Вбивство на полюванні: смертельне поранення поліцейському завдав начальник одного з райуправлінь ДСНС, розпочато кримінальне провадження
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За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, у неділю, 28 листопада 2021 року, поблизу с. Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району під час полювання начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області, не переконавшись в безпечності пострілів, з мисливської рушниці поранив в голову співробітника патрульної поліції, з яким вони разом були на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер в реанімації Чернігівської обласної лікарні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Четвертого слідчого відділу з дислокацією у м. Чернігові територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.
Хід розслідування обласною прокуратурою взято на контроль.
Будь ласка, зачекайте...
Що б про нас не говорили, що б там не казали,
А по кількості начальства всіх ми перегнали.
Є начальники над тими, що обід готують.
Є над тими, що дороги в місті асфальтують.
Є начальники над тими, що залізо плавлять.
Є начальники над тими, що олію давлять.
Є начальники над тими, що в цехах працюють.
Є над тими, що в ансамблях гопака танцюють.
Є над тими, які грають на віолончелях.
Є над тими, які крутять дітей в каруселях.
Є начальники над тими, що ставлять фонтани.
Є начальники над тими, що пишуть романи.
Є усюди - в родбудинках і на кладовищі.
Є над кожним начальником начальники вищі,
Як над кожним офіцером є ще й генерали.
По кількості начальників ми всіх перегнали.
Все це можна закруглити думкою ясною,
Але знайте, що начальство є і наді мною.
дуже важливе уточнення! Відразу все стає зрозумілим.
Этот мусор уже не убьет зверушек.
Й ЧУЖУ АМУНІЦІЮ
Телевізор бубонить,
Радіо мовляє,
Як міліція живе
Й сили укріпляє.
Щоб підвищити престиж
Рідної міліції,
З-за кордону навезли
Гору амуніції.
Як поткнуться на майдан
Кляті демонстранти,
То вона покаже їм
Всі свої таланти.
Нині хлопці-молодці
Мають дубиняки,
У середину яких
Вперто залізяки.
Причандалля то таке
Хитре і дотепне,
Що по черепу огрій -
Він, як диня, репне.
Доторкнешся тим кийком
До якоїсь бабці, -
Забирай і узувай
У біленькі тапці.
А чого ж вона прийшла
З дідом - ветераном?
А чого вони кричать,
Що їм жить погано?
Дай старому по горбу
За слова зухвалі,
Повитрушуй з піджака
Бойові медалі!
А підвернеться студент -
Хряпни і студента,
Хай свій уряд поважа,
Раду й президента,
А не тицяє плакат
Під носи та в очі,
Що стипендія мала,
Що він їсти хоче.
А на тих, що наплюють
На кийки й штахети,
В охоронців нині є
Грізні водомети,
Що під натиском страшним
Будуть воду лити
Так, що струменем слона
Можна повалити.
Отакі тепер у нас
Охоронні сили.
Отакої молодцям
Зброї накупили!
Скільки пенсій трудових
Відняли для того,
Щоб придбати інвентар
Рівня світового!
Як же треба свій народ
Міцно так любити,
Щоб брандспойтом поливать
І кийками бити!
В Харькове правоохранители проверяют данные о минировании шести школ
Дети школ находятся на улице
ОХ УЖ ЭТО ХАРЬКОВ - город -ПРовокаторов
як не стріляти оде іншого
Их можно по закону стрелять без лицензии круглый год, фермеры кто сами а кто приглашает помочь. Городским говнюкам либералам чистоплюям этого конечно не понять
Чудесно поохотились … 😁👍
Так и надо!