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Вбивство на полюванні: смертельне поранення поліцейському завдав начальник одного з райуправлінь ДСНС, розпочато кримінальне провадження

Новини Цензор.НЕТ Події

Вбивство на полюванні: смертельне поранення поліцейському завдав начальник одного з райуправлінь ДСНС, розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у неділю, 28 листопада 2021 року, поблизу с. Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району під час полювання начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області, не переконавшись в безпечності пострілів, з мисливської рушниці поранив в голову співробітника патрульної поліції, з яким вони разом були на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер в реанімації Чернігівської обласної лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Четвертого слідчого відділу з дислокацією у м. Чернігові територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Хід розслідування обласною прокуратурою взято на контроль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині під час полювання чоловік смертельно поранив поліцейського

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Топ коментарі
+19
Водка, охота, мусора и чинуши - гремучая смесь...
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29.11.2021 14:12
+15
вертолет ГСЧС не прибыл эвакуировать раненого копа в больницу, т.к. был занят на другом более важном мероприятии....
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29.11.2021 14:38
+12
Нет слов . Огненная вода ? Как на "охоте" без этого ? С лосём спутали ?
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29.11.2021 14:15
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Водка, охота, мусора и чинуши - гремучая смесь...
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29.11.2021 14:12 Відповісти
вертолет ГСЧС не прибыл эвакуировать раненого копа в больницу, т.к. был занят на другом более важном мероприятии....
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29.11.2021 14:38 Відповісти
"Без Начальників Не Можна" - Павло Глазовий






Що б про нас не говорили, що б там не казали,
А по кількості начальства всіх ми перегнали.
Є начальники над тими, що обід готують.
Є над тими, що дороги в місті асфальтують.
Є начальники над тими, що залізо плавлять.
Є начальники над тими, що олію давлять.
Є начальники над тими, що в цехах працюють.
Є над тими, що в ансамблях гопака танцюють.
Є над тими, які грають на віолончелях.
Є над тими, які крутять дітей в каруселях.
Є начальники над тими, що ставлять фонтани.
Є начальники над тими, що пишуть романи.
Є усюди - в родбудинках і на кладовищі.
Є над кожним начальником начальники вищі,
Як над кожним офіцером є ще й генерали.
По кількості начальників ми всіх перегнали.
Все це можна закруглити думкою ясною,
Але знайте, що начальство є і наді мною.
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29.11.2021 14:57 Відповісти
На кого охотились того и подстрелили...
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29.11.2021 14:14 Відповісти
Нет слов . Огненная вода ? Как на "охоте" без этого ? С лосём спутали ?
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29.11.2021 14:15 Відповісти
началось?
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29.11.2021 14:18 Відповісти
Хіба дорого коштує нормально вдягнутись? Дичина в більшості не розрізняє кольорів, їй той камуфляж пофіг.
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29.11.2021 14:18 Відповісти
так би їх зразу валили, а в камуфляжі хоч якісь шанси є
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29.11.2021 14:24 Відповісти
Панські розваги.
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29.11.2021 14:21 Відповісти
"... проводять слідчі Четвертого слідчого відділу з дислокацією у м. Чернігові територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві"
дуже важливе уточнення! Відразу все стає зрозумілим.
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29.11.2021 14:22 Відповісти
Прекрасная развязка для любителей пострелять в живое существо для удовольствия, ради развлечения, для самоутверждения, упиваясь безнаказанностью. Всем охотникам желаю подобного финала охоты. Один в землю, второй - на нары. Браво. Занавес.
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29.11.2021 14:23 Відповісти
вы за меня написали примерно то что я хотел и думаю....пофиг никого не жалко их этих горе убийц охотников.... пофиг на всех...((сколько таких случаев на охоте . сосед соседа отец сына, друг товарища и так далее ...жизнь жестока среди людей и животных....убивать животных ради пожрать и развлечений и трофеев просто дикость... (можно сказать про скотобойни....но так устроено что ...это жесть тоже .но то другая история уже...((
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29.11.2021 14:29 Відповісти
Всегда замечал что защитники животных ненавидят людей
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29.11.2021 14:35 Відповісти
Животные чисты в своих помыслах и не лицемерят в отличии от людей…
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29.11.2021 15:45 Відповісти
Людьми сложно назвать существ, убивающих диких животных ради развлечения. Что бы не кукарекали об этом свнсбк под прокси.
Этот мусор уже не убьет зверушек.
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29.11.2021 16:35 Відповісти
Дружно сказали лицеміри-м'ясоїди. Чи по-вашому курятина та свинина не дереві росте??
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29.11.2021 17:22 Відповісти
для них курятину делают на Малой Арнаутской из картона и комбокормов
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29.11.2021 21:10 Відповісти
майже законний відстріл *(неугодних)* а срерйозно, тоце все тому що п,яні або вмазані. палят на слух та хитання гілок.поводяться зізброєю як мокші з балалайками.
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29.11.2021 14:24 Відповісти
Представляю как они будут цапаться внутри своего кубла кто прав кто виноват. На уши друг другу не сядешь как посторонним вне системы. Тут все друг другу родственники, кумы и тести.
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29.11.2021 14:26 Відповісти
Та чи це вперше.
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29.11.2021 14:32 Відповісти
ПРО РІДНУ МІЛІЦІЮ
Й ЧУЖУ АМУНІЦІЮ

Телевізор бубонить,
Радіо мовляє,
Як міліція живе
Й сили укріпляє.
Щоб підвищити престиж
Рідної міліції,
З-за кордону навезли
Гору амуніції.
Як поткнуться на майдан
Кляті демонстранти,
То вона покаже їм
Всі свої таланти.
Нині хлопці-молодці
Мають дубиняки,
У середину яких
Вперто залізяки.
Причандалля то таке
Хитре і дотепне,
Що по черепу огрій -
Він, як диня, репне.
Доторкнешся тим кийком
До якоїсь бабці, -
Забирай і узувай
У біленькі тапці.
А чого ж вона прийшла
З дідом - ветераном?
А чого вони кричать,
Що їм жить погано?
Дай старому по горбу
За слова зухвалі,
Повитрушуй з піджака
Бойові медалі!
А підвернеться студент -
Хряпни і студента,
Хай свій уряд поважа,
Раду й президента,
А не тицяє плакат
Під носи та в очі,
Що стипендія мала,
Що він їсти хоче.
А на тих, що наплюють
На кийки й штахети,
В охоронців нині є
Грізні водомети,
Що під натиском страшним
Будуть воду лити
Так, що струменем слона
Можна повалити.
Отакі тепер у нас
Охоронні сили.
Отакої молодцям
Зброї накупили!
Скільки пенсій трудових
Відняли для того,
Щоб придбати інвентар
Рівня світового!
Як же треба свій народ
Міцно так любити,
Щоб брандспойтом поливать
І кийками бити!
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29.11.2021 14:34 Відповісти
Заборонити потрібно цю розвагу для неповноцінних дегенератів,хочеш кабанчика-візьми ніж та вполюй,якщо зможеш.
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29.11.2021 14:37 Відповісти
В Харькове "заминировали" шесть школ: всех учеников эвакуировали

В Харькове правоохранители проверяют данные о минировании шести школ
Дети школ находятся на улице

ОХ УЖ ЭТО ХАРЬКОВ - город -ПРовокаторов
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29.11.2021 14:52 Відповісти
скорей всего без водки в дупль не обошлось....печально соболезенования.... сколько таких случаев сотни за год-- а выводов никаких... помню в годы моей студенческой эпохи середина 80 годов после смерти брежнева Командующий Одесским округом Грачев (ТОТ САМЫЙ будущий Министр Обороны РФ) прокурор военного округа военного гарнизона зампред гарнизонного военного трибунала начальники военных кафедрнр и замполиты в том числе моего универа - на охоте так нажрались- что при белом свете приняли УАЗ с солдатиком за рулем за ЛОСЯ!!!!!! и расстреляли "дружественным огнем" с десятка стволов картечью.. странно что УАЗ не взорвались бензобаки а их два.. солдат в решето правда голова чудом оказалась целая..... но хоронили в цинковом гробу.. замяли дело.... как будто ничего и не было.... а сколько на охоте убивают типа нечаянно- а на деле киллер выполняет свою работу.... Кушнарева еще помнят? как его зачистили и по приказу кого??!!
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29.11.2021 14:53 Відповісти
Охота - значительно больший грех, чем у наемного убийцы. Поэтому судьба каждого охотника и его родных очень печальна. Убийство беззащитных творений Божьих - самый большой грех.
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29.11.2021 14:59 Відповісти
Районная шваль тоже мнит себя барчуками. Охотники,блеать.
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29.11.2021 14:59 Відповісти
Як начальство- так і мисливець.
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29.11.2021 15:04 Відповісти
чим ще поліцаям займатися
як не стріляти оде іншого
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29.11.2021 15:09 Відповісти
Почему когда мелкое ДТП полиция все равно вынимает Драгер и замеряет промилле бухла в крови и пишут в прессу сколько было? А тут тишина. Я почти уверен что там все были синие.... И да, пора уже перестать убивать животных. Хотят пострелять, пусть едут в АТО , там полно тварей...
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29.11.2021 15:16 Відповісти
Идёт охота на ментов ,идёт охота ,на серых хищником ,матёрых и щенков ...
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29.11.2021 15:19 Відповісти
Возможно решили проверить ,действительно ли мусора безмозглые или брехня ...
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29.11.2021 15:21 Відповісти
Мне всегда было непонятно, зачем эти "охотники" на пьянку с собой еще и ружья берут.
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29.11.2021 15:35 Відповісти
Любителям выпить нечего было кушать и они пошли убивать диких животных.
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29.11.2021 16:07 Відповісти
У нас кабаны и койоты считаются pest - вредителями - перекапывают поля, убивают скот.
Их можно по закону стрелять без лицензии круглый год, фермеры кто сами а кто приглашает помочь. Городским говнюкам либералам чистоплюям этого конечно не понять
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29.11.2021 21:25 Відповісти
У вас и с индейцами также поступили, всех перестреляли, а кто жив остался, тех в резервации загнали.
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30.11.2021 13:24 Відповісти
Похер на обоих. И один, и второй убийцы.
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29.11.2021 16:33 Відповісти
Даже как-то радостно на душе , один уже поплатился, другого посадят !

Чудесно поохотились … 😁👍
Так и надо!
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29.11.2021 16:48 Відповісти
Перепутать человека с зайцем во время охоты.....так это не впервые, такое часто случается. Из громких,лет 15 назад(не помню) Евгения Кушнерова завалили ...случайно.
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29.11.2021 16:46 Відповісти
 
 