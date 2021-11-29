Особи, які перебували у країнах, де виявлено штам "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну, - МОЗ
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Українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення на Батьківщину.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ, про це заявили учасники селекторної наради з Президентом України, яка відбулася 29 листопада.
Міністерство охорони здоров’я уже розробляє заходи для запобігання зараженню громадян України цим штамом коронавірусу. Зокрема, для мандрівників, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію.
"Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений", - зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
МОЗ зазначило, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання.
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Основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости и головных болях, при этом у человека редко повышается температура или болит горло, сообщает РИА Новости.
"Подозрения, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными симптомами. Молодые люди жаловались на сильное чувство усталости, был учащенный пульс и высокая температура", - рассказала южноафриканский врач Анжелик Кутзее.
При этом, по словам специалиста, никто из заболевших не терял чувство вкуса или обоняние. Около 20 пациентов с необычными проявлениями получили положительный результат теста на ковид. Половина из них не была привита.
Предположительно, сейчас в ЮАР уже около 100 зараженных новым штаммом. Заболевшие также есть в Израиле, Австралии, Великобритании, Бельгии, Италии, Гонконге, Германии и других странах. Все случаи - завозные.
Ранее стало известно, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса с множеством мутаций. Штамм получил маркировку B.1.1.529. Специалисты предполагают, что у штамма есть генетические изменения, которые дают ему возможность противостоять существующим вакцинам, хотя окончательные выводы делать пока рано.