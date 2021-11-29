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Кулеба про ймовірність вторгнення РФ до України: Такий варіант перебуває на столі у Кремлі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про ймовірність вторгнення РФ до України: Такий варіант перебуває на столі у Кремлі

Якщо розглядати всі дії Росії комплексно і зібрати всі елементи разом, то ситуація виглядає дуже похмуро.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю порталу новин "Delfi", опублікованому посольством України в Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Кулеба закликав дивитися на картину в широкому контексті, щоб зрозуміти логіку того, що відбувається.

Відтак міністр звернув увагу на потужну російську військову присутність вздовж українського кордону.

"Ми поки не бачимо, щоб вони формували ударні групи, але є велика кількість російських солдатів на кордоні, на окупованих територіях Донбасу і Криму, і багато військової техніки, яка не призначена для оборони. Наприклад, серед техніки ми бачимо ракетні комплекси та обладнання для блокування радіозв'язку", - підкреслив Кулеба.

Глава української дипломатії нагадав і про блокування ТКГ, відмову Росії проводити саміт Нормандського формату чи міністерську зустріч, а також той факт, що роботі спостерігачів ОБСЄ перешкоджають на непідконтрольній території.

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"Росія не поважає ОБСЄ і не хоче, щоб місія могла працювати на всій території Донбасу", - акцентував Кулеба.

Наступними елементами, на думку міністра, є ситуація в Білорусі, яка стає джерелом нестабільності й загрози для сусідів, а також газова криза, тиск Росії на енергоринок і зусилля щодо завершення сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

"Всі ці компоненти потрібно розглядати комплексно. Коли все зібрати разом, ситуація виглядає дуже похмуро", - підсумував глава МЗС.

Також, на переконання глави української дипломатії, Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. І хоча немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але, на думку Кулеби, такий варіант перебуває "на столі".

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Топ коментарі
+4
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29.11.2021 14:21
+3
На столі у Кремлі - план, а у Гундосика на столі - кокс...
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29.11.2021 14:11
+3
Пачую кожного
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29.11.2021 14:21
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Ну после ведра бояры ,у них на столе ещё и не такое может появиться ...
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29.11.2021 14:07 Відповісти
Дык вроде бы, Путин уже как 8 лет напал на Украину. Смысл какого то еще одного плана на столе в Кремле?
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29.11.2021 14:19 Відповісти
Єрмак сам бачив.
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29.11.2021 14:08 Відповісти
Живу в Днепре . 200 км по прямой от Донбасса . Всех пугают вторжением . Кулеба , может надо что-то сделать ?
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29.11.2021 14:11 Відповісти
А вариант переворота лежит у Ахметки на столе, сам видел...)))
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29.11.2021 14:11 Відповісти
На столі у Кремлі - план, а у Гундосика на столі - кокс...
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29.11.2021 14:11 Відповісти
і здається не кам'яновугільний
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29.11.2021 14:48 Відповісти
Это понятно и без такого эксперта как Кулеба. Еще он не добавил ,что у власти находится мощная шпионская сеть ,которая уже даже не прикрывается.
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29.11.2021 14:11 Відповісти
а нах годувати котів, які не ловлять щурів?
хіба що для декору...
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29.11.2021 14:24 Відповісти
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29.11.2021 14:21 Відповісти
Пачую кожного
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29.11.2021 14:21 Відповісти
А бубочка при згадуванні того варіанту під стіл ховається... І поки він не зустрівся з ****** - то різні столи.
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29.11.2021 14:26 Відповісти
А потім,де зариємо свинособак,буде гарний чернозем,там посіємо бурячки,гарні виростить на такому гної...
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29.11.2021 14:26 Відповісти
Так сообщи это своему главклоуну
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29.11.2021 14:29 Відповісти
Так дЄрьмак допомагав його розробляти з Козаком та Патрушевим.
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29.11.2021 14:55 Відповісти
Влада мовчки повинна готуватись до нападу, а не тріпати язиками.
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29.11.2021 16:34 Відповісти
 
 