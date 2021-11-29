Вбивство на полюванні: смертельне поранення поліцейському завдав начальник одного з райуправлінь ДСНС, розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у неділю, 28 листопада 2021 року, поблизу с. Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району під час полювання начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області, не переконавшись в безпечності пострілів, з мисливської рушниці поранив в голову співробітника патрульної поліції, з яким вони разом були на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер в реанімації Чернігівської обласної лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Четвертого слідчого відділу з дислокацією у м. Чернігові територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Хід розслідування обласною прокуратурою взято на контроль.

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