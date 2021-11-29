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Стефанчук щодо заяви Зеленського про держпереворот: Будь-яка озвучена президентом інформація - зважена та перевірена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук щодо заяви Зеленського про держпереворот: Будь-яка озвучена президентом інформація - зважена та перевірена

Якщо президент Володимир Зеленський на пресмарафоні в п'ятницю озвучив інформацію про можливий державний переворот, то він зважив, чи варто це робити.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Він (президент. - Ред.) вчинив ті дії, які вважав за необхідне. Чи можу я, чи хтось інший оцінювати? Не впевнений, але я вважаю, будь-яка інформація, яка поширюється президентом - зважена, перевірена і має відповідні юридичні та фактичні підстави. А нам треба думати, як цьому (держперевороту. - Ред.) протидіяти", - зауважив він.

Стефанчук нагадав, що сьогодні на погоджувальній нараді ВР одноголосно було підтримано питання заслуховування в п'ятницю на годині запитань до Уряду міністра оборони Олексія Рєзнікова, щоб з'ясувати, які небезпеки можуть загрожувати Україні.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

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Топ коментарі
+45
Что ни говорите, а у нас мощный препиздент. Всего за 2,5 года два переворота-путча анонсировал и даже один пережил.
Шах и мат вам порохоботы. Шах и мат.
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29.11.2021 13:30
+36
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29.11.2021 13:39
+34
Молодець, хороший бобік, візьми з полки конвертик пиріжок
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29.11.2021 13:30
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Прямая речь Корниенко: "К нашим функциям относится заслушивание ежегодного послания президента Украины. Хотелось бы напомнить, что есть определенная статья в регламенте, отвечающая за это, этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов.

Мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае регламент, а также высокий уровень правовой культуры.

И даже поведенческой культуры, потому что мы уже не раз наблюдали нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей".
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29.11.2021 15:22 Відповісти
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29.11.2021 15:24 Відповісти
Москаль повідомляв про одного із заколотників, а другий сам озвався. Два генерали часів Януковича, давно на пенсії. А тут заколот. А в Греції були полковники, правда чорні. А у нас генерали. Переворот генералів. тепер будуть ггенерали -пенсіонери ходити джоводити всім, що вони не верблюди.
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29.11.2021 15:32 Відповісти
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29.11.2021 16:12 Відповісти
Стефанчук казав, що вони (СН) усе роблять самі: зваживають, перевіряють і перевертають...
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29.11.2021 16:56 Відповісти
................сосать - не мешки ворочать.. понавибирали лайна, дебіли-сватовЄди....
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29.11.2021 17:06 Відповісти
Нам бы ночь простоять да день продержаться. До гос переворота дожить.
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29.11.2021 17:26 Відповісти
Якщо першого грудня в Україні не буде державного перевороту, то нехай другого грудна Стефанчук з трибуни Парламенту заявить, що наш Клоун 3,14здун.
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29.11.2021 17:46 Відповісти
Хвалився кіт,
Що він убрід
Дніпро перебреде.
Та як пішов -
І не прийшов,
Нема кота ніде (
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29.11.2021 18:23 Відповісти
хорошо шрек лизнул
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29.11.2021 20:49 Відповісти
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