленський на пресмарафоні в п'ятницю озвучив інформацію про можливий державний переворот, то він зважив, чи варто це робити.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Він (президент. - Ред.) вчинив ті дії, які вважав за необхідне. Чи можу я, чи хтось інший оцінювати? Не впевнений, але я вважаю, будь-яка інформація, яка поширюється президентом - зважена, перевірена і має відповідні юридичні та фактичні підстави. А нам треба думати, як цьому (держперевороту. - Ред.) протидіяти", - зауважив він.

Стефанчук нагадав, що сьогодні на погоджувальній нараді ВР одноголосно було підтримано питання заслуховування в п'ятницю на годині запитань до Уряду міністра оборони Олексія Рєзнікова, щоб з'ясувати, які небезпеки можуть загрожувати Україні.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.