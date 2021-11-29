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ДТЕК (167) Гарантований покупець (34)

ДТЕК ВДЕ добиватиметься кримінальної відповідальності для всіх причетних до махінацій із "зеленими" єврооблігаціями

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДТЕК ВДЕ добиватиметься кримінальної відповідальності для всіх причетних до махінацій із "зеленими" єврооблігаціями

Компанія ДТЕК ВДЕ добиватиметься притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які вчинили незаконні дії із засобами цільових єврооблігацій, як на території України, так і в юрисдикції іноземних держав, насамперед Великої Британії, де емітовані цільові єврооблігації.

Про це йдеться у заяві компанії.


"Будь-які спроби посадових осіб державної компанії "Гарантований покупець" використати кошти, що підлягають виплаті підприємствам ДТЕК ВДЕ у розмірі 3,04 млрд грн, не за цільовим призначенням розцінюватимуться як дії, що мають ознаки зловживання службовим становищем, перешкоджання законній господарській діяльності підприємств ДТЕК ВДЕ та їхній умисній дискримінації", - йдеться у заяві.

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомила посадових осіб держпідприємства "Гарантований покупець" про юридичні наслідки їхніх незаконних дій.
"ДТЕК ВДЕ закликає керівництво ДП "Гарантований покупець" утриматися від незаконних дій щодо залишку коштів, отриманих від розміщення цільових "зелених" єврооблігацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду та зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.

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Товстий і тонкий" - Гумореска Павла Глазового




Стрілись повний і худий, обидва Федоти.
Перший главком заправля, другий - без роботи.
- Я тебе, - сказав гладкий, - улаштую в главку
Сотні дві, а може, й більш будеш мати ставку
- Ні, я звик, - сказав худий, - жити скромно й просто.
З мене вистачить і сто, й навіть дев'яносто.
- Та ти що? - гукнув гладкий. - В тебе не всі дома!
Щоб одержувати сто, треба мать диплома.
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29.11.2021 14:25 Відповісти
Гарантированный покупатель это преступная схема воровства из бюджета.
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29.11.2021 14:26 Відповісти
Офицерская вдова?
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29.11.2021 14:31 Відповісти
И правильно сделают!
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29.11.2021 14:34 Відповісти
Ахметов почувствовал себя прокурором или судьёй?
А что, так можно?
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29.11.2021 18:52 Відповісти
"Мазінатори", вони ж - злодії. Цим все сказано.
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29.11.2021 14:54 Відповісти
Преступная схема -это КМ Украины. Для удачности аферы премьер уволил директора Гарантированного Покупателя и запугал оставшихся заместителей.
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29.11.2021 15:04 Відповісти
Преступная схема- это Роттердам+ и Зеленая энергетика, которая никому в мире не нужна в таком виде, кроме украинских олигархов - мошенников.
Почему только у нас находятся идиоты, готовые из бюджета своей семьи оплачивать очередные яхты и дворцы олигархов!??
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29.11.2021 19:05 Відповісти
ой ти ж глянь. даунецк поднял голову. а когда укртелеком подарили, что ж не визжал? А? А что ринад махмедов не расскажет кто и почему принимали этот тариф. его РЫГОублюдки замутили этот тариф.
а как вам ротердам+ вместе со свинорылим поросшенкой? А?
ринад от бабла не лопнет?
А теперь ему задержали и визжит как свинья, когда сам не платил то "у миня в сердце даунбас"
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29.11.2021 15:08 Відповісти
Переводы ГП ДТЭКУ блокируют банки по приказу КМУ. Банк Ощадный возвратил обратно на счета ГарПока переводы на суммму 3 млд гривен.
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29.11.2021 15:16 Відповісти
Гнать олигархов надо, а не народные деньги им дарить!
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29.11.2021 19:06 Відповісти
 
 