Суд у справі про вбивство Вороненкова оголосить вирок 1 грудня, - прокуратура
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Шевченківський районний суд Києва завершив розгляд справи щодо вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
Про це повідомила прессекретар Київської прокуратури Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Шевченківський районний суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення у справі щодо вбивства ексдепутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова. У п’ятницю завершилося заслуховування всіх сторін процесу. Обвинувачені свою провину не визнали. Оголошення вироку заплановане на 1 грудня", - сказала вона.
За словами Максимець, прокурор просив у суді для обох підозрюваних по 12 років позбавлення волі.
"Під час дебатів прокурор просив визнати обох обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів і визначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному. Крім того, одного з обвинувачених прокурор просить визнати винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі", - додала прессекретар столичної прокуратури.
Вона нагадала, що слідство у цій справі завершили у травні 2018 року, після чого обвинувальний акт направили на розгляд суду.
Нагадаємо, 23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.
У травні 2018 року слідство у цій справ було завершено. Повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам. Їхні дії кваліфіковано за п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (КК) України. Усі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.
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