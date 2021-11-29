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Особи, які перебували у країнах, де виявлено штам "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Особи, які перебували у країнах, де виявлено штам "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну, - МОЗ

Українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення на Батьківщину.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ, про це заявили учасники селекторної наради з Президентом України, яка відбулася 29 листопада.

Міністерство охорони здоров’я уже розробляє заходи для запобігання зараженню громадян України цим штамом коронавірусу. Зокрема, для мандрівників, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію.

"Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений", - зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

МОЗ зазначило, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наявні COVID-вакцини можуть захистити від штаму "омікрон", - ВООЗ

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Топ коментарі
+6
вы им сейчас весь мозг взорвете, в методичках плана отхода нет.
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29.11.2021 13:57
+5
А причем тут антивакцинаторы? Исходя из того, что сейчас без сертификата никуда не уедешь, то можно предположить, что разносчики этого штамма имею сертификат вакцинации. Так что проваксеры, ау!
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29.11.2021 13:55
+3
Готов отказаться и от госпитализации и кислорода только в обмен на снятие с меня всех этих дебильных ограничений. Кстати, Вы в курсе какой процент выживаемости после ИВЛ? Будете сильно неприятно удивлены.
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29.11.2021 14:00
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Антивакцинаторы , ау !
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29.11.2021 13:49 Відповісти
А причем тут антивакцинаторы? Исходя из того, что сейчас без сертификата никуда не уедешь, то можно предположить, что разносчики этого штамма имею сертификат вакцинации. Так что проваксеры, ау!
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29.11.2021 13:55 Відповісти
вы им сейчас весь мозг взорвете, в методичках плана отхода нет.
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29.11.2021 13:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
антивакс и кремлевский памперс сранник, как всегда пишет по методичке, и в основном чушь. Как раз эти то страны и пускают к себе без вакцинации. С твоими средневековыми взглядами на вакцины- как раз и жить там, в первобытнообщинном строе, там где вакцинироваться не заставляют. А то Билл Гейтс тебе чипирует!!!!)))))
А то что насрано у тебе в голове всякими *******-так для тебя это нормально, тебе же нравится.
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29.11.2021 16:45 Відповісти
Откажись , если что от кислорода . Поможешь бедному "проваксеру" .
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29.11.2021 13:57 Відповісти
Готов отказаться и от госпитализации и кислорода только в обмен на снятие с меня всех этих дебильных ограничений. Кстати, Вы в курсе какой процент выживаемости после ИВЛ? Будете сильно неприятно удивлены.
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29.11.2021 14:00 Відповісти
Отказывайся . Большая очередь на кремацию .
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29.11.2021 14:07 Відповісти
Люди на Ивл попадают в крайней тяжести, тут нет ничего странного какой процент выживаемости на Ивл - он очень низкий
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29.11.2021 16:42 Відповісти
Еще в самом начале эпидемии когда даже ипохондрики не носили маски, была опубликованна и есть здесь на цензоре (Резонанс) статья в которой реаниматолог наш обьяснил почему 90/ + пациентов с атипичной пневмонией умирают на ИВЛ. Именно такая цифра там. Это вообще никак не связано с ковидом причины совсем другие и они НИКАК не решались за время эпидемии , вообще никак. Хотя 25 инструкторов по ИВЛ можно было обучить за это время. Хотя бы по одному на область и смертность быда бы в 2-3 раз ниже. Найдите статью это начало 2020 го года
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30.11.2021 15:23 Відповісти
Слава Богу, це ще не скрізь.
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29.11.2021 14:49 Відповісти
Блин, не могли назвать "Омикрон Персей 8"

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29.11.2021 13:56 Відповісти
Это не последний штамм. Так что не теряйте надежды.
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29.11.2021 13:56 Відповісти
Виникає гостре бажання знайти ту кріоконтору і залізти в заморозку років на 5.
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30.11.2021 08:00 Відповісти
шо,апять? И в новые санжары?
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29.11.2021 13:56 Відповісти
Может хотя бы в Буковель?
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29.11.2021 14:02 Відповісти
Смешно писец как!!! Заставить наших людей что то делать??? Это только при условии что расстреляют парочку тройку, прямо на таможне за отказ пройти самоизоляцию, вот тогда другие подумают может нахер ... А так НИХЕРА У ВАС НЕ ВЫЙДЕТ!!!
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29.11.2021 13:56 Відповісти
Але їх ніхто не контролюватиме, а ті особи навряд чи свідомі, тож вірогідно вони рознесуть новий штам по всій країні.
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29.11.2021 14:04 Відповісти
ВОЗ на прошедшем заседании признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" - по 15-й букве греческого алфавита. Некоторые страны ввели запрет на въезд из стран Африки

Основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости и головных болях, при этом у человека редко повышается температура или болит горло, сообщает РИА Новости.

"Подозрения, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными симптомами. Молодые люди жаловались на сильное чувство усталости, был учащенный пульс и высокая температура", - рассказала южноафриканский врач Анжелик Кутзее.

При этом, по словам специалиста, никто из заболевших не терял чувство вкуса или обоняние. Около 20 пациентов с необычными проявлениями получили положительный результат теста на ковид. Половина из них не была привита.

Предположительно, сейчас в ЮАР уже около 100 зараженных новым штаммом. Заболевшие также есть в Израиле, Австралии, Великобритании, Бельгии, Италии, Гонконге, Германии и других странах. Все случаи - завозные.

Ранее стало известно, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса с множеством мутаций. Штамм получил маркировку B.1.1.529. Специалисты предполагают, что у штамма есть генетические изменения, которые дают ему возможность противостоять существующим вакцинам, хотя окончательные выводы делать пока рано.
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29.11.2021 14:44 Відповісти
Тедрос Аданом Гебреисус (амх. ቴዎድሮስ አድሓኖም ገብረኢየሱስ; 3 марта 1965, Асмэра, Эфиопия) - эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии (2012-2016) где его обвиняют в сокрытии эпидемии холеры, мошенничестве и ещё в ряде преступлений, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
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29.11.2021 17:58 Відповісти
Место встречи изменить нельзя, самоизоляция на Бессарабке.
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29.11.2021 15:59 Відповісти
Кожен має бути готовий до чергового етапу овцинації. ЯК тільки накаже той, незрозумілого походження, тіпочєк з ВОЗу, відразу шикуватись і бігти на пункти з чудодійною рідиною. Хто пройде овцинацію 50 разів стане Дунканом МакЛаудом.
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29.11.2021 17:49 Відповісти
Нові Санжари, Сезон 2, Епізод 1.
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30.11.2021 07:58 Відповісти
 
 