"Коли держава – злочинець, ти не маєш дотримуватися законів, які ця ж держава вигадала", - Грозєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, як йому вдалося створити власний розслідувальний проєкт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.
Одним із важливих факторів Грозєв назвав сміливість пробувати речі, які інші пробували і в них не виходило.
"Розуміння, що можна ще щось зробити, чого розвідка, поліція, прокурори не можуть зробити. Це розуміння, що є дірки в системі, що вони через лінощі або неможливість, наприклад, перетинати кордони... Я завжди говорю, що одна з найбільших проблем правоохоронних органів Європи – це те, що вони можуть працювати лише за буквою закону. І через те, що є поняття суверенності правових систем, коли держава порушує міжнародне право, їй нічого не можна зробити. Тобто коли Росія вбиває або організовує вибухи складів, єдине, що їм вдається, – це поставити запитання Росії: "Ви це зробили?" І чують у відповідь: "Ні, це не ми". І все закривають на цьому", – наголосив журналіст.
За його словами, саме це дало змогу розслідувачам знайти свою нішу – можна шукати докази в будь-який спосіб.
"Коли держава – злочинець, ти не маєш дотримуватися законів, які ця ж держава вигадала. Отже, можливо, це сміливість пробувати те, чого інші не пробували. Це одна із причин. Друга – відсутність лінощів. Тобто коли людина працює із дев'ятої до п'ятої і робота вимагає вирішити якийсь казус чи злочин, то це одна справа. А коли це твоє хобі, ти можеш і вечір, і вихідний, і канікули присвятити цьому. Це дає набагато більше можливостей вирішити такий казус. Адже, щоб його вирішити, ти маєш його зрозуміти. А щоб зрозуміти, ти маєш пам'ятати всі ці факти постійно, а не лише приходити на роботу й дивитися, що було. І ось, я думаю, багато хто з нас саме цим і займається. Тому вдається", – розповів Грозєв.
Будь ласка, зачекайте...
Давно пора убрать подчёркнутое как ширму для упырей.
Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заступилася за журналіста та головного редактора видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова після того, як щодо нього Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження.
Понеділок, 29 листопада 2021, 12:46
Вона назвала саме провадження проти журналіста Юрія Бутусова фарсом, а статті, за якими його відкрили - "на ходу придуманими".
Шото цей Грозев не те меле . Аферист однозначно .
Наприклад, якщо купка лайна зробить державну таємницю з рівня IQ зе, то розкрити це - порушення закону, але закону злочинців і покидьків.
Тож в цьому випадку правий Грозев!
Побажаємо 73 дупоголовим діарею під час виборів: або до дільниці не дійдуть, або люди зможуть їх пізнати по смороду.
Непризнание существования этой операции имеет такую цену: государство не могло поделиться этой информацией с другими службами и правоохранителями. Для меня это является самым большим моральным преступлением Офиса президента за последние 12 месяцев."
https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html
- Я могу сказать, что агентура есть на средних и на низких уровнях точно. Мы в наших расследованиях видим, как ФСБ и ГРУ готовят, привлекают, покупают офицеров, включая генералов. Некоторые из них уже арестованы. Другие - еще нет. Амбиций у них и денег есть намного больше. Поэтому они точно попытались это сделать и на более высоком уровне. У нас доказательств этого пока нет. Но сегодня нет доказательств, а через год, может быть, будут. Помните вашего генерала, которого арестовали, кажется, полтора года назад? Шайтанов, да?
- Да.
- Мы после его ареста нашли во взломанной почте ФСБ план 2014 года - как его вербовать и что он сам предложил себя в 2014-м. То есть это мы нашли. Да, может, слишком поздно, но нашли. Поэтому если есть "кроты" на высоком уровне, то информация о них рано или поздно выйдет на свет.
https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html
- Христо, каким-нибудь расследованием по Украине вы сейчас занимаетесь?
- Да. Есть расследование, которое долго идет, - по взрывам на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе. Проблема в том, что в других странах мы видим, как группа, которая организовала взрывы, [легально] переходит через госграницу, а в Украину они (мы уже смогли обнаружить на границе с российской стороны), скорее всего, переходили нелегальным способом. Поэтому немножко сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатка, которая использовалась, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксированы.
https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html
ну а шпигуни в ОПі таки сам і себе викрили. Там зібрались шпигуни і розвідники. От і все